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Голландский журналист взломал в Zoom конференцию глав Минобороны стран ЕС

Голландский журналист Даниэл Верлан подключился к закрытой видеоконференции министров обороны Евросоюза, которая проводилась в Zoom. Об этом он сообщил в Twitter, опубликовав соответствующие видео и фотографии.

Как объяснил журналист, он присоединился к конференции после того, как смог разобрать код встречи и пароль для подключения в Zoom на одной из фотографий в Twitter министра обороны Нидерландов.

Верлан подключился к совещанию в разгар дискуссии и помахал министрам рукой. Отвечая на вопрос главы евродипломатии Жозепа Борреля, он сообщил, что является голландским журналистом. После этого Боррель отметил, что подключение к закрытой видеоконференции — это нарушение закона. «Я сожалею, что прервал ваше совещание, и незамедлительно его покину», — ответил Верлан и прервал связь.

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Фото:Cadu Rolim / Keystone Press Agency / Global Look Press

После этого премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал усилить кибербезопасность, сообщает газета Le Soir. «Министры еще раз должны подумать о том, насколько необходимо быть осторожными», — сказал он.

В апреле газета The Washington Post сообщала, что несколько тысяч записей видеозвонков сервиса Zoom попало в открытый доступ в Сети. По данным издания, записи были размещены на видеохостингах YouTube и Vimeo. Среди них были как частные разговоры пользователей, так и рабочие конференции различных компаний.

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