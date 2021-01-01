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Пандемия коронавируса ,  
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Госдума отправила на доработку закон о дистанционном образовании

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Государственная дума единогласно приняла решение снять с обсуждения законопроект об определении порядка дистанционного обучения. Об этом говорится на сайте Думы.

«К нам поступает огромное количество обращений по этому законопроекту с просьбой его дополнительно обсудить, не рассматривать в спешном порядке», — отметил председатель Думы Вячеслав Володин.

Отправить проект на доработку предложили депутаты от фракции КПРФ. Зампредседателя Петр Толстой уточнил, что необходимо провести слушания с участием родителей учащихся, поскольку вопрос касается каждой российской семьи.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Законопроект «О внесении изменения в ст. 16 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в мае внесли в Госдуму члены Совета Федерации — заместитель председателя Совфеда Ильяс Умаханов, председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и ее заместители Дмитрий Василенко и Григорий Карасин.

Они предложили разделить полномочия в этой сфере между Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования. По замыслу авторов инициативы, вопросами общего образования и среднего профессионального образования в дистанционном формате должно заниматься Минпросвещения, а высшее образование следует отдать Минобрнауки.

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

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Сенаторы указали, что принятие законопроекта потребует корректировки ряда подзаконных нормативных правовых актов, в том числе касательно перечня преподаваемых в дистанционном формате предметов, выполнения домашних заданий и длительности таких уроков.

Первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко в ноябре сообщил, что только в одном российском регионе — в Оренбургской области — 100% учащихся школ находятся на дистанционном обучении. В остальных субъектах ученики 1–4 классов обучаются в очном формате. Все вузы Москвы и Петербурга перевели на дистанционку до 6 февраля.

Госдума законопроект дистанционное образование
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