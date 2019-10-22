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Сокуров связал проблемы «Ленфильма» с недостатком любви Мединского

Киностудия «Ленфильм», о блокировке счетов которой во вторник объявила Федеральная налоговая служба (ФНС), находится в непростом состоянии ей нужно помогать всеми возможными средствами, заявил РБК режиссер Александр Сокуров, с 1980 года состоящий в штате студии.

«В первую очередь нужно, чтобы этим озаботилось Министерство культуры, потому что это студия федерального подчинения, не региональная, она не имеет отношения к городу. И потом, я считаю, что это национальное достояние страны», — сказал Сокуров.

Отсутствие помощи со стороны Минкультуры режиссер связывает с приоритетами руководства ведомства.

«Это нужно спрашивать у Мединского. Думаю, что он не очень любит студию. У них совсем другие установки. У них установки на развитие вот этого московского кинематографического сообщества. Что происходит на прочей территории страны, по-моему, Министерство культуры не интересует», — сказал Сокуров.

По его словам, Минкультуры интересует в сфере кино только распределение денег и организация цензурного процесса, а о развитии кинематографа, как индустрии, речи не идет.

«Я хочу, чтобы президент помог, чтобы студия изменилась, смогла быть сильной, мощной федеральной студией, которая занималась бы дебютом [в области кинопроизводства], но, к сожалению, об этом и речи не идёт. Всё в положении деградации», — признался Сокуров.

По словам режиссера, уже сейчас в корпусе, где он работает, нет тепла, а после прихода морозов все может полопаться.

Помимо обязательств перед налоговой службой «Ленфильм» должен выплатить ВТБ кредит в размере 1,5 млрд руб., который студия взяла еще в 2013 году на модернизацию киностудии. В случае, если государство не предоставит «Ленфильму» субсидии на погашение кредита, студии останется лишь объявить дефолт, заявлял в сентябре президент ВТБ Андрей Костин. По его словам, киностудия самостоятельно не справится с долговыми обязательствами, поскольку «источников погашения» у нее нет.

Что такое «Ленфильм»

История «Ленфильма» началась в 1914 году — тогда студия называлась военно-кинематографическим отделом Скобелевского комитета. После революции киностудию национализировали, и спустя 20 лет она превратилась в «Ленфильм». На студии были сняты такие картины, как «Свадьба в Малиновке» (1967), «Соломенная шляпка» (1974), «Полосатый рейс» (1961), «Особенности национальной охоты» (1995), «Зимняя вишня» (1985), «Довлатов» (2018) и т.д.

Выручка АО «Ленфильм» по РСБУ в 2018 году, согласно информации базы СПАРК, составила 231,6 млн руб., убыток от основной деятельности — 64,8 млн руб., чистый убыток — 150 млн руб. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2018 года — 61,4 млн руб.

Теги: Александр Сокуров, «Ленфильм», Владимир Мединский, новости РБК
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