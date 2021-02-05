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Газета
Сотовые не хотят платить дважды
Газета № 005 (3294) (0502) Технологии и медиа,
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Сотовые не хотят платить дважды

«Большая тройка» раскритиковала идею регулирования тарифов на пропуск голосового трафика
Предложение Минцифры ввести косвенное госрегулирование цен сотовых операторов на пропуск трафика ослабит конкуренцию, считают сотовые компании. Инициатива также может привести к росту цен для абонентов, предупреждают эксперты
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Государство планирует ввести для операторов связи «неоправданное регулирование цен» на пропуск голосового трафика — услуги, которые операторы оказывают друг другу, когда их абоненты звонят абонентам других сетей. На это указали представители МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») в письме на имя заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

РБК ознакомился с копией письма, его подлинность подтвердили два источника на телекоммуникационном рынке.

Сейчас в России межоператорские тарифы регулируются для операторов фиксированной связи, занимающих существенное положение в сети (один из критериев — владеют не менее 25% номерной емкости в регионе). К таким, например, относится Московская городская телефонная сеть и «Ростелеком». Минцифры предложило изменить этот порядок, подготовив поправки в постановление правительства № 627, которые были опубликованы в конце января.

Министерство выступает за распространение госрегулирования тарифов на пропуск голосового трафика для оператора универсальной связи (в России таким статусом обладает только «Ростелеком») и на его взаимодействие с мобильными операторами. Одно из обоснований: с прошлого года в перечень оказываемых «Ростелекомом» универсальных услуг добавилась задача обеспечить сотовую связь в населенных пунктах, где есть 100–500 жителей, в которых ее до сих пор не было. Под регулирование подпадает порядок присоединения других операторов к сети универсального оператора, стоимость услуг по пропуску трафика и инициирование вызова на сотовых сетях (эти услуги позволяют абонентам разных сетей звонить друг другу). Согласно проекту документа, если межоператорские тарифы сотовых компаний будут превышать регулируемые цены для оператора универсальной связи, он сможет требовать возмещение разницы.

Фактически проект предписывает компаниям связи, взаимодействующим с универсальным оператором, применять цены, аналогичные тем, которые регулятор установил для этого оператора, жалуются Чернышенко авторы, то есть вводит регулирование для тех, чьи цены по действующему законодательству никак не зафиксированы.

Общество
«Ростелеком» решил устанавливать сотовые вышки вместо таксофонов Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Оказание универсальных услуг связи в России сейчас и так финансируется из специального фонда — так называемого резерва универсального обслуживания, куда все операторы должны отчислять 1,2% выручки в год за услуги связи. Таким образом, проект «накладывает двойное финансовое обременение на операторов связи», подчеркивает «большая тройка». В МТС, «МегаФоне» и «ВымпелКоме» считают, что проект противоречит законам «О связи» и «О конкуренции», в связи с чем они просят Дмитрия Чернышенко провести дополнительное обсуждение изменений.

Представитель МТС сказал РБК, что проект постановления нуждается в дополнительной проработке, поскольку его принятие в предложенных формулировках может означать ценовое регулирование по широкому спектру услуг, что негативно скажется на их развитии. Представители «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), «МегаФона» и «Ростелекома» воздержались от комментариев.

Экономика
В Минцифры не увидели причин повышать тарифы на сотовую связь в январе Фото: Андрей Любимов / РБК

В России в момент принятия действующих правил в 2005 году сотовые компании были относительно небольшими, поэтому для них было введено лишь косвенное регулирование тарифа на завершение вызова (плата, которую один оператор платит другому, когда звонок идет по сетям нескольких операторов в нескольких регионах), сказал РБК Евгений Чечельницкий, советник гендиректора компании «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ) и автор существующей системы взаимодействия между операторами. В результате стоимость инициирования вызова для сотовых компаний сейчас не регулируется и их тарифы на нее могут достигать 1,8–1,9 руб. за услугу, тогда как тариф операторов, занимающих существенное положение, — 0,95 руб., указывает он, подчеркивая, что во многих других странах, в том числе в Евросоюзе, межоператорские тарифы регулируются властями.

По его словам, МТТ поддерживает изменения, предложенные в проекте Минцифры. «По нашему мнению, цена на инициирование вызова для всех операторов должна быть такой же, как и на его завершение, — 0,95 руб. По сути, сотовые компании давно превратились в монополистов и пользуются этим статусом», — отметил Чечельницкий. В 2006 году стоимость на завершение вызова была установлена на уровне 0,95–1,05 руб. и с тех пор не пересматривалась, хотя средние тарифы на услуги снижались. «В итоге для абонентов, которые генерируют много трафика, например корпоративных пользователей, выгоднее переключаться в сеть сотовых компаний — 90% абонентов звонит на сети мобильной связи, но другие операторы вынуждены устанавливать стоимость подобного звонка выше межоператорского тарифа, а сотовые компании могут позволить себе более низкие цены», — отметил советник гендиректора МТТ.

Экономика
Эксперты спрогнозировали рост цен на сотовую связь в 2021 году Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Представитель «ЭР-Телеком Холдинга» сказал РБК, что изменения касаются не только универсальных услуг связи, но и иных услуг по пропуску трафика, оговорившись, что компания еще анализирует документ. «В целом рынок интерконнекта (межсетевой связи между операторами. — РБК) очень сложный, и любые изменения помимо предсказуемых последствий обычно приводят и к непрогнозируемым. В предлагаемом регулировании смущают положения в части величины возмещения. По сути это косвенное регулирование, чтобы цены были не выше, чем у существенного оператора, а также механизм перераспределения прибыли на рынке интерконнекта», — указал он.

По словам еще одного участника рынка, если сотовые операторы потеряют доходы на услуге инициирования вызова, то они будут компенсировать это ростом цен по другим направлениям.

РБК направил запрос в аппарат Дмитрия Чернышенко и Минцифры. Представитель пресс-службы ФАС заявил, что в ведомстве ждут завершения общественного обсуждения и внесения по его результатам корректировок, после чего проект должен поступить на согласование в ФАС, которая направит свою официальную позицию авторам документа.

Авторы: Анастасия Скрынникова, Анна Балашова.
Теги: операторы связи , телефонные звонки , госрегулирование цен , ФАС
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