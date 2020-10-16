«Ленфильм» получил из бюджета деньги на погашение кредита ВТБ

«Ленфильму» удалось избежать дефолта: из федерального бюджета киностудии уже выделены 487 млн руб. на погашение задолженности перед ВТБ. До конца года новый руководитель «Ленфильма» обещает вернуть еще 1 млрд руб.

Павильон № 1 киностудии «Ленфильм» в Санкт-Петербурге (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Киностудия «Ленфильм» получила от Министерства культуры 486,6 млн руб. на погашение части основного долга по кредиту ВТБ, следует из соглашения о предоставлении субсидии, опубликованного на едином портале бюджетной системы РФ. Соглашение на выдачу субсидии было подписано еще 24 августа 2020 года, когда и.о. гендиректора АО «Киностудия «Ленфильм» была Инесса Юрченко.

Получение субсидии подтвердил Федор Щербаков, вступивший в должность гендиректора «Ленфильма» в сентябре этого года.

Кредит ВТБ в размере 1,5 млрд руб. киностудия получила еще в 2013 году и так и не смогла выплатить его самостоятельно. По словам Щербакова, оставшуюся часть долга — порядка 1 млрд руб. — киностудия собирается выплатить до конца года. Источник, близкий к киностудии, уточняет, что это также будет субсидия из федерального бюджета.

За время, пока студия не обслуживала кредит, накопились проценты в размере 674,5 млн руб., сообщила в июне Юрченко. «Мы надеемся договориться с банком о реструктуризации процентов по кредиту, исходя из программы финансового оздоровления киностудии», — заверил Щербаков.