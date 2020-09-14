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Технологии и медиа ,  
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Минкультуры решило через суд вернуть «Ленфильму» «золотую коллекцию»

Московская областная прокуратура и Минкультуры подали иск к компании «Твин СП», которая получила до 2024 года исключительные права на «золотую коллекцию» «Ленфильма». Эти договоры истцы просят признать недействительными
Территория киностудии «Ленфильм»
Территория киностудии «Ленфильм» (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Прокуратура Московской области и Министерство культуры 10 сентября подали в Арбитражный суд Московской области иск к ФГУП «Фильмофонд киностудии «Ленфильм» и ООО «Твин СП», следует из материалов базы «Электронное правосудие».

Исковое заявление подано в интересах Российской Федерации в лице Минкультуры России, сообщили РБК в пресс-службе министерства. Прокуратура просит суд признать недействительными договоры, заключенные ФГУП «Фильмофонд киностудии «Ленфильм» и Госфильмофондом России с ООО «Твин СП». Эта компания в 2009 году получила исключительную лицензию на право распоряжаться до 2024 года так называемой золотой коллекцией киностудии, уточнил представитель Минкультуры.

В «золотую коллекцию» входят картины, снятые на «Ленфильме» до 1992 года, многие из которых признаны классикой советского кино. В их числе — картины «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Старик Хоттабыч», «Полосатый рейс», «Человек-амфибия». Ежегодные доходы от реализации телевизионных прав на эти фильмы могут составлять 120 млн руб., сообщал РБК источник на кинорынке.

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Компания «Твин СП» получила в управление права на «золотую коллекцию» «Ленфильма» в 2009 году от их владельца Госфильмофонда. По договору Госфильмофонд получает 65% от реализованных «Твин СП» прав на библиотеку.

ООО «Твин СП» на 95% принадлежит его гендиректору Елене Шишко. Оставшиеся 5% общества у Михаила Кондакова.

РБК направил запрос в «Твин СП» и Госфильмофонд. В прокуратуре Московской области не ответили на запрос РБК.

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АО «Ленфильм», которое управляет киностудией, сейчас никак не связано с ФГУП «Фильмофонд киностудии «Ленфильм», лишь имеет общего собственника — Росимущество.

Студия находится в кризисе: она должна банку ВТБ 1,5 млрд руб., взятых в кредит в 2013 году. В сентябре 2019 года председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук просил президента Владимира Путина помочь с погашением долга — у киностудии нет полных прав на «золотую коллекцию», а господдержка осуществляется на порядок меньше прописанной в концепции развития киностудии.

На прошлой неделе был назначен новый руководитель «Ленфильм» — занимавшую с февраля этого года должность врио гендиректора Инессу Юрченко сменил Федор Щербаков.

РБК направил запрос в пресс-службу «Ленфильма».

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: Ленфильм, прокуратура, права, Госфильмофонд, кино
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