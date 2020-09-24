Власти Москвы ответили на сообщения о запрете Zoom в школах

Ранее в СМИ появилась информация, что учителям приказано вести уроки на видеосервие Microsoft Teams. В школах сообщили, что это только рекомендация. В мэрии столицы заявили, что учреждения сами выбирают площадки для видеоуроков

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В департаменте образования Москвы прокомментировали сообщения о том, что столичным школам велено использовать сервис Zoom для организации удаленного обучения.

«На данный момент для организации обучения с применением дистанционных технологий каждая московская школа использует единую выбранную площадку для проведения всех уроков по расписанию», — заявили в департаменте.

В ведомстве пояснили, что каждая школа самостоятельно выбирает себе сервис для видеоуроков.

24 сентября издание «Подъем» со ссылкой на московских педагогов сообщило, что в несколько школ пришел приказ о переводе дистанционных занятий на сервис Microsoft Teams. В приводимом изданием тексте циркуляра из департамента говорится, что использование программы для видеоконференций от Microsoft целесообразно, поскольку она входит в специализированную лицензию для образовательных организаций.

Как сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента образования, сейчас обучение в школах города проводится в очном формате, а удаленка применяется в качестве дополнения, когда ребенок занимается по индивидуальному учебному плану либо пропускает занятия из-за болезни или карантина.