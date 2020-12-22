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«Сферум» вместо Zoom
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Газета
«Сферум» вместо Zoom
Газета № 118 (3285) (2212) Технологии и медиа,
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«Сферум» вместо Zoom

Mail.ru Group и «Ростелеком» разработали платформу для обучения и общения школьников
«Ростелеком» и Mail.ru Group разработали аналог видеосервиса Zoom. Партнеры рассчитывают участвовать в правительственном эксперименте по внедрению подобных сервисов в школах
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В первом квартале 2021 года Mail.ru Group и «Ростелеком» намерены запустить сервис «Сферум» — платформу для обучения и общения школьников, рассказал источник РБК, знакомый с планами партнеров. По его словам, в начале года планируется провести тестирование платформы в 15 регионах России.

Видеосервис будет доступен на десктопных устройствах и через мобильное приложение, рассказывает собеседник РБК: в нем можно будет проводить групповые видеоконференции до 100 участников, каждый из которых сможет виртуально «поднимать руку» или включать демонстрацию экрана. По функционалу сервис похож на американский Zoom, популярность которого резко подскочила после введения локдауна в связи с пандемией коронавируса, но зарубежный сервис допускает до 1 тыс. участников в одной видеоконференции.

По словам источника РБК, зарегистрироваться в «Сферуме» можно будет через учетную запись VK Connect (Mail.ru Group является владельцем соцсети «ВКонтакте») или портал «Госуслуги», оператором которого является «Ростелеком». При этом в «Сферуме» будет использоваться отдельный профиль — учителя и одноклассники не смогут увидеть страницу пользователя «ВКонтакте». Кроме видеоконференций школы или преподаватели смогут создавать закрытые сообщества и чаты, чтобы приглашать в них родителей и учеников. Новый сервис будет интегрирован с платформой «Моя школа» от Министерства просвещения, что должно обеспечить пользователям доступ к верифицированным учебным материалам, рассказал собеседник РБК.

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Представители Mail.ru Group и «Ростелекома» подтвердили РБК, что работают над «Сферумом», но не стали комментировать детали. Представитель Mail.ru Group лишь отметил, что у компании есть все необходимые компетенции для создания и развития платформы по организации обучения и коммуникаций школьников, учителей и родителей и что «Сферум» будет работать на основе технологий «ВКонтакте».

По словам представителя «Ростелекома», у компании есть опыт реализации масштабных инфраструктурных проектов по всей стране, в том числе для образовательных учреждений, а у Mail.ru Group — лидирующие позиции в социальных сетях, которые являются универсальными коммуникационными платформами. «Мы убеждены, что в партнерстве создадим качественную и удобную платформу, опираясь на сильные стороны каждого. Со стороны «Ростелекома» это цифровая инфраструктура и интеграция с государственными информационными системами, включая портал госуслуг», — добавил представитель компании.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщал, что Mail.ru Group и «Ростелеком» работают над совместным видеосервисом для школ, однако, по его словам, в проекте также будет участвовать «Яндекс». Представитель «Яндекса» отказался от комментариев.

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Зачем компаниям этот сервис и с кем он будет конкурировать, разбирался РБК.

Какие перспективы у сервиса «Ростелекома» и Mail.ru Group

«Ростелеком» и Mail.ru Group объявили о партнерстве в области цифрового школьного образования в середине 2019 года. Компании создали совместное предприятие, которое фокусируется на разработке информационных продуктов для модернизации образовательного процесса в школах, включая дневники и коммуникационные сервисы для учителей, родителей и учеников, писал «Коммерсантъ».

