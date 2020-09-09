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Новым гендиректором «Ленфильма» стал бывший менеджер «Стройтрансгаза»

Возглавившую студию в феврале Инессу Юрченко сменит работавший в «Олимпстрое» и «Стройтрансгазе» Федор Щербаков
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Врио гендиректора «Ленфильма» Инесса Юрченко покинула эту должность, сообщили РБК в пресс-службе киностудии. «В соответствии с распоряжением единственного акционера АО «Ленфильм» Росимущества от 8 сентября 2020 года я завершаю свою работу в качестве врио гендиректора киностудии», — передала Юрченко через представителя. Причины, по которым Росимущество приняло такое решение, она не назвала.

Новым гендиректором «Ленфильма» стал Федор Щербаков — действующий гендиректор и совладелец холдинга 1st Mediainvest, в который входит издание «Советский спорт», аналитическое издание «Нефть капитал», а также региональные СМИ из Казани, Ставрополя, Омска, Тюмени и других городов. Он подтвердил РБК свое назначение на должность гендиректора «Ленфильма».

Впервые о назначении Щербакова на должность гендиректора «Ленфильма» со ссылкой на один источник 8 сентября сообщила «Фонтанка».

Руководитель петербургской киностудии «Триикс медиа» Инесса Юрченко стала врио гендиректором «Ленфильма» в феврале 2020 года, на этом посту она сменила Эдуарда Пичугина, возглавлявшего студию восемь лет. В 2012 году он пришел на «Ленфильм» вместе с Федором Бондарчуком — режиссер тогда занял должность председателя совета директоров.

О предстоящей отставке Пичугина в декабре 2019-го объявил Владимир Мединский, на тот момент министр культуры (сейчас помощник президента). Решение об увольнении соратника Бондарчука принимал новый совет директоров, в который тогда, в частности, вошли нынешний министр культуры Ольга Любимова, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь и бывший гендиректор Национальной медиа группы Александр Орджоникидзе.

С февраля были подготовлены стратегия оздоровления киностудии до 2025 года, подкрепляющие ее финансовая модель, бизнес-план и «дорожные карты», сообщила Юрченко. РБК направил запрос в Росимущество.

Чем известен «Ленфильм»

История «Ленфильма» началась в 1914 году. Тогда студия называлась военно-кинематографическим отделом Скобелевского комитета. После революции киностудию национализировали, и спустя 20 лет она превратилась в «Ленфильм». На студии были сняты такие картины, как «Свадьба в Малиновке» (1967), «Соломенная шляпка» (1974), «Полосатый рейс» (1961), «Особенности национальной охоты» (1995), «Зимняя вишня» (1985), «Довлатов» (2018) и др.

В 2013 году ВТБ предоставил кредит «Ленфильму» на 1,5 млрд руб.
В сентябре 2019-го Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь кинокомпании погасить долг перед ВТБ. У киностудии, объяснял Бондарчук, отсутствуют полные права на «Золотую коллекцию», а господдержка осуществляется на порядок меньше прописанной в концепции развития киностудии.

«Все, что зависит от министерства для выведения киностудии из кризиса, мы сделали, — рассказывал в ноябре 2019 года тогдашний министр культуры Мединский. — Во-первых, занимались организацией этого кредита. Во-вторых, в течение нескольких лет мы поддерживали киностудию госзаказом на производство художественных фильмов. В-третьих, мы решили вопрос о возврате киностудии части доходов от коллекции».

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Кто стал новым гендиректором студии

Федору Щербакову 40 лет, он окончил факультет журналистики МГУ им. Ломоносова. Свою карьеру Щербаков начинал как журналист «Первого канала», затем перешел в «Интерфакс». Из журналистики он вскоре перешел на госслужбу — стал помощником министра регионального развития, после чего получил должность советника президента госкорпорации «Олимпстрой» по взаимодействию с аппаратом правительства, затем стал директором департамента развития «Стройтрансгаза», совладельцем которого является Геннадий Тимченко.

В ООО «Премьермедиаинвест», на которое оформлены СМИ 1st Mediainvest, Щербакову принадлежит 20%. Основным владельцем холдинга, согласно данным ЕГРЮЛ, является Андрей Лободюк. В 2019 году выручка ООО по РСБУ составила, согласно данным базы СПАРК, 60,6 млн руб., чистая прибыль — 5,5 млн руб.

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: киностудия, медиа, Ленфильм, Стройтрансгаз
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