«Ростелеком» решил устанавливать сотовые вышки вместо таксофонов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 73,36 (-0,37) Инвестиции, 12:33
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 89,15 (-0,06) Инвестиции, 12:33
В Японии из-за снежной бури в аварию попали 134 автомобиля. Видео Авто, 16:49 Власти Москвы отказали либертарианцам в проведении митинга на Сахарова Политика, 16:48 Адвокат Тесака заявил о найденных прокуратурой нарушениях в работе СИЗО Политика, 16:44 Трамп прощается с американцами. Прямая трансляция Политика, 16:43 Россия уступила Саудовской Аравии по экспорту нефти в Китай Бизнес, 16:42 СМИ узнали о фактической остановке работы онлайн-казино в России Бизнес, 16:40 Каким должен быть холодильник для настоящих гурманов РБК Стиль и LG SIGNATURE, 16:35 Московские промышленники примут участие в шести международных выставках Пресс-релиз, 16:25 Трамп улетел из Белого дома перед инаугурацией Байдена Политика, 16:24 Хабиб заявил о нежелании разочаровывать маму возобновлением карьеры Спорт, 16:23 ВОЗ рекомендовала не вводить ковид-паспорта из-за недостатка вакцин Общество, 16:23 «Ростелеком» решил устанавливать сотовые вышки вместо таксофонов Общество, 16:16 Глава Renault в России заявил о росте цен на автомобили на 10% Бизнес, 16:16 Число перебежчиков из Северной Кореи в Южную сократилось из-за COVID-19 Общество, 16:07
Общество ,  
0 

«Ростелеком» решил устанавливать сотовые вышки вместо таксофонов

До 2020 года в рамках реформы универсальных услуг связи предполагалось, что во всех населенных пунктах страны появятся таксофоны. Однако теперь в небольших селах будут устанавливать сотовые вышки, а не телефонные будки
«Ростелеком» RTKM ₽101,87 +3,15% Купить
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил журналистам, что в рамках проекта универсальных услуг связи компания больше не будет устанавливать таксофоны в населенных пунктах на 250–500 жителей, передает корреспондент РБК. Приоритетом компании станет установка базовых станций сотовой связи.

«Приоритеты проекта [универсальных услуг] существенно меняются. Мы будем устанавливать в населенных пунктах с численностью населения 250–500 человек станции мобильной связи. На них будет сделан акцент», — заявил президент «Ростелекома».

До 2020 года универсальная услуга предполагала установку таксофонов во всех населенных пунктах страны, а также точек доступа Wi-Fi в населенных пунктах с населением 250–500 человек. В прошлом году в закон «О связи» были внесены изменения, по которым мобильная связь должна появиться во всех населенных пунктах с населением 100–500 жителей, где ее до сих пор не было, и точки доступа в населенных пунктах с населением 100–250 человек.

В этом году «Ростелеком» завершит проведение оптических линий связи в населенные пункты с населением 250–500 жителей. Теперь компания намерена установить в них вышку мобильной связи, на которой разместят базовую станцию, работающую в диапазонах радиочастот 1800 МГц и 2,3–2,4 ГГц, пояснил Осеевский. Это оборудование будет находиться на балансе у «Ростелекома», но эксплуатировать его будет «Т2 РТК Холдинг» (работает под брендом Tele2).

Выручка «Ростелекома» выросла за счет Tele2 и цифровых услуг
Технологии и медиа
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

По словам Осеевского, в этом году компания намерена установить 1,2 тыс. станций мобильной связи, которые позволят использовать голосовую связь и доступ в интернет в любом месте этого населенного пункта.

При этом созданные ранее зоны Wi-Fi продолжат работать. «Зона Wi-Fi уже не отвечает потребностям, она ограничена 100–150 м. У нас есть фотографии, как вокруг вышки Wi-Fi образуется центр жизни, оборудуют беседки», — пояснил он.

Читайте на РБК Pro
Дэниел Сасскинд — РБК Pro: «В мире без работы многие утратят цель жизни» «Конец эпохи»: почему погиб первый компьютерный бизнес масштабов Apple Золотые правила возвращения дебиторской задолженности Просто никогда так не делайте: оглушительные PR-провалы 2020 года

Кроме того, в рамках проекта универсальных услуг продолжится прокладка оптических линий связи в населенные пункты с населением 100–250 жителей.
Осеевский напомнил, что Минфин предлагал секвестировать проект, но бюджет на проект универсальных услуг был «восстановлен в полном объеме на уровне 2014 года».

В 2019 году замглавы Минкомсвязи Олег Иванов сообщал, что ведомство готовит программу переоборудования таксофонов. Все оставшиеся в России телефонные будки должны быть оборудованы средствами оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Авторы
Анна Балашова, Георгий Тадтаев
таксофоны сотовая связь «Ростелеком»
Материалы по теме
«Ростелеком» обгонит МТС по размеру бизнеса по итогам года
Технологии и медиа
Выручка «Ростелекома» выросла за счет Tele2 и цифровых услуг
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter