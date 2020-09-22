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Гуцериев и «Траст» заключат новое мировое на фоне иска от ЦБ на ₽85 млрд

Михаил Гуцериев и принадлежащие ЦБ банки «Траст» и «Открытие» заключат новое мировое соглашение. Оно связано с иском Центрального банка к Гуцериеву на 85 млрд руб.
Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев заключил новое соглашение об урегулировании претензий с принадлежащими ЦБ банками «Траст» и «Открытие». Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Сафмара».

Одновременно в картотеке арбитражных дел был зарегистрирован иск Центрального банка на 85,4 млрд руб. к Гуцериеву, его племяннику и бывшему совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову, а также к бывшим топ-менеджерам банка.

Первое соглашение Гуцериева и «Траста» об урегулировании претензий было подписано осенью 2019 года на 135 млрд руб. 18 сентября 2020 года группа «Сафмар», «Траст» и «Открытие» подписали дополнительное соглашение об урегулировании споров.

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«В расширенный состав урегулирования вошли все претензии от Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) и Центрального банка в отношении операций Бинбанка и Рост Банка, совершенных до момента санации кредитных учреждений», — говорится в сообщении «Сафмара».

Новые договоренности предусматривают, что по поданному Банком России иску о возмещении убытков, причиненных Бинбанку, основной акционер группы «Сафмар» Гуцериев и банки «Открытие» и «Траст» «заключат мировое соглашение, условия которого согласованы и зафиксированы во вновь подписанном соглашении об урегулировании». Источник, близкий к группе «Сафмар», сказал РБК, что новое мировое соглашение подразумевает денежные выплаты в пользу банков, но они «в несколько раз меньше, чем сумма исковых требований [Центрального банка]».

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Как пояснили РБК в пресс-службе «Сафмара», иск подан Центральным банком в соответствии со статьей 189.23 закона «О несостоятельности», которая устанавливает ответственность лиц, контролировавших кредитную организацию. На момент санации Бинбанка Гуцериев был миноритарием банка, Шишханов — крупнейшим акционером.

«Иск подан в интересах «Траста» и «Открытия», с которыми «Сафмар» и намерен подписать мировое соглашение, содержание которого зафиксировано в соглашении об урегулировании», — уточнил представитель «Сафмара», раскрыть условия мирового соглашения на данном этапе он отказался.

РБК направил запросы в «Траст», «Открытие» и Банк России.

Какие претензии возникли по итогам санации Бинбанка

21 сентября 2017 года ЦБ забрал Бинбанк на санацию в Фонд консолидации банковского сектора. Регулятор стал акционером Бинбанка и влил деньги в его капитал, затем Бинбанк был объединен с другим санированным банком — «Открытие». Осенью 2019 года «Траст» и Гуцериев урегулировали первые претензии по итогам санации Бинбанка: Гуцериев согласился выкупить активы с баланса банка на 94 млрд руб. (49% акций застройщика «А101», пакет акций «Славкалия» и «Сафмар Финансовые Инвестиции», облигации «Регион Инвеста» и «Диджитал Инвеста»), а также реструктурировать активы, принадлежащие банку, на общую сумму 41 млрд руб. Шишханов в соглашении не участвовал.

Спустя три года после санации Бинбанка Шишханов и бывшие топ-менеджеры Бинбанка получили два иска от «Траста» на 328 млрд руб. из-за сделок, которые проводились «дочкой» Бинбанка Рост Банком. 22 сентября иск к Шишханову подал ЦБ — на 284 млрд руб. С учетом последних требований к Гуцериеву и Шишханову (на еще 85,4 млрд руб.) общая сумма урегулированных претензий и судебных исков по итогам санации Бинбанка составляет 832,4 млрд руб.

Какие банкиры покинули Россию на фоне проблем у их банков
Фотогалерея 
<p>Бенефициар Межпромбанка Сергей Пугачев в 2011 году был снят с поста сенатора за &laquo;пренебрежение обязанностями&raquo; и вскоре покинул Россию. В 2013 году ему было предъявлено обвинение в растрате и злоупотреблении полномочиями при выдаче кредитов Межпромбанком. <a href="https://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/24/5970c0679a79474496b689f1">По версии следствия</a>, в 2008&ndash;2009 годах организованная группа, в которую входили Пугачев и топ-менеджеры Межпромбанка, похитила более 28 млрд руб. Позже было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями при выдаче невозвратных кредитов на 64 млрд руб. В результате осенью 2010-го ЦБ отозвал у банка лицензию. После Пугачев долгое время жил в Лондоне, а затем переехал во Францию, гражданином которой он является.</p>

Автор
Павел Казарновский
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