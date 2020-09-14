Минкультуры решило через суд вернуть «Ленфильму» «золотую коллекцию»

Московская областная прокуратура и Минкультуры подали иск к компании «Твин СП», которая получила до 2024 года исключительные права на «золотую коллекцию» «Ленфильма». Эти договоры истцы просят признать недействительными

Территория киностудии «Ленфильм» (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Прокуратура Московской области и Министерство культуры 10 сентября подали в Арбитражный суд Московской области иск к ФГУП «Фильмофонд киностудии «Ленфильм» и ООО «Твин СП», следует из материалов базы «Электронное правосудие».

Исковое заявление подано в интересах Российской Федерации в лице Минкультуры России, сообщили РБК в пресс-службе министерства. Прокуратура просит суд признать недействительными договоры, заключенные ФГУП «Фильмофонд киностудии «Ленфильм» и Госфильмофондом России с ООО «Твин СП». Эта компания в 2009 году получила исключительную лицензию на право распоряжаться до 2024 года так называемой золотой коллекцией киностудии, уточнил представитель Минкультуры.

В «золотую коллекцию» входят картины, снятые на «Ленфильме» до 1992 года, многие из которых признаны классикой советского кино. В их числе — картины «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Старик Хоттабыч», «Полосатый рейс», «Человек-амфибия». Ежегодные доходы от реализации телевизионных прав на эти фильмы могут составлять 120 млн руб., сообщал РБК источник на кинорынке.

Компания «Твин СП» получила в управление права на «золотую коллекцию» «Ленфильма» в 2009 году от их владельца Госфильмофонда. По договору Госфильмофонд получает 65% от реализованных «Твин СП» прав на библиотеку.