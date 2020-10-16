«Ленфильм» получил из бюджета деньги на погашение кредита ВТБ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 77,95 (+0,67) Инвестиции, 15 окт, 12:52
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 91,45 (+0,75) Инвестиции, 15 окт, 12:52
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 октября Общество, 10:44 Как победить в России контрафакт Партнерский материал, 10:41 Собянин назвал главный показатель распространения пандемии Общество, 10:40 В Брянской области часть жилого дома ушла под землю Общество, 10:39 За сутки в России от коронавируса умерли 232 человека Общество, 10:38 Спикер парламента Киргизии Исаев оказался принять полномочия президента Политика, 10:35 В России впервые выявили более 15 тыс. заболевших COVID-19 за сутки Общество, 10:34 В оргкомитете назвали странными данные об отмене матчей Евро в Петербурге Спорт, 10:32 Очередь на социальное жилье в Москве сократилась в 2,5 раза за 10 лет Недвижимость, 10:31 В Москве впервые с 12 мая за сутки выявили 5 тыс. зараженных COVID-19 Общество, 10:30 Как устроены мобильные приложения для инвестирования РБК и Refinitiv, 10:29 Renault показал предвестника нового Megane Авто, 10:29 Стали известны первыми поддержавшие пилотный запуск цифрового рубля банки Крипто, 10:14 «Ленфильм» получил из бюджета деньги на погашение кредита ВТБ Технологии и медиа, 10:00
Технологии и медиа ,  
0 

«Ленфильм» получил из бюджета деньги на погашение кредита ВТБ

«Ленфильму» удалось избежать дефолта: из федерального бюджета киностудии уже выделены 487 млн руб. на погашение задолженности перед ВТБ. До конца года новый руководитель «Ленфильма» обещает вернуть еще 1 млрд руб.
Павильон №&nbsp;1 киностудии &laquo;Ленфильм&raquo; в Санкт-Петербурге
Павильон № 1 киностудии «Ленфильм» в Санкт-Петербурге (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Киностудия «Ленфильм» получила от Министерства культуры 486,6 млн руб. на погашение части основного долга по кредиту ВТБ, следует из соглашения о предоставлении субсидии, опубликованного на едином портале бюджетной системы РФ. Соглашение на выдачу субсидии было подписано еще 24 августа 2020 года, когда и.о. гендиректора АО «Киностудия «Ленфильм» была Инесса Юрченко.

Получение субсидии подтвердил Федор Щербаков, вступивший в должность гендиректора «Ленфильма» в сентябре этого года.

Новым гендиректором «Ленфильма» стал бывший менеджер «Стройтрансгаза»
Технологии и медиа
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Кредит ВТБ в размере 1,5 млрд руб. киностудия получила еще в 2013 году и так и не смогла выплатить его самостоятельно. По словам Щербакова, оставшуюся часть долга — порядка 1 млрд руб. — киностудия собирается выплатить до конца года. Источник, близкий к киностудии, уточняет, что это также будет субсидия из федерального бюджета.

За время, пока студия не обслуживала кредит, накопились проценты в размере 674,5 млн руб., сообщила в июне Юрченко. «Мы надеемся договориться с банком о реструктуризации процентов по кредиту, исходя из программы финансового оздоровления киностудии», — заверил Щербаков.

РБК направил запрос в Министерство культуры и банк ВТБ.

Если государство не предоставит «Ленфильму» субсидию, студии остается только объявить дефолт, заявил в сентябре 2019 года президент ВТБ Андрей Костин. Тогда же председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук обратился за помощью к Владимиру Путину. Президент поручил ведомствам проработать этот вопрос.

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

«Ленфильм» накопил и другие долги: 24 млн руб. по налогам и сборам, почти 26 млн руб. по коммунальным платежам, более 25 млн руб. по текущим претензиям, в том числе исковым требованиям и исполнительным производствам, сообщила в июле 2020 года Юрченко. У АО «Киностудия «Ленфильм» по состоянию на 15 октября 2020 года заблокировано 12 счетов в различных банках.

Налоговики заблокировали банковские счета киностудии «Ленфильм»
Технологии и медиа
Здание киностудии &laquo;Ленфильм&raquo;

«Ленфильм» также должен 55 млн руб. государственному Фонду кино: 25 млн руб. за фильм «Контрибуция» и 30 млн руб. за картину «Три дня до весны».

Выручка АО «Киностудия «Ленфильм» по РСБУ в 2019 году составила 212,4 млн руб., чистый убыток — 232,5 млн руб.

Студия не может зарабатывать на своей «золотой коллекции» — картинах, снятых до 1992 года. Права на нее Госфильмофонд передал в управление до 2024 года компании «Твин СП». Ежегодные доходы от реализации телевизионных прав на фильмы этой коллекции могут достигать 120 млн руб., сообщил РБК источник на кинорынке. Сейчас Минкультуры и прокуратура Московской области в суде оспаривают сделку Госфильмофонда с «Твин СП».

Автор
Елизавета Ефимович
«Ленфильм» киностудия долг кредит Банк ВТБ Минкультуры
Материалы по теме
Новым гендиректором «Ленфильма» стал бывший менеджер «Стройтрансгаза»
Технологии и медиа
На студии «Ленфильм» сменится гендиректор
Технологии и медиа
Налоговики заблокировали банковские счета киностудии «Ленфильм»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter