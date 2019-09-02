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Бизнес ,  
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Брат президента Молдавии стал партнером Игоря Чайки по мусорному бизнесу
Игорь Чайка и Александр Додон стали совладельцами «Промышленного экологического оператора». Компания займется сбором и переработкой промышленных отходов, включая радиоактивные
Игорь Чайка (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Доля владельца одного из крупнейших операторов переработки мусора «Хартия» Игоря Чайки в капитале созданной 30 августа компании «Промышленный экологический оператор» (ПЭО) составила 40%, а доля Александра Додона — 10%. 50% принадлежит бизнес-партнеру Игоря Чайки Александру Пономареву.

Основным видом деятельности ПЭО в ее учредительных документах заявлен сбор неопасных отходов. В качестве дополнительных видов деятельности указаны, в частности:

  • сбор опасных отходов;
  • обработка и утилизация опасных и неопасных отходов;
  • сбор и обработка сточных вод;
  • обработка вторичного неметаллического сырья;
  • торговля оптовая отходами и ломом;
  • обработка и утилизация радиоактивных отходов, деятельность по обращению с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами.

Игорь Чайка подтвердил РБК создание новой компании и участие в ее капитале Александра Додона, отказавшись от дополнительных комментариев.

ПЭО — не первый совместный проект Чайки, Додона и Пономарева. Ранее Чайка и Пономарев создали строительную компанию ООО «Архплей Девелопмент», в капитал которой с миноритарной долей позднее также вошел Додон.

Игорь Чайка — бизнесмен и сын генпрокурора России — курирует работу Российско-Молдавского экономического совета, является бизнес-послом ассоциации «Деловая Россия» в Молдавии и Приднестровье. В феврале стало известно о его участии в операции по освобождению молдавских летчиков Лионела Бараянэ и Михая Крихана из плена талибов, в котором они находились с ноября 2015 года. Президент Молдавии Игорь Додон выразил за это благодарность. Чайка, по словам Додона, «лично поспособствовал и помог проведению этой гуманитарной миссии». Бизнесмен свое участие в спецоперации не комментировал.

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ПЭО планирует сконцентрироваться на утилизации промышленных отходов и рекультивации земель, говорит близкий к компании источник РБК. «Каждый год в результате проведения строительных работ, в том числе строительства станций и линий метро, на территории Москвы образуется около 9 млн куб. м строительных отходов и 24 млн куб. м грунта. Компания будет использовать их для изготовления рекультиванта, который применяется для восстановления биологического слоя почвы, чтобы землю можно было вернуть в оборот», — объяснил он, добавив, что компания пока планирует работать в Центральном федеральном округе России.

В материалах ПЭО указано, что рекультиванты создаются на основе технологических грунтов, ила и строительных отходов. Их можно применять для рекультивации оврагов, карьеров, мусорных полигонов, строительства горнолыжных трасс, биологического восстановления земель, благоустройства и озеленения в лесном хозяйстве и ландшафтном строительстве.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Игорь Чайка, переработка мусора
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