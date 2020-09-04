Цены на овсянку достигли исторического максимума

Что происходит в рознице

Рост цен у производителей уже привел к подорожанию овсяных хлопьев в рознице. В июле этого года розничная цена на овсяные хлопья «Геркулес», по информации Росстата, выросла на 10% по сравнению с июлем 2019-го и достигла 71,2 руб. за 1 кг. По официальной статистике, это самое высокое значение минимум с 2000 года.

Цены на овсяные хлопья увеличились в первом полугодии на 6,5%, что немного выше инфляции, отмечают в исследовательской компании GfK, которая отслеживает покупки более 20 тыс. российских домохозяйств.

У X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») изменилась только закупочная цена на так называемую овсянку первой цены, то есть самую дешевую в своей категории, утверждает пресс-служба ретейлера. Цена брендированной продукции сегодня стабильна. Запросы РБК в «Магнит», «Ленту» и «Ашан» остались без ответа.

Почему подорожали хлопья

Овсяные хлопья дорожают вслед за сырьем, рост стоимости которого обусловлен очередным, третьим подряд сокращением посевов овса, поясняет заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова. Кроме того, по ее словам, сказалась неблагоприятная погода в крупнейших регионах-производителях в Сибири, где собирают около 40% всего урожая овса.

В этом году, в частности, Алтайский край и Новосибирская область пострадали из-за засухи — в июле аграрии предупреждали, что возможен недобор урожая. Изменение закупочных цен у поставщиков связано с низкой урожайностью на фоне засухи в этом году, подтверждает представитель X5 Retail Group.

Площадь посевов овса постепенно снижалась с 2012 года, хотя такое снижение не всегда говорит о том, что валовой сбор культуры падает, отмечает Снитко. Если в 2013 году, по информации Росстата, овсом в России были засеяны 3,4 млн га, то к 2019 году площади посевов снизились до 2,5 млн га. Валовой сбор овса в 2019 году составил 4,4 млн т, в этом году прогнозируется снижение до 4,1 млн т, уточняет Снитко. Основная часть выращиваемого в России овса — фуражный, который идет на корм сельскохозяйственным животным, а продовольственного выращивается около 300 тыс. т.

Аркадий Гуревич статистике Росстата не доверяет: по оценкам союза, в России производится около 200–250 тыс. т овса для хлопьев. Урожайность культуры с одного гектара, по его словам, увеличилась.

В текущем сельскохозяйственном сезоне 2020/21 года производители овсяной крупы и хлопьев будут вынуждены конкурировать за качественный овес и цены в этом сегменте, видимо, сохранятся на высоком уровне, полагает Ирина Глазунова. Впрочем, дефицита овсяных хлопьев эксперт не ожидает — по ее мнению, у населения остались запасы, закупленные перед карантином.

В России достаточно продовольственного овса, уверен Гуревич. По его мнению, главная причина подорожания овса в опте связана с ростом цен на пшеницу, от которой зависит динамика цен на основные зерновые культуры. По данным аналитической компании «Прозерно», 1 т пшеницы третьего класса в конце августа 2020 года стоила 13,5 тыс. руб. против 10,9 тыс. руб. годом ранее.

Сколько в России съедают геркулесовой каши

В первом полугодии овсяные хлопья покупали 50% домохозяйств, чьи покупки отслеживаются в потребительской панели, констатирует коммерческий директор «GfK Русь» Сергей Яшко. По его мнению, при подорожании сырья производители и ретейлеры будут сдерживать цены на конечный продукт. Овсяная же крупа — нишевой продукт, который, по данным GfK, покупает всего 2% домохозяйств.

В целом отечественный рынок каш по итогам прошлого года оценивался в 15,8 млрд руб., следует из отчетности компании «Русский продукт», производителя овсяных хлопьев под брендом «Геркулес». В 2019 году россияне, по данным «Русского продукта», купили 103,6 тыс. т варочных каш на 9,7 млрд руб. и 26 тыс. т «моментальных» на 6,1 млрд руб.

Лидер по продажам варочных каш — Петербургский мельничный комбинат с брендом «Ясно Солнышко» и долей 19% в натуральном выражении, на втором месте — «Русский продукт» с 13%, на третьем — компания «Ресурс» со своей маркой «Увелка» с 9%, следует из материалов «Русского продукта». Своим конкурентом в сегменте каш он называет и швейцарскую Nestle с ее брендом «Быстров».

РБК направил запросы в «Русский продукт», Петербургский мельничный комбинат и «Ресурс». В российском офисе Nestle от комментария отказались.