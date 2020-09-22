Гуцериев и «Траст» заключат новое мировое на фоне иска от ЦБ на ₽85 млрд

Новые договоренности предусматривают, что по поданному Банком России иску о возмещении убытков, причиненных Бинбанку, основной акционер группы «Сафмар» Гуцериев и банки «Открытие» и «Траст» «заключат мировое соглашение, условия которого согласованы и зафиксированы во вновь подписанном соглашении об урегулировании». Источник, близкий к группе «Сафмар», сказал РБК, что новое мировое соглашение подразумевает денежные выплаты в пользу банков, но они «в несколько раз меньше, чем сумма исковых требований [Центрального банка]».
Как пояснили РБК в пресс-службе «Сафмара», иск подан Центральным банком в соответствии со статьей 189.23 закона «О несостоятельности», которая устанавливает ответственность лиц, контролировавших кредитную организацию. На момент санации Бинбанка Гуцериев был миноритарием банка, Шишханов — крупнейшим акционером.
«Иск подан в интересах «Траста» и «Открытия», с которыми «Сафмар» и намерен подписать мировое соглашение, содержание которого зафиксировано в соглашении об урегулировании», — уточнил представитель «Сафмара», раскрыть условия мирового соглашения на данном этапе он отказался.
РБК направил запросы в «Траст», «Открытие» и Банк России.
Какие претензии возникли по итогам санации Бинбанка
21 сентября 2017 года ЦБ забрал Бинбанк на санацию в Фонд консолидации банковского сектора. Регулятор стал акционером Бинбанка и влил деньги в его капитал, затем Бинбанк был объединен с другим санированным банком — «Открытие». Осенью 2019 года «Траст» и Гуцериев урегулировали первые претензии по итогам санации Бинбанка: Гуцериев согласился выкупить активы с баланса банка на 94 млрд руб. (49% акций застройщика «А101», пакет акций «Славкалия» и «Сафмар Финансовые Инвестиции», облигации «Регион Инвеста» и «Диджитал Инвеста»), а также реструктурировать активы, принадлежащие банку, на общую сумму 41 млрд руб. Шишханов в соглашении не участвовал.
Спустя три года после санации Бинбанка Шишханов и бывшие топ-менеджеры Бинбанка получили два иска от «Траста» на 328 млрд руб. из-за сделок, которые проводились «дочкой» Бинбанка Рост Банком. 22 сентября иск к Шишханову подал ЦБ — на 284 млрд руб. С учетом последних требований к Гуцериеву и Шишханову (на еще 85,4 млрд руб.) общая сумма урегулированных претензий и судебных исков по итогам санации Бинбанка составляет 832,4 млрд руб.