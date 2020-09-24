Власти Москвы ответили на сообщения о запрете Zoom в школах
В департаменте образования Москвы прокомментировали сообщения о том, что столичным школам велено использовать сервис Zoom для организации удаленного обучения.
«На данный момент для организации обучения с применением дистанционных технологий каждая московская школа использует единую выбранную площадку для проведения всех уроков по расписанию», — заявили в департаменте.
В ведомстве пояснили, что каждая школа самостоятельно выбирает себе сервис для видеоуроков.
24 сентября издание «Подъем» со ссылкой на московских педагогов сообщило, что в несколько школ пришел приказ о переводе дистанционных занятий на сервис Microsoft Teams. В приводимом изданием тексте циркуляра из департамента говорится, что использование программы для видеоконференций от Microsoft целесообразно, поскольку она входит в специализированную лицензию для образовательных организаций.
Как сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента образования, сейчас обучение в школах города проводится в очном формате, а удаленка применяется в качестве дополнения, когда ребенок занимается по индивидуальному учебному плану либо пропускает занятия из-за болезни или карантина.