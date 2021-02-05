Протестный визит

В Москву на переговоры приехал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибывает в Москву, чтобы в числе прочего обсудить дело Алексея Навального. Однако, по мнению экспертов, серьезного ухудшения отношений не случится

Жозеп Боррель (Фото: Sergio Perez / Reuters)

Зачем приезжает Боррель

В четверг, 4 февраля, начнется первый за три года визит в Россию верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Федерика Могерини, возглавлявшая европейскую дипломатию с 2014 по 2020 год, посетила Москву лишь однажды, в апреле 2017-го. Визит Борреля пройдет в преддверии обмена мнениями между представителями ЕС об отношениях Союза и России, который запланирован на март.

В пятницу Боррель встретится с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. По информации представительства ЕС, он поднимет вопросы взаимоотношений России и Украины, иранской ядерной программы, борьбы с пандемией и изменениями климата. Будут также обсуждаться отравление, арест и заключение Алексея Навального (ЕС считает решение Симоновского суда от 2 февраля, заменившего оппозиционеру условный срок на реальный, неправомерным и политически мотивированным) и ситуация с основными свободами и правами человека в России. Кроме того, Боррель встретится с представителями гражданского общества и академического сообщества, сообщило представительство ЕС в России.

«Визиты всегда несут потенциал, возможность для продвижения вперед, остальное будет зависеть от Борреля и его команды, от того, какой смысл они вкладывают в визит. Если это очередная попытка вызвать ученика к директору школы, то это совершенно точно не пройдет», — заявил РБК председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Что происходит в отношениях России и ЕС

В ЕС неоднократно призывали Москву прекратить преследование Навального, в ответ российские власти обвиняли западные страны во вмешательстве во внутренние дела. В конце января в российском МИДе и вовсе усомнились в возможности дальнейшего взаимодействия со структурами ЕС. Как отметили в ведомстве, обвинения в адрес России в связи с делом Навального не единственная проблема в отношениях, это апогей «недружественных шагов» в адрес Москвы. «К сожалению, 2020 год запомнится серьезным откатом в отношениях нашей страны с Евросоюзом», — отметили в МИДе. Там считают, что в Брюсселе не готовы сотрудничать с Москвой на условиях взаимного уважения и препятствуют международному взаимодействию в борьбе с пандемией.

Называть ЕС партнером России сейчас совершенно точно не приходится, считает Косачев: «Евросоюз ведет по отношению к России одностороннюю и наступательную политику, отказывая нам в равенстве в наших отношениях, а когда мы начинали их выстраивать 20–30 лет назад, то делали это на принципах соглашения о партнерстве и сотрудничестве, равенство там было прописано в каждом параграфе».

Эти противоречия пополнили список претензий, которые Москва предъявляет ЕС после общего ухудшения отношений, вызванного кризисом 2014 года на Украине и присоединением Крыма. Власти России, в частности, указывают на следующие моменты:

ЕС ввел в отношении России санкции за вмешательство в дела Украины, которые Москва считает необоснованными и принятыми под давлением США;

Евросоюз прекратил сотрудничество с Россией в ряде областей, в том числе в сферах либерализации визового режима и борьбы с терроризмом;

страны ЕС потакают отказу Украины соблюдать минские соглашения;

некоторые страны ЕС на востоке Европы наращивают присутствие иностранных военных;

ЕС отказывается пересматривать пять принципов отношений с Россией.

В Евросоюзе считают, что принимаемые им меры направлены на защиту международных соглашений и прав человека и не носят агрессивный характер. Основные претензии в адрес Москвы таковы:

Россия наращивает военное присутствие на западных границах;

Москву обвиняют в поощрении сепаратистов на Украине;

Россию считают причастной к организации покушений и убийств иностранных и российских граждан, в частности Сергея Скрипаля в Великобритании и Зелимхана Хангошвили в Берлине;

Москву считают ответственной за кибератаки на политические институты ЕС.

В 2016 году Евросоюз утвердил стратегию взаимоотношений с Россией, пять принципов которой заключаются в следующем:

выполнение условий минских соглашений по Украине, необходимое для качественного изменения отношений;

укрепление отношений со странами «Восточного партнерства» и государствами Центральной Азии (в «Восточное партнерство» входят Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина);

усиление устойчивости ЕС, в том числе снижение зависимости от России в энергетической сфере;

необходимость сотрудничества с Россией по «некоторым избранным направлениям», например относительно Ирана или проблемы КНДР;

поддержка развития гражданского общества в России, а также «поддержка контактов между людьми и обмен».

Ответственность за налаживание отношений лежит на Брюсселе, уверен Косачев: «Если посмотреть официальную позицию ЕС, то там записано, что договоренности могут достигаться по вопросам, которые представляют интерес для ЕС, а не взаимный. Будем наблюдать, как они станут пытаться реализовывать эту стратегию, и исходить из того, что будем двигаться вперед в областях, которые интересны прежде всего нам».

