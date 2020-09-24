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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы ответили на сообщения о запрете Zoom в школах

Ранее в СМИ появилась информация, что учителям приказано вести уроки на видеосервие Microsoft Teams. В школах сообщили, что это только рекомендация. В мэрии столицы заявили, что учреждения сами выбирают площадки для видеоуроков
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В департаменте образования Москвы прокомментировали сообщения о том, что столичным школам велено использовать сервис Zoom для организации удаленного обучения.

«На данный момент для организации обучения с применением дистанционных технологий каждая московская школа использует единую выбранную площадку для проведения всех уроков по расписанию», — заявили в департаменте.

В ведомстве пояснили, что каждая школа самостоятельно выбирает себе сервис для видеоуроков.

24 сентября издание «Подъем» со ссылкой на московских педагогов сообщило, что в несколько школ пришел приказ о переводе дистанционных занятий на сервис Microsoft Teams. В приводимом изданием тексте циркуляра из департамента говорится, что использование программы для видеоконференций от Microsoft целесообразно, поскольку она входит в специализированную лицензию для образовательных организаций.

Как сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента образования, сейчас обучение в школах города проводится в очном формате, а удаленка применяется в качестве дополнения, когда ребенок занимается по индивидуальному учебному плану либо пропускает занятия из-за болезни или карантина.

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«Никакого запрета не было. Все московские учителя работают в Microsoft Teams, в МЭШ (московская электронная школа. — РБК) внутри электронного журнала есть возможность подключать конференцию Microsoft Teams», — сообщил РБК директор столичной школы № 1598 Константин Петров.

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Он отметил, что учителя сейчас осваивают программу Microsoft и уже нашли в ней свои удобства. Но продолжают пользоваться и другим софтом для видеоконференций, в том числе Zoom.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Как рассказал РБК директор школы № 109 Евгений Ямбург, использование Microsoft Teams пока является только рекомендацией для московских школ — для многих учителей, работавших во время эпидемии коронавирусной инфекции через Zoom, новый сервис непривычен. «Мы продолжаем работать в Zoom, это, кстати, очень удобно, и люди уже привыкли. Посмотрим, как будет дальше, поскольку пока с этими Teams есть много вопросов у меня и учителей. Он пока менее удобен и менее привычен», — пояснил Ямбург.

1 сентября новый учебный год в российских школах начался в традиционном очном режиме: в школах ввели дополнительные меры санитарной безопасности, изменили расписания, чтобы ученики меньше пересекались между собой. Спустя несколько дней в Минпросвещения сообщили, что в некоторых регионах из-за вспышек коронавируса школьников перевели на дистанционное обучение.

22 сентября стало известно, что в школе № 2030 в Пресненском районе Москвы пять классов отправили на карантин из-за случаев заражения COVID-19 среди учеников.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы
Михаил Котляр, Егор Губернаторов, Екатерина Костина
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