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Томатная баста
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Газета
Томатная баста
Газета № 110 (3277) (1012) Бизнес,
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Томатная баста

Пять вопросов о запрете на импорт овощей и фруктов из Азербайджана и Армении
Россельхознадзор запретил ввоз томатов из одной области в Армении и, что важнее, из Азербайджана — крупнейшего импортера этих овощей в Россию. РБК объясняет, скажутся ли введенные ограничения на доступности помидоров и их цене
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Что именно и почему запрещено ввозить в Россию

Вечером 8 декабря Россия запретила ввоз томатов и яблок из Азербайджана, ограничение начнет действовать с 10 декабря. Почти сразу после этого в среду стало известно, что Россия запрещает ввозить также помидоры и перцы, выращенные в Армавирской области Армении (не граничит с Азербайджаном). Эта мера вступит в силу с 14 декабря.

Запрет ввел Россельхознадзор, после того как обнаружил в овощах и фруктах вредителей, которые являются карантинными объектами для стран ЕАЭС. В томатах и яблоках из Азербайджана еще в конце октября нашли южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку. Первое насекомое — опасный вредитель овощей, растущих в открытом грунте и теплицах, большой вред оно наносит томатам: по данным Россельхознадзора, потери урожая при повреждении этим насекомым могут составлять от 35 до 100%. Восточная плодожорка — бабочка, которая считается одним из самых опасных вредителей плодовых культур: в Европе она повреждает до 90% плодов и побегов персика и до 50% плодов груш.

В овощах и фруктах из Азербайджана с конца октября по первую декаду декабря вредителей выявили 17 раз. В Россельхознадзоре подчеркнули, что неоднократно предупреждали Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о том, что находили в поступающих из страны овощах и фруктах карантинные объекты.

Общество
Россия запретила импорт азербайджанских томатов и яблок Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В томатах и перцах из Армении Россельхознадзор обнаружил вирус мозаики пепино. Этот вирус опасен для томатов, перцев, баклажанов, картофеля и других овощей семейства пасленовых. Российское ведомство просило армянских коллег усилить контроль за поставками овощей, но ответа не получило.

Сегодня по итогам переговоров с Азербайджаном было решено, что стороны проработают возможность применения принципа регионализации, то есть поставки из отдельных регионов, где нет карантинных объектов, могут быть разрешены.

В последние годы Россельхознадзор усиливает контроль за ввозом в Россию овощей и фруктов, и запрет на импорт продукции, после того как были обнаружены карантинные объекты, — распространенная практика, напоминает директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков. Например, в 2014 году Россельхознадзор из-за восточной плодожорки запретил ввозить в Россию яблоки, груши и другие фрукты из Молдавии. А в 2018 году российская служба грозила ввести запрет на ввоз томатов и огурцов из Армении из-за насекомых-вредителей, в том числе томатной моли. В конце октября этого года Россельхознадзор из-за вируса мозаики пепино ограничил ввоз томатов из Марокко.

На этот раз без политики

Запрет на ввоз овощей и фруктов может быть также политической мерой, но в этом случае решение принимает президент: в 2014 году Владимир Путин ввел запрет на ввоз продовольствия, в том числе овощей и фруктов, из стран ЕС и США в ответ на их санкции.

В 2016 году Россия ввела продовольственное эмбарго против Турции, после того как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24, который выполнял боевое задание в Сирии. До введения эмбарго турецкие томаты занимали 57% российского рынка в денежном выражении, а запрет на их ввоз сняли в октябре 2017 года, но ввозить турецкие томаты теперь можно только в рамках установленной квоты (в 2020 году она составляет 200 тыс. т).

Сколько томатов ввозится из Азербайджана и Армении

Азербайджан — крупнейший поставщик свежих и охлажденных томатов в Россию, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы. В 2019 году это были 172,3 тыс. т на $189,1 млн, что соответствует около 30% всего импорта этих овощей. На втором месте с большим отставанием была Турция с 93,9 тыс. т ($113,6 млн), на третьем — Китай с 69,4 тыс. т ($84,1 млн). В этом году Азербайджан также остается лидером: за девять месяцев оттуда поступили 153 тыс. т на $169,6 млн.

По импорту в Россию свежих яблок Азербайджан в прошлом году был в тройке лидеров, а в этом году — на пятом месте. Крупнейший поставщик — Молдавия, которая в 2019 году поставила в Россию 250 тыс. т на $107,6 млн, за три квартала этого года — 182,2 тыс. т на $108,9 млн. Аналогичный показатель для Азербайджана — 88,5 тыс. т на $36,7 млн и 34,5 тыс. т на $14,5 млн соответственно.

Армения по итогам прошлого года была восьмым по значимости импортером томатов: 23,2 тыс. т на $20,6 млн, или около 4% всех поставок из-за рубежа. В этом году это были уже 20,3 тыс. т на $21,8 млн. В импорте стручковых и сладких перцев доля Армении не дотягивает даже до 1%: лишь 143 т на $234 тыс. за девять месяцев этого года, а из Китая за это же время были завезены 38,5 тыс. т на $39,5 млн.

