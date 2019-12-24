На студии «Ленфильм» сменится гендиректор

По данным на 30 июня 2019 года, в совет входили Бондарчук, Герман, Степанов, Кириллов, а также продюсер Сергей Сельянов, замдиректора департамента Минкультуры Галина Строчкова, представитель Росимущества Елена Федорова, член совета директоров Свердловской киностудии Виталий Виноградов и гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин.

«Киностудия работает, просто не может выйти из долговой ямы, — описывал ситуацию на «Ленфильме» министр культуры Владимир Мединский, отвечая в ноябре на вопросы читателей РБК. — Она не может полноценно обслуживать кредит, который получила от ВТБ. Кредит, кстати, совсем не льготный — по сути коммерческий. Почему не может обслуживать этот кредит (она его обслуживала пару лет, затем перестала) — тема для отдельного многочасового разговора с руководством киностудии».

В 2013 году ВТБ предоставил кредит «Ленфильму» на 1,5 млрд руб.

В сентябре 2019 года Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь кинокомпании погасить долг перед ВТБ. У киностудии, объяснял Бондарчук, отсутствуют полные права на «Золотую коллекцию», а господдержка осуществляется на порядок меньше прописанных в концепции развития киностудии.

«Все, что зависит от министерства для выведения киностудии из кризиса, мы сделали, — рассказывал в ноябре Мединский. — Во-первых, занимались организацией этого кредита. Во-вторых, в течение нескольких лет мы поддерживали киностудию госзаказом на производство художественных фильмов. В-третьих, мы решили вопрос о возврате киностудии части доходов от коллекции — это была мечта киностудии многие годы. И мы оказывали поддержку в деле реализации непрофильных активов, которые в силу многих обстоятельств она реализовать пока не смогла»

«Я думаю, что будут существенные изменения в совете директоров, и представитель ВТБ войдет туда, скорее всего», — заявлял, в свою очередь, в ноябре предправления госбанка Андрей Костин.

В том же ноябре советники президента Владимир Толстой и Андрей Белоусов направили на киностудию письмо с перечнем предлагаемых мер. Эти вопросы обсуждались на совещании с участием представителей администрации президента, правительства, ВТБ и руководства «Ленфильма». РБК ознакомился с текстом письма: среди предложенных мер было поручение Минкультуры и «Ленфильму» совместно разработать программу оздоровления киностудии и вынести ее для обсуждения на совете директоров киностудии до 30 марта 2020 года.

В письме также было упоминалось поручение правительству до 10 декабря 2019 года проработать вопрос о выделении целевой субсидии «Ленфильму» в размере, не превышающем курсовую разницу, возникшую между ценой приобретенного кинопроизводственного оборудования и ценой, заложенной при предоставлении кредита. Киностудии также было предложено рассмотреть вопрос предоставления «Ленфильму» рассрочки по кредиту. Росимуществу было поручено при участии ВТБ провести оценку земельного участка по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова д. 5, и обеспечить подготовку его к реализации до 31 марта 2020 года.

Чем известен «Ленфильм» История «Ленфильма» началась в 1914 году — тогда студия называлась военно-кинематографическим отделом Скобелевского комитета. После революции киностудию национализировали, и спустя 20 лет она превратилась в «Ленфильм». На студии были сняты такие картины, как «Свадьба в Малиновке» (1967), «Соломенная шляпка» (1974), «Полосатый рейс» (1961), «Особенности национальной охоты» (1995), «Зимняя вишня» (1985), «Довлатов» (2018) и др.

Выручка АО «Киностудия «Ленфильм» по РСБУ в 2018 году, согласно информации базы СПАРК, составила 231,6 млн руб., убыток от основной деятельности — 64,8 млн руб., чистый убыток — 150 млн руб. В годовом отчете студии за 2018 год было указано, что доля «Ленфильма» на рынке кинопроизводственных услуг в 2012-2018 годах не превышала 1%.