В начале декабря правительство опубликовало постановление о проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды. Он будет проходить до 31 декабря 2022 года в ряде регионов России: Минпросвещения должно было в середине декабря утвердить порядок их отбора, а к началу 2021 года — разработать «дорожную карту» эксперимента. Оператором образовательной платформы, которая будет использоваться при проведении эксперимента, по предложению Минцифры назначен национальный оператор инфраструктуры «электронного правительства», то есть «Ростелеком». Эту работу компания будет выполнять на безвозмездной основе, следует из документа. Среди задач, которые предстоит выполнить «Ростелекому», в документе указаны создание на платформе групповых и индивидуальных видеоконференций, чатов и т.п.; проведение онлайн-трансляций учебных занятий с возможностью массовых просмотров и комментирования; создание отдельных сообществ школ, классов по интересам и др.

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В документе не указано, какие сервисы будут участвовать в эксперименте: Минпросвещения должно будет сформулировать требования к поставщикам контента и образовательных сервисов в течение трех месяцев, а впоследствии проводить закупки этих продуктов. В пятницу, 18 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 млрд руб. Минпросвещения из Резервного фонда правительства «на внедрение современных цифровых образовательных технологий в сфере образования»: приобретение образовательного контента для системы образования в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

По словам собеседника РБК на рынке, сервис «Сферум» намерен участвовать в этом эксперименте правительства. РБК направил запрос в Минпросвещения.

Зачем нужна своя платформа

Весной этого года, когда появилась необходимость быстро организовать процесс дистанционного обучения, школы по-разному подошли к решению проблемы. Минпросвещения рекомендовало пользоваться различными ресурсами, на которых были выложены записи уроков, например, «Российской электронной школой», «Московской электронной школой», «Яндекс.Учебник», «Учи.ру» и др., но часть учителей предпочли сами проводить уроки с использованием платформ, позволяющих вести видеотрансляции в интернете: Google Hangouts, Zoom, Discord (видеочат для геймеров) и др. Однако часть чиновников не устраивало, что приходится использовать зарубежные платформы.

Разработка отечественного программного обеспечения в сфере школьного образования — это не амбиция, а вопрос безопасности персональных данных, объясняет руководитель проектного офиса «ИнтернетУрока» Марат Велиханов. Он напомнил, что в России действует требование о хранении данных интернет-пользователей на территории страны, но не все зарубежные сервисы его исполняют. «С другой стороны, дистанционное обучение не обязательно должно подразумевать занятия в реальном времени. Наоборот, можно дать школьникам инструмент для занятий по индивидуальному, гибкому расписанию. Вместо того чтобы «тянуть» за собой в онлайн недостатки офлайна, такие как трата времени на дисциплину и оргвопросы, лучше трансформировать традиционные методы обучения под технологии и адаптировать их к онлайн-среде», — считает Велиханов.

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При этом «Ростелеком» и Mail.ru Group — не единственные, кто разрабатывает аналог Zoom. «На российском рынке уже есть ряд компаний по видео-конференц-связи, которые могли бы вырасти во что-то похожее на Zoom, — напоминает основатель венчурного фонда A.Partners Алексей Соловьев. — Это «Интермайнд», Vinteo, TrueConf, «Инкома». И у наших отечественных ИТ-гигантов есть все технологии, чтобы сделать нашу собственную платформу для школьников». В то же время он отметил, что нужно понять мотивацию создания именно государственного решения и какими преимуществами оно будет обладать. По мнению Соловьева, если и создавать государственную видеоплатформу для школьников, то с кроссинтеграцией других сервисов, таких как «Дневник.ру», Maximum Education, «Учи.ру».

Кроме стартапов о работе над «российским Zoom» заявляли несколько госструктур. В конце лета глава департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко рассказывал о разработке сервиса видео-конференц-связи для школьного обучения. Закончить эту работу планируется ориентировочно весной 2021 года, сообщал он, не раскрывая детали. Почти одновременно глава входящего в «Ростех» концерна «Автоматика» Владимир Кабанов говорил о работе над облачной платформой для защищенной видео-конференц-связи. Правда, этот сервис будет предназначен не столько для школьников, сколько для госучреждений.

РБК направил запрос представителям «Ростеха» и ДИТа.

Автор: Анастасия Скрынникова.
Теги: Mail.ru Group , «Ростелеком» , онлайн-образование , видеосервис
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