Бизнес
Личные подсобные хозяйства перестанут быть главным поставщиком овощей Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Насколько Россия зависит от импорта томатов

Практически четверть овощей, которые Россия сейчас завозит из-за рубежа, приходится на томаты, оценил центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Одновременно томаты являются лидерами по импортозамещению: по прогнозам аналитиков центра, в ближайшие пять лет импорт этих овощей снизится на 38% — c 558 тыс. т в 2019 году до 347 тыс. т в 2025-м.

После того как в 2014 году продовольственное эмбарго перекрыло поставки овощей и фруктов из крупнейших стран-поставщиков, в России начался тепличный бум, указывает Глушков из Плодоовощного союза. Этому способствовала возмещаемая государством с 2015 по 2018 год часть капитальных затрат на строительство теплиц. По данным Плодоовощного союза, собственное производство томатов в России за десять месяцев 2020 года выросло на 18,6% и составило 410 тыс. т, еще 416 тыс. т было завезено из других стран.

Перцы в России практически не выращивают, поэтому по этим овощам страна сильно зависит от импорта, признает Глушков. Всего, по данным таможни, Россия завезла в этом году 100,7 тыс. т стручковых и сладких перцев. Производство яблок в России в этом году упало: часть урожая потеряли из-за заморозков. Собственное производство достигает 708 тыс. т, а импорт, по данным таможни, — 507,7 тыс. т.

Минсельхоз дефицита томатов на внутреннем рынке не ожидает, отмечает представитель министерства. Импорт томатов в Россию в последние годы снижается, и за три квартала 2020 год он составил 394,6 тыс. т, что на 8,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, указывают в министерстве.

Подорожают ли томаты в рознице из-за запрета

Прекращение импорта томатов из Азербайджана зимой не повлияет на рост оптовых и розничных цен, которые в 2020 году практически не изменились по сравнению с прошлым годом, уверяет Глушков. Из Азербайджана едут в основном сезонные томаты, выращенные в парниках, а не в промышленных теплицах. За это время сети успеют перезаключить контракты на поставки и потребители отсутствия азербайджанских томатов не заметят, считают в Плодоовощном союзе. Томаты из Азербайджана может заменить продукция отечественных теплиц или поставки из других стран, в частности Узбекистана.

Случаи введения временных фитосанитарных ограничений уже бывали неоднократно, в том числе в 2020 году, и в этой ситуации торговые сети переориентируют поставки из других стран — томаты поставляются, в частности, из Турции и Китая, успокаивает представитель Ассоциации компаний розничной торговли.

Но азербайджанские томаты составляют значительную часть ассортимента в магазинах формата «у дома», напомнил источник РБК на розничном рынке. Сейчас им активно ищут замену, но из-за того что ввоз томатов из Марокко запрещен, а Турция практически исчерпала квоту на поставку, в рознице могут возникнуть проблемы: «У сетей есть запасы, но этот товар не может храниться долго, и это может привести к росту цен». Собеседник РБК полагает, что сети будут обращаться в Минсельхоз с просьбой о возможном временном пересмотре квот для некоторых стран.

В Минсельхозе считают, что вопрос об изменении квоты на ввоз томатов для отдельных стран целесообразно рассматривать после того, как она будет выбрана полностью. Отвечая на вопрос о возможном росте цен представитель министерства сказал лишь, что ценовая динамика овощи сейчас "соответствует сезонному тренду". В ноябре 2020 года 1 кг свежих помидоров, по информации Росстата, стоил в рознице в среднем 120,3 руб., что на 5,7% больше, чем в ноябре 2019-го.

Бизнес
Цены на овсянку достигли исторического максимума Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Опрошенные РБК розничные сети возможные проблемы не подтверждают. В «Перекрестке» доля азербайджанских томатов небольшая — на них приходится около 5% этих овощей в натуральном выражении, но они пользуются популярностью, отмечает представитель X5 Retail Group (управляет помимо «Перекрестка» также сетями «Пятерочка» и «Карусель»). Заместить помидоры из Азербайджана сеть планирует продукцией российских производств из южных регионов, в частности Дагестана, а также из Казахстана. В «Ашане», сообщил его представитель, продаются в основном томаты из России, Ирана и Турции — сеть увеличит объемы поставок от действующих партнеров и рассмотрит возможность поставок из других стран.

Яблоки из Азербайджана в «Перекрестке» практически не представлены, в ассортименте сети в основном российские и сербские яблоки, отмечают в X5 Retail Group. Доля закупок из Азербайджана менее 1%, поэтому никакого влияния нового запрета на цены и ассортимент ретейлер не ожидает.

Как часто россияне едят томаты

Помидоры и картофель — одни из самых популярных позиций не только среди овощей, но и в целом в потребительской корзине, отмечает Глушков. Но в отличие, например, от яблок томаты не входят в перечень социально значимых товаров, для которых государство может устанавливать предельные розничные цены, в случае если в течение месяца хотя бы в одном регионе они подорожают более чем на 30%. Зато в этот перечень входит не самая популярная у россиян крупа — пшено, которую потребители покупают в среднем два раза в год.

Потребление свежих овощей зависит от времени года. Например, в январе—марте не менее одного раза в день овощи едят почти 45% жителей крупных городов, в июле—сентябре так поступают уже 63%, следует из данных исследовательской компании Ipsos. Средний россиянин в год съедает 109 кг овощей, оценивали ранее в центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Авторы: Елена Сухорукова, Анна Левинская.
Теги: томаты , яблоки , Перец , Азербайджан , Армения , запрет на импорт
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