В каких сферах продолжается сотрудничество

И в ЕС, и в России признают, что экономические отношения остаются доминирующей причиной для сотрудничества и «страховочной сеткой» в диалоге. Показатели товарооборота России и ЕС по-прежнему значительны, даже несмотря на пандемию, а проект «Северный поток-2» принесет пользу и Европе, и России. «Примечательно и то, что даже с учетом политических рисков, связанных с линией Запада в отношении нашей страны, европейские инвесторы не спешат покидать Россию», — отмечает российский МИД.

В ЕС также исходят из важности России как экономического партнера, в частности в сфере энергетики. В интервью РБК Боррель выразил надежду, что в ближайшие десятилетия Россия останется одним из основных поставщиков энергоресурсов в ЕС. «Учитывая отсутствие очень масштабных портов для поставок СПГ, трубопроводов с других сторон, нам надо сохранять эти отношения в энергетике, и все это должны понимать», — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По итогам 2019 года на Россию пришлось 35% всего импорта энергоресурсов ЕС из третьих стран, следует из данных Еврокомиссии. Россия — пятый крупнейший адресат экспорта ЕС и четвертый крупнейший источник импорта.

Совокупный торговый оборот товаров и услуг между ЕС и Россией сократился с $501 млрд в 2013 году до $347 млрд в 2019-м, следует из данных ЦБ и Федеральной таможенной службы.

По данным отчетности Еврокомиссии о финансовых потоках, по состоянию на конец 2018 года страны ЕС владели финансовыми активами в России на сумму более €300 млрд. Показатель совокупности накопленных финансовых активов в России (включает прямые инвестиции, портфельные инвестиции и инвестиции в ценные бумаги) уменьшился в 2013–2014 годах, но начал расти с 2015-го, хотя уменьшается как доля от общих финансовых вложений ЕС в другие страны (7% в 2011 году, 3,2% в 2018-м). Что касается прямых инвестиций именно в Россию, то по состоянию на 2018 год сумма накопленных инвестиций ЕС составляла €276 млрд, или 3% ото всех инвестиций участников объединения в третьи страны, следует из подсчетов Еврокомиссии. Совокупный объем накопленных Россией инвестиций в страны ЕС на конец 2018 года составлял менее €89 млрд.

Чем может завершиться визит главы европейской дипломатии

Хотя Евросоюз ужесточает критику России по поводу соблюдения прав человека, а разногласия могут еще более обостриться, к серьезным последствиям это не приведет, считает директор программы финского Института международных отношений по восточному соседству ЕС и по России Аркадий Мошес. «Мне не кажется, что Евросоюз как организация сейчас готов целенаправленно снижать уровень отношений с Москвой», — заявил он РБК. По мнению эксперта, есть несколько причин, почему в Евросоюзе не готовы принять новые решительные меры. Во-первых, стороны сохраняют тесные экономические отношения и страны ЕС зависят от импорта российских энергоносителей. Во-вторых, среди стран Евросоюза по-прежнему не сложилось единого мнения насчет того, как вести себя с Москвой и стоит ли усиливать на нее давление.

Ранее Европарламент призывал страны ЕС пересмотреть двусторонние проекты с Россией, в том числе «Северный поток-2». Во вторник представители Латвии и Литвы заявили о необходимости новых санкций после объявления приговора Навальному. Впрочем, такую позицию разделяют не все участники Союза. В Венгрии, например, сообщили, что не собираются отказываться от коммерческих проектов с Россией. В ФРГ также ищут возможность добиться завершения строительства «Северного потока-2». «Принципиальный вопрос — готовы ли в Евросоюзе пойти на ограничения импорта энергоресурсов из России. Другие виды санкций радикально на Москву не повлияют», — считает Мошес. По его словам, в случае с делом Навального ЕС, скорее всего, ограничится публичной критикой Москвы и точечными санкциями против конкретных россиян.

Хотя радикальных шагов от ЕС ждать действительно не стоит, после начала работы новой американской администрации во главе с Джо Байденом европейцы могут начать точечно ужесточать политику в отношении Москвы, считает эксперт американского Института исследований внешней политики (FPRI) Максимилиан Хесс. «Отношения ЕС и России не достигли дна, и призывы некоторых членов ЕС к ужесточению политики в отношении Москвы, в особенности со стороны Франции, — это серьезный знак», — пояснил он РБК. «Хотя в ЕС пытались обрести стратегическую автономию от США во время президентства Дональда Трампа, с приходом Байдена европейцы, вероятно, задумались о более тесном сотрудничестве с Америкой в том, что касается политики на российском направлении», — отметил он.