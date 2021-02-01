СПГ-проекты бьют в десятку

Правительство расширило программу развития производства сжиженного газа

К 2035 году в России может быть построено более десяти новых заводов по производству сжиженного природного газа, заявил вице-премьер Александр Новак. Это должно обеспечить $150 млрд инвестиций и увеличить производство СПГ втрое

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В проект долгосрочной программы развития производства сжиженного природного газа (СПГ) включено строительство более десяти заводов, которые находятся в различной степени проработки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам совещания по подготовке программы до 2035 года, которое в среду, 27 января, провел вице-премьер Александр Новак.

«Реализация потенциальных СПГ-проектов позволит России к 2035 году почти в три раза увеличить объем производства СПГ и дополнительно добыть и монетизировать 2,5 трлн куб. м газа до 2040 года», — отметил Новак (его слова приводит пресс-служба).

Сейчас в России работают два крупных СПГ-завода — «Сахалин-2» (объем производства — 11,6 млн т СПГ в 2020 году), подконтрольный «Газпрому», и «Ямал СПГ» НОВАТЭКа (проектная мощность — 16,5 млн т). По данным Росстата, в 2020 году производство сжиженного природного газа в России выросло на 3,5%, до 30,5 млн т.

Согласно Энергетической стратегии до 2035 года, которую правительство утвердило весной 2020-го, предполагается, что к 2024 году в России будет производиться 65 млн т СПГ в год, а к 2035 году — 80–140 млн т.

Реализация новых СПГ-проектов обеспечит около $150 млрд (11,5 трлн руб.) дополнительных инвестиций в российскую экономику к 2030 году, добавил Новак. По его словам, это также может привести к дополнительному росту ВВП примерно на 1,5% в год после выхода заводов на потенциальную мощность.

Какие проекты войдут в долгосрочную программу

Ввод новых проектов по производству СПГ становится возможным благодаря уже действующим мерам поддержки отрасли, в том числе налогового характера, а также по развитию его технологического и транспортного потенциала, отмечает пресс-служба правительства. Кроме того, в проекте долгосрочной программы определяются ключевые месторождения для наращивания производства СПГ — Южно-Тамбейское (на его базе работает «Ямал СПГ») и другие месторождения на Ямале, Утреннее, Геофизическая группа месторождений и другие месторождения на Гыдане, а также перспективные для реализации СПГ-проектов месторождения на севере Красноярского края. На долгосрочном горизонте перспективным регионом для производства СПГ может стать арктический шельф, отмечает правительственная пресс-служба.

В аппарате Новака не стали комментировать, какие именно СПГ-проекты войдут в долгосрочную программу развития. Но 1 декабря 2020 года на совещании по нефтегазохимии он заявил, что гигантские запасы газа Ямала (26,5 трлн куб. м газа, или почти 70% всех запасов газа в России) позволяют построить там газохимический кластер, инвестировав 2 трлн руб., и новые СПГ-заводы еще минимум на 3 трлн руб.

НОВАТЭК уже начал строительство второго СПГ-завода в Ямало-Ненецком автономном округе «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн т в год, стоимость которого оценивается в $20–21 млрд. Стратегия компании до 2030 года предполагает производство не менее 57–70 млн т СПГ ежегодно.

«Газпром» совместно с «Русгаздобычей» Артема Оболенского планирует построить газоперерабатывающий и СПГ-завод мощностью 13 млн т примерно за $13 млрд в Усть-Луге.

«Роснефть» ранее заявляла о планах строительства СПГ-завода мощностью 6,2 млн т в год на Дальнем Востоке вместе с американской Exxon (его предварительная оценка — $9,8 млрд). Завод по производству СПГ (параметры не раскрывались) может быть построен и в Красноярском крае в рамках ее нового проекта «Восток Ойл», 10% в котором в конце 2020 года приобрела Trafigura более чем за €7 млрд.

Бизнес Основатель Yota вложит более $10 млрд в СПГ-проект

Еще один анонсированный СПГ-проект — строительство завода Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) Альберта Авдоляна мощностью до 13 млн т в год в Хабаровском крае. Инвестиции в этот проект оцениваются более чем в $10 млрд.

Почему правительство делает ставку на СПГ

В ходе совещания у Новака 27 января говорилось, что природный газ является наиболее перспективным топливом, удовлетворяющим требованиям экологического законодательства и способным выполнить роль «переходного топлива» к углеродно-нейтральной экономике будущего. Спрос на природный газ будет плавно расти как на территории России (для газификации и энергообеспечения регионов, в виде автомобильного топлива и так далее), так и на экспортных рынках, отмечает пресс-служба правительства.

Согласно проекту Генеральной схемы развития газовой отрасли на период до 2035 года, обсуждавшейся в конце января на расширенном заседании комитета Госдумы по энергетике, экспорт СПГ станет основной точкой роста газовой отрасли России. По прогнозу Минэнерго, экспорт трубопроводного газа может вырасти с 211 млрд куб. м в 2020 году до 250–324 млрд куб. м к 2035 году, но достижение верхнего уровня возможно только в случае новых крупных контрактов с Китаем. А производство и поставки сжиженного газа могут увеличиться с 30,5 млн до 140 млн т, отмечает ведомство. Но и для этого необходимо выполнение важного условия — удвоение мирового рынка СПГ.

«Насколько я знаю, процесс реализации новых проектов в области производства СПГ демократизируется, так как возможности [для экспорта] расширяются. Я считаю, что это хорошо, потому что любое увеличение объема переработки на территории Российской Федерации приносит новые налоги, создает новые предприятия и новые рабочие места», — говорил в декабре в интервью РБК вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. «Нам надо строить заводы по производству СПГ, метанола и других товаров, которые мы в состоянии делать из газа. Конечно, это лучше делать на нашей территории, а не отправлять за рубеж только сырой газ», — добавлял он.

«Газпром» поддерживает идею развития отрасли СПГ в России для диверсификации рынков сбыта природного газа, сообщили РБК в управлении информации компании. «При этом не должна создаваться конкуренция между поставщиками российского газа (трубопроводного и СПГ. — РБК) на внешних рынках. И самое главное — развитие отрасли СПГ не должно снизить надежность поставок газа российским потребителям», — добавил представитель «Газпрома».

Представители НОВАТЭКа, «Роснефти» и ЯТЭК не ответили на запросы РБК.