Новым гендиректором «Ленфильма» стал бывший менеджер «Стройтрансгаза»

Возглавившую студию в феврале Инессу Юрченко сменит работавший в «Олимпстрое» и «Стройтрансгазе» Федор Щербаков

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Врио гендиректора «Ленфильма» Инесса Юрченко покинула эту должность, сообщили РБК в пресс-службе киностудии. «В соответствии с распоряжением единственного акционера АО «Ленфильм» Росимущества от 8 сентября 2020 года я завершаю свою работу в качестве врио гендиректора киностудии», — передала Юрченко через представителя. Причины, по которым Росимущество приняло такое решение, она не назвала.

Новым гендиректором «Ленфильма» стал Федор Щербаков — действующий гендиректор и совладелец холдинга 1st Mediainvest, в который входит издание «Советский спорт», аналитическое издание «Нефть капитал», а также региональные СМИ из Казани, Ставрополя, Омска, Тюмени и других городов. Он подтвердил РБК свое назначение на должность гендиректора «Ленфильма».

Впервые о назначении Щербакова на должность гендиректора «Ленфильма» со ссылкой на один источник 8 сентября сообщила «Фонтанка».

Руководитель петербургской киностудии «Триикс медиа» Инесса Юрченко стала врио гендиректором «Ленфильма» в феврале 2020 года, на этом посту она сменила Эдуарда Пичугина, возглавлявшего студию восемь лет. В 2012 году он пришел на «Ленфильм» вместе с Федором Бондарчуком — режиссер тогда занял должность председателя совета директоров.

О предстоящей отставке Пичугина в декабре 2019-го объявил Владимир Мединский, на тот момент министр культуры (сейчас помощник президента). Решение об увольнении соратника Бондарчука принимал новый совет директоров, в который тогда, в частности, вошли нынешний министр культуры Ольга Любимова, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь и бывший гендиректор Национальной медиа группы Александр Орджоникидзе.