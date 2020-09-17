Игорь Чайка вышел из бизнеса по поставкам товаров в Китай

Компания была основана в 2016 году для продажи в Китай российских продуктов и ни разу не показала чистой прибыли, доля сына бывшего генпрокурора в ней составляла 41%

Игорь Чайка (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Игорь Чайка, сын бывшего генпрокурора России и нынешнего полпреда президента в СКФО Юрия Чайки, вышел из капитала компании «Русский экспорт», в которой он был одним из основателей. «Русский экспорт» cпециализируется на поставках в Китай продуктов из России.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, доля перешла Артему Семенову — советнику губернатора Подмосковья на общественных началах (в 2014–2015 годах Чайка был советником губернатора Московской области по вопросам культуры, туризма, физической культуры, спорта, работы с молодежью на общественных началах). Изменения в ЕГРЮЛ датированы 14 сентября, в итоге доля Семенова достигла 65,5%, еще 24,5% у Анны Барышевой и 10% — у генерального директора Олега Дмитриенко. По данным СПАРК, Чайка со времени основания компании (2016 год) владел 41% долей, его доля в уставном капитале компании составляла 27,4 млн руб.

Первой на изменение состава владельцев компании обратила газета «Коммерсантъ». Сам Дмитриенко сообщил изданию, что выход Чайки из числа учредителей был следствием «общего решения» совладельцев. Он также пояснил, что в результате пандемии COVID-19 бизнес с Китаем серьезно изменился, владельцы «Русского экспорта» в новом составе намерены перезапустить его, но о подробностях говорить не стал.

Компания была основана в 2016 году, она поставляла в Китай муку, подсолнечное масло, кондитерские изделия, пиво и косметику. По данным СПАРК, в 2019 году выручка «Русского экспорта» составила почти 53 млн руб. При этом компания каждый год демонстрировала чистый убыток: 8 млн руб. в 2016 году, 36,5 млн руб. в 2017 году, на следующий год 55 млн руб и 214,7 млн руб в 2019 году.