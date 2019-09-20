Подозреваемый в убийстве грузина в Берлине заявил о гражданстве России

Подозреваемый в убийстве грузина в Берлине заявил о гражданстве России

Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине заявил российским дипломатам в Берлине, что имеет гражданство России. Об этом сообщили РБК в российской дипмиссии, добавив, что информация проверяется.

27 августа сотрудники посольства посетили подозреваемого в тюрьме, где побеседовали с ним. Ранее в посольстве говорили, что поддерживают контакт с правоохранительными органами Германии.

В августе прокуратура Берлина сообщила об аресте россиянина, подозреваемого в убийстве гражданина Грузии в столичном районе Моабит.

По данным совместного расследования издания The Insider, международной группы журналистов Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel, подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой был гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, до переезда в Германию работавший в антитеррористическом департаменте МВД Грузии. Расследователи предположили, что существует связь между убийством и военной операцией в ущелье Лопота в 2012 году, в ходе которой грузинский спецназ преследовал дагестанских боевиков.