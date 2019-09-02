Брат президента Молдавии стал партнером Игоря Чайки по мусорному бизнесу

Игорь Чайка — бизнесмен и сын генпрокурора России — курирует работу Российско-Молдавского экономического совета, является бизнес-послом ассоциации «Деловая Россия» в Молдавии и Приднестровье. В феврале стало известно о его участии в операции по освобождению молдавских летчиков Лионела Бараянэ и Михая Крихана из плена талибов, в котором они находились с ноября 2015 года. Президент Молдавии Игорь Додон выразил за это благодарность. Чайка, по словам Додона, «лично поспособствовал и помог проведению этой гуманитарной миссии». Бизнесмен свое участие в спецоперации не комментировал.

ПЭО планирует сконцентрироваться на утилизации промышленных отходов и рекультивации земель, говорит близкий к компании источник РБК. «Каждый год в результате проведения строительных работ, в том числе строительства станций и линий метро, на территории Москвы образуется около 9 млн куб. м строительных отходов и 24 млн куб. м грунта. Компания будет использовать их для изготовления рекультиванта, который применяется для восстановления биологического слоя почвы, чтобы землю можно было вернуть в оборот», — объяснил он, добавив, что компания пока планирует работать в Центральном федеральном округе России.

В материалах ПЭО указано, что рекультиванты создаются на основе технологических грунтов, ила и строительных отходов. Их можно применять для рекультивации оврагов, карьеров, мусорных полигонов, строительства горнолыжных трасс, биологического восстановления земель, благоустройства и озеленения в лесном хозяйстве и ландшафтном строительстве.