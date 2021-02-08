Январь перевыполнил инфляционные ожидания ЦБ

Росстат представил данные о росте цен в 2021 году

Годовая инфляция в январе 2021 года, по данным Росстата, достигла 5,19%. В предыдущий раз такие темпы роста потребительских цен наблюдались в стране в первой половине 2019-го, после повышения НДС с 18 до 20%

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Годовая инфляция в России в январе 2021 года составила 5,19%, следует из данных Росстата. По сравнению с декабрем потребительские цены выросли на 0,7%.

В последний раз инфляция преодолевала порог 5% в феврале—мае 2019 года, когда потребительские цены росли из-за повышения НДС с 18 до 20% (.pdf).

Банк России ожидал ускорения инфляции до 5% в начале 2021 года. «Если говорить про ближайший горизонт, то, по нашим предварительным оценкам, годовая инфляция составит около 5% в первом квартале следующего года. Затем, если влияние разовых факторов относительно быстро сойдет на нет, она будет снижаться и вернется к 4% в середине следующего года», — говорила в декабре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Любой показатель январской годовой инфляции меньше 5,5% — это очень неплохой результат в текущей ситуации с учетом традиционной индексации административных тарифов в начале года и высоких значений инфляции в ноябре и декабре 2020-го, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

По ее словам, существовал серьезный риск того, что годовая инфляция приблизится к 6% с учетом январских индексаций и роста цен на продовольственные товары, несмотря на установку правительством предельных цен по нескольким из них. «Годовая инфляция 5,2% в январе 2021 года позволяет говорить о том, что ситуация нормализуется», — оптимистична Орлова. В январе продовольствие подорожало на 7% год к году и на 1% к декабрю, сообщил Росстат, непродовольственная инфляция составила 5,10%.

Среди продовольствия больше всего выросли цены на плодоовощную продукцию — на 16,33% в годовом выражении. Ускоренное удорожание плодоовощной продукции является нормой для зимних месяцев, но его масштабы оказались заметно выше, чем в январе 2020 года, отмечает экономист Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов (.pdf). Это обусловлено опережающим ростом за месяц цен на помидоры (+14,6%), виноград (+13%), морковь (+8,2%), картофель (+7,1%), бананы (+6,5%), огурцы (+6%), репчатый лук (+5,3%).

В целом рост потребительских цен за январь на 0,8% и более зафиксирован в 22 регионах страны. В наибольшей степени (на 1,2%) — в Дагестане в связи с удорожанием продовольственных и непродовольственных товаров на 1,5%. Снижение потребительских цен отмечено в Амурской области — на 0,1% в связи с удешевлением услуг на 1,9%. В Москве цены за месяц выросли на 0,9%, в Санкт-Петербурге — на 0,7%.

Среди лекарств выросли цены на бромгексин (+5,6%), линекс (+1,6%), алмагель (+1,6%). Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) поднялись на 0,1%, из них: на отечественный аспирин — на 1,8%, цефтриаксон — на 0,7%, панкреатин — на 0,6%, лоратадин — на 0,5%, амброксол и умифеновир (арбидол) — на 0,4%.

Одновременно снизились цены на антисептик для рук — на 0,8%, санитарно-гигиенические маски — на 0,5%, влажные салфетки — на 0,4%.

Как отмечает Белоусов, внезапно начали расти цены на товары длительного пользования — так, в январе цены на легковые автомобили российского производства увеличились на 2,2%. Скачок спроса, по его мнению, связан в том числе «с переключением потребителей с иномарок на менее дорогие машины». Цены на цветные телевизоры в январе выросли на 1,8%, что, по словам экономиста ЦМАКП, в значительной мере объясняется ростом спроса на более дешевую продукцию российской сборки.

Предварительная оценка ЦМАКП роста цен в феврале составляет 0,5–0,7% к январю 2021 года, исходя из наметившегося укрепления рубля и исчерпания волны ускоренного удорожания ряда социально значимых видов продовольствия.

Январское значение инфляции позволяет Банку России (цель для регулятора — 4%) оставить ключевую ставку неизменной, полагает Орлова. «Повышение ставки точно не на повестке дня. ЦБ должен ужесточить риторику, но, возможно, он не полностью откажется от идеи, что некоторое окно для снижения еще можно обсуждать», — сказала экономист.

Правительство в официальном прогнозе, разработанном Минэкономразвития, ожидает, что инфляция составит 3,7% на конец 2021-го и 4% в 2022–2023 годах. По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2021 году будет на уровне 3,5–4%, в дальнейшем — около 4%. Проинфляционные риски создаются динамикой цен на отдельные продовольственные товары, а также неравномерным восстановлением спроса в отдельных секторах экономики, отмечает регулятор. Дезинфляционные риски в основном связаны с более медленным, чем предполагается, восстановлением экономики и доходов населения.