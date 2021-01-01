Голландский журналист взломал в Zoom конференцию глав Минобороны стран ЕС

Голландский журналист Даниэл Верлан подключился к закрытой видеоконференции министров обороны Евросоюза, которая проводилась в Zoom. Об этом он сообщил в Twitter, опубликовав соответствующие видео и фотографии.

Как объяснил журналист, он присоединился к конференции после того, как смог разобрать код встречи и пароль для подключения в Zoom на одной из фотографий в Twitter министра обороны Нидерландов.

Верлан подключился к совещанию в разгар дискуссии и помахал министрам рукой. Отвечая на вопрос главы евродипломатии Жозепа Борреля, он сообщил, что является голландским журналистом. После этого Боррель отметил, что подключение к закрытой видеоконференции — это нарушение закона. «Я сожалею, что прервал ваше совещание, и незамедлительно его покину», — ответил Верлан и прервал связь.