«Ростелеком» решил устанавливать сотовые вышки вместо таксофонов

До 2020 года в рамках реформы универсальных услуг связи предполагалось, что во всех населенных пунктах страны появятся таксофоны. Однако теперь в небольших селах будут устанавливать сотовые вышки, а не телефонные будки

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Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил журналистам, что в рамках проекта универсальных услуг связи компания больше не будет устанавливать таксофоны в населенных пунктах на 250–500 жителей, передает корреспондент РБК. Приоритетом компании станет установка базовых станций сотовой связи.

«Приоритеты проекта [универсальных услуг] существенно меняются. Мы будем устанавливать в населенных пунктах с численностью населения 250–500 человек станции мобильной связи. На них будет сделан акцент», — заявил президент «Ростелекома».

До 2020 года универсальная услуга предполагала установку таксофонов во всех населенных пунктах страны, а также точек доступа Wi-Fi в населенных пунктах с населением 250–500 человек. В прошлом году в закон «О связи» были внесены изменения, по которым мобильная связь должна появиться во всех населенных пунктах с населением 100–500 жителей, где ее до сих пор не было, и точки доступа в населенных пунктах с населением 100–250 человек.

В этом году «Ростелеком» завершит проведение оптических линий связи в населенные пункты с населением 250–500 жителей. Теперь компания намерена установить в них вышку мобильной связи, на которой разместят базовую станцию, работающую в диапазонах радиочастот 1800 МГц и 2,3–2,4 ГГц, пояснил Осеевский. Это оборудование будет находиться на балансе у «Ростелекома», но эксплуатировать его будет «Т2 РТК Холдинг» (работает под брендом Tele2).