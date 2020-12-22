Мировая для «Сафмара» подорожала на ₽14 млрд

Михаил Гуцериев и банк «Открытие» договорились об урегулировании претензий

Основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев выплатит банку «Открытие» около ₽14 млрд, сообщили источники РБК. Так он урегулирует претензии ЦБ из-за санации Бинбанка. Ранее Гуцериев уже заключил мировое с «Трастом» на ₽135 млрд

Михаил Гуцериев (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Сумма мирового соглашения, заключенного между принадлежащим ЦБ банком «Открытие» и основателем группы «Сафмар» миллиардером Михаилом Гуцериевым, составит около 14 млрд руб. Об этом РБК сообщили два источника, знакомых с условиями соглашения.

Соглашение было заключено в сентябре и должно быть вынесено на утверждение Арбитражного суда Москвы во вторник, 22 декабря. Погашение обязательств по соглашению будет проводиться в рассрочку, сказали собеседники РБК.

Счет за Бинбанк

Гуцериев и «Открытие» подготовили мировое соглашение в сентябре одновременно с подачей Центральным банком иска о возмещении убытков к бывшим совладельцам Бинбанка на 85,4 млрд руб. Гуцериев — бывший миноритарий банка: по состоянию на 30 июня 2017 года он владел около 24,5% кредитной организации, а основным акционером был его племянник Микаил Шишханов, которому принадлежало 70% акций, следует из отчетности Бинбанка по МСФО на эту дату.

Бинбанк был отправлен на санацию в сентябре 2017 года, меньше чем через месяц после «Открытия»: как и в случае с «Открытием», регулятор стал его акционером и начал оздоровление через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Впоследствии Бинбанк был присоединен к «Открытию», а проблемные активы обоих банков были преданы в специально созданный ЦБ банк непрофильных активов на базе «Траста». Остальными ответчиками по иску ЦБ стали Микаил Шишханов, топ-менеджеры Бинбанка Александр Лукин, Кирилл Любенцов, Петр Морсин и Константин Калагин. Мировое полностью покрывает ответственность Гуцериева в рамках этого иска, сказал один из собеседников РБК.

ЦБ устанавливает ответственность для бывших акционеров санированных банков на основании ст. 189.23 закона о банкротстве, предполагающей, что банкротство наступило из-за действия или бездействия контролирующих лиц, пока не доказано иное. Статья также содержит специальную формулу возмещения убытков, понесенных ЦБ при оздоровлении банков. Они определяются как разница между расходами Банка России и доходом, который мог быть получен при размещении денежных средств в том же объеме по ключевой ставке, действовавшей на момент предоставления средств ФКБС. ЦБ влил в капитал Бинбанка 57 млрд руб. в марте 2018 года. Средства, направленные в капитал банка, рассматриваются как заем на 20 лет под нулевой процент, сообщали РБК в пресс-службе ЦБ. Таким образом, заявленные в суде требования на 85 млрд руб. сформировались как проценты в размере ключевой ставки (7,5% на 20 лет, около 4,3 млрд руб. ежегодно).

Стороны не раскрывали детали соглашения. «Мы договорились об определенном порядке урегулирования претензий, которые именно по закону о банкротстве предъявил к бывшим акционерам Бинбанка Центральный банк. Эти договоренности должны быть зафиксированы российским судом», — говорил в интервью РБК глава «Открытия» Михаил Задорнов.

Для того чтобы оценивать размер мирового соглашения, нужно знать сумму требований к конкретному ответчику по этому исковому заявлению, говорит партнер юридической компании FMG Group Николай Коленчук. «В любом случае мировое соглашение означает, что стороны взаимно согласились именно на эту сумму, повторное обращение с теми же требованиями для ЦБ в лице «Открытия» будет невозможно. Все требования к Гуцериеву после утверждения соглашения должны быть прекращены. В отношении остальных фигурантов суд продолжит разбирательство, для них сумма требований не сокращается и не увеличивается», — говорит он.

