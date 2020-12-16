Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 74,06 73,09 EUR Нал. 89,97 88,92 USD Бирж. 73,43 +0,04 EUR Бирж. 0,00 +0,00 USD ЦБ. 73,45 +0,52 EUR ЦБ. 89,18 +0,60 EUR/USD 0,00 +0,00 BTC/USD Бирж. 19466,00 +9,76 IMOEX 3259,89 +0,36% RTSI 1403,27 +0,92% Brent 50,60 -0,12% DJIA 30199,31 +1,13% Nasdaq 12595,06 +1,25%
Многобюджетное кино
Лента новостей
Акции SolarWinds обвалились на 25% после атаки «русских хакеров» 09:52, Инвестиции Греческий баскетболист подписал контракт на рекордную в истории НБА сумму 09:48, Спорт СМИ узнали о претензии «Аэрофлота» к тренажеру из-за крушения SSJ100 09:42, Бизнес Власти Красноярского края решили закрыть рестораны на Новый год 09:39, Общество Жилье у реки: ключевые факторы для дома на набережной 09:31, Партнерский материал Сафронова поместили на карантин в СИЗО из-за контакта с больным COVID-19 09:23, Общество В Кузбассе в ДТП с автобусом пострадали восемь человек 09:07, Общество Twitter объявил о закрытии сервиса видеотрансляций Periscope 09:04, Технологии и медиа Новогодний чек-лист: как выбрать подарки и не сойти с ума 09:02, РБК Стиль и Lego Эксперты назвали регионы с самой короткой трудовой неделей 09:00, Политика Федерация гандбола понесет убытки из-за отставки тренера сборной России 08:55, Спорт Убыточные сделки: могут ли акционеры приструнить топ-менеджеров 08:51, PRO Рекорд смертности, популярность серых зарплат. Главные новости РБК 08:36, Общество Алиса и Юлия Рубан - о дизайнерской одежде с душой и философией 08:33, РБК Cтиль и Mercedes-Benz «Ленфильм» получил еще ₽1 млрд из бюджета на покрытие долга перед ВТБ 08:30, Технологии и медиа Экс-помощница Трампа дала совет Байдену по поводу отношений с Россией 08:13, Политика Завтраки и бизнес кулинарной группировки Eggsellent 08:01, РБК Стиль и Clarins Власти определились с искусственным интеллектом в работе чиновников и МЧС 08:00, Технологии и медиа Осужденный по «дадинской статье» активист Котов вышел на свободу 08:00, Общество Представьте, что вы охотитесь на слона: глава HubSpot — о поиске клиентов 07:56, PRO Вучич оценил отказ членов боснийского президиума от встречи с Лавровым 07:44, Политика Эксперты сочли 2020 год худшим по объему ввода ТЦ в России 07:30, Бизнес Федермессер предупредила о риске ОНФ попасть под закон об иноагентах 07:27, Общество Какие часы носят Роналду, Месси и Вирджил Абло 07:20, РБК Стиль и Jacob & Co Канадского модельера задержали по обвинению в секс-торговле 07:15, Общество Смертность в России на фоне пандемии стала рекордной за десять лет 07:00, Общество Доля готовых к серой зарплате россиян достигла уровней начала пандемии 06:30, Бизнес В МЧС дали советы по выбору новогодней елки для дома 06:25, Общество
Газета
Многобюджетное кино
Газета № 114 (3281) (1612) Технологии и медиа,
0

Многобюджетное кино

Минкультуры согласовало выделение «Ленфильму» почти 1 млрд руб. дополнительно
Государство выделило киностудии еще один транш из бюджета на покрытие долга перед ВТБ, который выдал ей кредит в 2013 году. Невозможность расплатиться по этому займу грозила «Ленфильму» дефолтом
Киностудия «Ленфильм»
Киностудия «Ленфильм» (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Министерство культуры и АО «Киностудия «Ленфильм» 11 декабря подписали дополнительное соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета. Это следует из материалов на сайте Федерального казначейства. Киностудии, как указано в документе, в декабре выделяются 999,4 млн руб., еще 486,6 млн руб. «Ленфильм» получил из бюджета в августе. Таким образом, в целом Минкультуры перечислит студии почти 1,5 млрд руб. Эти деньги могут быть направлены только на погашение основного долга по кредиту, выданному банком ВТБ, говорится в тексте соглашения.

«Работа с долгами идет в плановом режиме», — сообщил представитель киностудии, отказавшись от более подробных комментариев. Представитель ВТБ, в свою очередь, отметил, что банк «активно сотрудничает с «Ленфильмом» по погашению и реструктуризации ссудной задолженности киностудии в рамках поручений президента России». РБК направил запрос в Минкультуры.

Студия со столетней историей

История «Ленфильма» началась в 1914 году. Тогда студия называлась военно-кинематографическим отделом Скобелевского комитета. После революции киностудию национализировали, и спустя 20 лет она превратилась в «Ленфильм».

