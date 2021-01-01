Госдума отправила на доработку закон о дистанционном образовании

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Государственная дума единогласно приняла решение снять с обсуждения законопроект об определении порядка дистанционного обучения. Об этом говорится на сайте Думы.

«К нам поступает огромное количество обращений по этому законопроекту с просьбой его дополнительно обсудить, не рассматривать в спешном порядке», — отметил председатель Думы Вячеслав Володин.

Отправить проект на доработку предложили депутаты от фракции КПРФ. Зампредседателя Петр Толстой уточнил, что необходимо провести слушания с участием родителей учащихся, поскольку вопрос касается каждой российской семьи.

Законопроект «О внесении изменения в ст. 16 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в мае внесли в Госдуму члены Совета Федерации — заместитель председателя Совфеда Ильяс Умаханов, председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и ее заместители Дмитрий Василенко и Григорий Карасин.