Как Гуцериев рассчитывается по другому мировому

Договоренность с «Открытием» — не первое соглашение Гуцериева по претензиям из-за Бинбанка. В 2019 году основатель «Сафмара» заключил с банком «Траст» соглашение на 135 млрд руб. В рамках этой сделки Гуцериев согласился выкупить активы с баланса «Траста» на 94 млрд руб. (49% акций застройщика А101, пакет акций «Славкалия» и «Сафмар Финансовые инвестиции», облигации компаний «Регион Инвест» и «Диджитал Инвест»), а также реструктурировать принадлежащие банку активы на общую сумму 41 млрд руб. В том числе увеличить дивидендный поток по привилегированным акциям «РуссНефти», которые достались «Трасту». Все эти активы «Траст» получил после присоединения Рост Банка, куда Шишханов заводил свои активы в качестве компенсации убытков. Рост Банк с 2014 года санировался Бинбанком, а к «Трасту» перешел вскоре после того, как ЦБ взялся за оздоровление уже его санатора.

В 2019 году группа «Сафмар» выплатила «Трасту» 37 млрд руб., еще в 40 млрд руб. глава банка Александр Соколов оценивал увеличение стоимости финансовых активов: таким образом, общий эффект для банка от соглашения составил 77 млрд руб. В 2020 году «Сафмар» выплатил еще около 9 млрд руб., говорил Соколов «Коммерсанту» в декабре. «Мы верим, что и оставшиеся платежи группа «Сафмар» осуществит до конца года в полном объеме», — отмечал он, добавляя, что совокупные платежи группы только в адрес «Траста» составят около 16,2 млрд руб. в 2020-м.

Шишханов ни в одно из мировых соглашений не вошел. Вместе с топ-менеджментом Рост Банка и Бинбанка он стал ответчиком по искам ЦБ и «Траста» на общую сумму около 700 млрд руб. Кроме иска на 85 млрд руб. от ЦБ «Траст» подал к ним иски о взыскании убытков на 306,5 млрд руб. и 22,7 млрд руб. по сделкам Рост Банка, а также иск о взыскании 283 млрд руб. недополученного дохода ЦБ. Других исков подавать не планируется, говорил РБК Задорнов.

РБК направил запросы представителям «Открытия», «Сафмара» и Банка России. В «Трасте» от комментариев отказались.

Где «Сафмар» может взять деньги для мирового

«Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ, входит в группу «Сафмар» Гуцериева) 15 декабря объявил о выкупе 10% акций «М.Видео» у сына миллиардера Саида Гуцериева. Сумма сделки составила 13 млрд руб., она была оплачена частично кредитом ВТБ, частично собственными денежными средствами компании. Рейтинговое агентство S&P отметило, что сделка не привела к изменению точки зрения агентства на кредитное качество портфеля активов СФИ (агентство сохранило рейтинг группы на уровне ВВ-/В с негативным прогнозом).

«Вероятнее всего, что деньги, привлеченные от продажи акций «М.Видео», пойдут на погашение обязательств акционерами, — предполагает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. — Вряд ли сейчас группа направит эти средства в инвестиции. Доходность «РуссНефти» — одного из базовых активов «Сафмара» — снизилась, и при такой конъюнктуре рынка возможности инвестирования сократились».

«Вложение в «М.Видео» — это некоторая диверсификация портфеля, которая неплохо влияет на ликвидность СФИ, так как все активы компании раньше были неторгуемыми. Если не брать в расчет, что компания увеличила свой долг перед ВТБ, сделка выглядит достаточно неплохо», — сказал РБК кредитный аналитик S&P Виктор Никольский. Он отметил, что долг СФИ перед ВТБ после проведения сделки вырос до 21 млрд руб., но в феврале компания планирует разместить выпуск рублевых облигаций для рефинансирования существующей кредитной линии.