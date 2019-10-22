Сокуров связал проблемы «Ленфильма» с недостатком любви Мединского

Киностудия «Ленфильм», о блокировке счетов которой во вторник объявила Федеральная налоговая служба (ФНС), находится в непростом состоянии ей нужно помогать всеми возможными средствами, заявил РБК режиссер Александр Сокуров, с 1980 года состоящий в штате студии.

«В первую очередь нужно, чтобы этим озаботилось Министерство культуры, потому что это студия федерального подчинения, не региональная, она не имеет отношения к городу. И потом, я считаю, что это национальное достояние страны», — сказал Сокуров.

Отсутствие помощи со стороны Минкультуры режиссер связывает с приоритетами руководства ведомства.

«Это нужно спрашивать у Мединского. Думаю, что он не очень любит студию. У них совсем другие установки. У них установки на развитие вот этого московского кинематографического сообщества. Что происходит на прочей территории страны, по-моему, Министерство культуры не интересует», — сказал Сокуров.

По его словам, Минкультуры интересует в сфере кино только распределение денег и организация цензурного процесса, а о развитии кинематографа, как индустрии, речи не идет.