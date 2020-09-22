Гуцериев и «Траст» заключат новое мировое на фоне иска от ЦБ на ₽85 млрд

Михаил Гуцериев и принадлежащие ЦБ банки «Траст» и «Открытие» заключат новое мировое соглашение. Оно связано с иском Центрального банка к Гуцериеву на 85 млрд руб.

Михаил Гуцериев (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев заключил новое соглашение об урегулировании претензий с принадлежащими ЦБ банками «Траст» и «Открытие». Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Сафмара».

Одновременно в картотеке арбитражных дел был зарегистрирован иск Центрального банка на 85,4 млрд руб. к Гуцериеву, его племяннику и бывшему совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову, а также к бывшим топ-менеджерам банка.

Первое соглашение Гуцериева и «Траста» об урегулировании претензий было подписано осенью 2019 года на 135 млрд руб. 18 сентября 2020 года группа «Сафмар», «Траст» и «Открытие» подписали дополнительное соглашение об урегулировании споров.

«В расширенный состав урегулирования вошли все претензии от Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) и Центрального банка в отношении операций Бинбанка и Рост Банка, совершенных до момента санации кредитных учреждений», — говорится в сообщении «Сафмара».