Здесь были сняты такие ленты, как «Полосатый рейс» (1961), «Свадьба в Малиновке» (1967), «Соломенная шляпка» (1974), «Зимняя вишня» (1985), «Особенности национальной охоты» (1995), «Довлатов» (2018).

Как ВТБ стал кредитором «Ленфильма»

ВТБ открыл «Ленфильму» кредитную линию на 1,53 млрд руб. в 2013 году под 10,25% годовых (с этого года ставка снижена до 10,15%). Эти деньги должны были пойти на проведение ремонтных работ в зданиях, приобретение и монтаж технического оборудования, строительство нового съемочного павильона. Эдуард Пичугин, возглавлявший студию, назвал этот кредит «подарком от государства, обеспечившего кредит 100% гарантиями».

Пичугин возглавил студию в 2012-м, когда председателем совета директоров «Ленфильма» стал режиссер Федор Бондарчук. Новое руководство составило план развития киностудии на 2016–2020 годы. Заявленная цель — вернуться на позицию одной из главных киностудий страны с мощным производственным и творческим ресурсом, преодолеть финансовый, производственный и кадровый кризис, осуществить ребрендинг.

До 2017 года выручка киностудии росла, следует из годовых отчетов АО «Киностудия «Ленфильм», однако в 2018-м снизилась на 15%, до 231,4 млн руб. Доля кинопроизводства в выручке тогда составляла 56%. Руководство предприятия объясняло падение доходов отсутствием субсидий от Минкультуры в 2017–2018 годах.

В 2019 году Федор Бондарчук попросил президента России Владимира Путина помочь кинокомпании погасить долг перед ВТБ. Председатель совета директоров «Ленфильма» сетовал, что киностудия не получила в полном объеме права на свою «золотую коллекцию» — фильмы, снятые на киностудии до 1992 года, а господдержка осуществлялась в объемах, на порядок меньше прописанных в концепции развития «Ленфильма». Тогда же президент ВТБ Андрей Костин заявил, что, если государство не предоставит «Ленфильму» субсидию, студии останется только объявить дефолт.

Общество
Сокуров связал проблемы «Ленфильма» с недостатком любви Мединского

Чтобы расплатиться с долгами, «Ленфильм» собирался продать свои непрофильные активы, в частности земельный участок на улице Тамбасова в Санкт-Петербурге. С 2015 года этот участок безуспешно выставлялся на торги шесть раз.

За прошедшие семь лет проценты по кредиту достигли 674,5 млн руб. и общая задолженность перед банком возросла до 2,2 млрд руб. «Мы надеемся договориться с банком о реструктуризации процентов по кредиту, исходя из программы финансового оздоровления киностудии», — говорил осенью нынешний гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков.

Как менялось руководство киностудии

Пичугина отправили в отставку в декабре 2019 года. Тогда же произошли изменения в совете директоров «Ленфильма», но Бондарчук сохранил должность председателя совета директоров.

Временным управляющим киностудии в феврале 2020 года стала Инесса Юрченко, глава петербургской студии «Триикс медиа». При ней киностудия получила первую часть субсидии на погашение долга перед ВТБ. Тогда же были подготовлены стратегия оздоровления киностудии до 2025 года, подкрепляющие ее финансовая модель, бизнес-план и «дорожные карты», сообщала Юрченко РБК.

При Юрченко был запущен процесс и по возврату «Ленфильму» его «золотой коллекции»: прокуратура Московской области и Минкультуры подали в Арбитражный суд Московской области иск к расположенному в Домодедово ФГУП «Госфильмофонд» и ООО «Твин СП», которому была передана лицензия на право распоряжаться до 2024 года «золотой коллекцией» «Ленфильма». Очередное слушание по этому делу назначено на 1 февраля 2021 года.

Технологии и медиа
Новым гендиректором «Ленфильма» стал бывший менеджер «Стройтрансгаза» Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В сентябре 2020-го Юрченко покинула «Ленфильм», а гендиректором был назначен Федор Щербаков. Отставке Юрченко способствовали ее разногласия с Бондарчуком, утверждал собеседник РБК в правительстве. По его словам, председатель совета директоров и врио не могли договориться, как вывести студию из кризиса. Бондарчук открыто критиковал действия Юрченко в июне 2020-го на совещании в правительстве, где обсуждалось поручение президента России сохранить «Ленфильм», подтведил другой источник РБК, знакомый с итогами этого совещания.

Юрченко должна была остаться гендиректором студии, ее кандидатура была согласована и Минкультуры, и правительством, но из-за конфликта с Бондарчуком ее пришлось заменить на Щербакова, сообщил федеральный чиновник.

РБК направил запрос представителю Бондарчука.

Автор: Елизавета Ефимович.
Теги: «Ленфильм» , ВТБ , кредит , субсидия , госбюджет
Материалы по теме
Новым гендиректором «Ленфильма» стал бывший менеджер «Стройтрансгаза» Технологии и медиа
«Ленфильм» получил из бюджета деньги на погашение кредита ВТБ Технологии и медиа
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter