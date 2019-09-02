Брат президента Молдавии стал партнером Игоря Чайки по мусорному бизнесу

Доля владельца одного из крупнейших операторов переработки мусора «Хартия» Игоря Чайки в капитале созданной 30 августа компании «Промышленный экологический оператор» (ПЭО) составила 40%, а доля Александра Додона — 10%. 50% принадлежит бизнес-партнеру Игоря Чайки Александру Пономареву.
Основным видом деятельности ПЭО в ее учредительных документах заявлен сбор неопасных отходов. В качестве дополнительных видов деятельности указаны, в частности:
- сбор опасных отходов;
- обработка и утилизация опасных и неопасных отходов;
- сбор и обработка сточных вод;
- обработка вторичного неметаллического сырья;
- торговля оптовая отходами и ломом;
- обработка и утилизация радиоактивных отходов, деятельность по обращению с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами.
Игорь Чайка подтвердил РБК создание новой компании и участие в ее капитале Александра Додона, отказавшись от дополнительных комментариев.
ПЭО — не первый совместный проект Чайки, Додона и Пономарева. Ранее Чайка и Пономарев создали строительную компанию ООО «Архплей Девелопмент», в капитал которой с миноритарной долей позднее также вошел Додон.