Назначение с внештатными перспективами

Анатолий Чубайс стал спецпредставителем президента

Анатолий Чубайс станет спецпредставителем президента по связям с международными организациями. Что именно он будет курировать, пока непонятно: формально в сфере его компетенций — «устойчивое развитие» страны

Владимир Путин и Анатолий Чубайс (Фото: kremlin.ru)

Бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса назначили спецпредставителем президента по связям с международными организациями. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Назначить Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», — говорится в указе президента Владимира Путина, который был опубликован вечером 4 декабря.

На момент публикации ни аппарат президента, ни представитель Анатолия Чубайса не дали расширенных официальных комментариев, проясняющих, чем именно будет заниматься экс-глава «Роснано» в новой должности.

Чубайс в ходе своей карьеры уже занимался переговорами с международными организациями: в частности, в 1995–1996 годах он был управляющим от России в Международном валютном фонде и Международном банке реконструкции и развития.

Чем занимается спецпредставитель президента

Статусом специального представителя президента России на текущий момент обладают почти два десятка человек. При этом в администрации президента числятся только два спецпредставителя: Руслан Эдельгериев — советник главы государства, отвечающий за вопросы климата, и спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В то же время не подчиняются непосредственно администрации президента, например, спецпредставитель по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и спецпредставитель по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов Николай Меркушкин.

По словам Дмитрия Пескова, на новой должности Анатолий Чубайс не будет иметь статуса госслужащего и «не будет являться сотрудником администрации президента».

Нередко спецпредставители президента не имели ни аппарата, ни даже кабинета, как Николай Меркушкин (экс-глава Мордовии и Самарской области) или Сергей Шматко (бывший министр энергетики; специальный представитель президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики), отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Осталось посмотреть, попытается ли Чубайс насытить это каким-то смыслом или же это просто утешительная позиция», — говорит эксперт.

Как отмечает юрист «Трансперенси Интернешнл — Россия» Григорий Машанов, прямых правовых оснований для существования должности спецпредставителя нет: она не упоминается в Конституции, а в Положении об администрации президента указаны лишь специальный представитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта и специальный представитель по вопросам развития торгово-экономических отношений с Украиной.

«Как он будет взаимодействовать с МИДом, сказать сложно, по документам это неясно. Скорее всего, все будет зависеть лично от Чубайса. Он может уйти в тень, например, как ушел [Дмитрий] Ливанов (бывший министр образования стал спецпредставителем по торгово-экономическим связям с Украиной. — РБК), а может быть, он развернет активную деятельность. В любом случае эта должность без особых полномочий. Все будет на авторитете», — рассуждает Машанов.

По его словам, в реестре должностей госслужбы нет понятия «спецпредставитель президента», именно поэтому Чубайс, как и многие спецпредставители, не будет являться госслужащим, хотя подчиняется напрямую президенту. «У спецпредставителей есть большой лоббистский потенциал, при этом они не подают антикоррупционную декларацию, публично не отчитываются», — отметил Машанов.

Как Кремль и сам Чубайс объясняют назначение

Анатолий Чубайс, комментируя в Facebook свое назначение, написал: «Не раз в жизни приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично». Других деталей о новой работе он не привел.

О планируемом уходе Чубайса стало известно в октябре, официальное назначение преемника в «Роснано» состоялось в четверг, 3 декабря. При этом если с новым главой госкорпорации — Сергеем Куликовым — Владимир Путин провел личную встречу, то с ее бывшим руководителем так официально и не встретился. «Это не означает, что у президента нет и не было контактов с Чубайсом. Они могут общаться по телефону», — пояснял Песков.

Позже, отвечая на вопрос журналистов об отсутствии указа о назначении Чубайса на новый пост (до появления новости о получении должности спецпредставителя), пресс-секретарь заявил, что «любой человек может заниматься личными проектами, если захочет». «На этот вопрос может ответить лишь президент», — добавил он.

Алексей Кудрин, которого Чубайс в середине 1990-х пригласил в администрацию президента, после официального объявления о назначении пожелал ему в Twitter удачи. «Не в первый раз за 30 лет Анатолий Чубайс берется за тему будущего и делает ее темой настоящего. Удачи, Анатолий Борисович, и устойчивого развития», — написал он.

Чем может заниматься Чубайс в новой должности

Цели устойчивого развития (ЦУР), о которых говорится в указе президента о назначении, прописаны в документах ООН. Всего их 17, и достижение этих целей планируется к 2030 году. Среди них ликвидация нищеты, голода, достижение гендерного равенства, борьба с изменением климата. В июне 2020 года Россия представила в ООН первый добровольный обзор того, как достигаются цели устойчивого развития в стране и как она будет двигаться в этом направлении до 2030 года. Его готовили Минэкономразвития, МИД, Росстат и Аналитический центр при правительстве. Перед этим свой анализ провела Счетная палата. Она заключила, что система госуправления в России «в целом способствует реализации повестки устойчивого развития», но есть проблемы. В частности, отсутствуют механизмы разделения ответственности за эти цели, непосредственно за комплексную их реализацию формально не отвечает никто. На сайте Росстата есть специальный раздел, посвященный достижению ЦУР, но в федеральный план статистических работ включены только 43% целевых показателей. В глобальном рейтинге стран ООН по степени достижения ЦУР Россия занимает 57-е место (выше помещены Киргизия, Украина, Китай, Азербайджан). В ООН уже заявили, что «с нетерпением» ждут работы с Анатолием Чубайсом, сообщил представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.

До сих пор ЦУР занималось Минэкономразвития. Оно же отвечает за выработку госполитики во внешнеэкономической сфере, следует из описания его деятельности. В частности, Минэкономразвития ответственно за экономическое сотрудничество в рамках ВТО, СНГ, БРИКС, АТЭС и ШОС. РБК направил запрос в министерство.

Назначение Чубайса на должность спецпредставителя оказалось неожиданностью даже для многих опрошенных РБК высокопоставленных чиновников, в том числе из правительственного экономического блока. Один из собеседников на вопрос РБК, не будет ли у Чубайса пересечений в полномочиях, например, с Минэкономразвития, ответил лишь, что «такой должности раньше не было, надо дождаться, какие полномочия будут закреплены за новым спецпредставителем». Вопросами ЦУР также занимаются Минэнерго (не ответило на запрос на момент публикации) и Минприроды (отказалось от комментариев).

Как рассказал РБК старший эксперт Центра перспективных управленческих решений Олег Шакиров, в мировой практике есть похожие примеры назначения спецпредставителей по ЦУР. Например, посол по Повестке дня до 2030 года есть у Швеции, также можно вспомнить, что в будущей администрации Джо Байдена специальным представителем по климату будет бывший госсекретарь Джон Керри, а эта тема во многом пересекается с ЦУР.

«ЦУР содержат 232 показателя, касающихся разных аспектов социальной, экономической и экологической сфер. При этом повестка ЦУР не предполагает единого подхода: каждая страна может сама определить свои приоритеты и конкретные цели, к которым она будет двигаться к 2030 году», — говорит Шакиров.

По его словам, назначение Чубайса специальным представителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития объясняется стремлением наладить межведомственную координацию и придать особый статус диалогу с международным сообществом.

«Конечно, это [назначение] не синекура. Но и нельзя сказать, что с его назначением Россия получает еще одного переговорщика с Западом, ведь он одинаково близок и западным, и российским элитам. Если посмотреть повестку по климату, которую продвигал Чубайс, то он выглядел скорее представителем Запада в России. Чубайс традиционно двигал историю о максимальной интеграции в западную повестку, причем опережающими темпами», — сказал РБК президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.