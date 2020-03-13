Власти связали с «традициями» разницу в зарплатах мужчин и женщин

В России существует большая разница в оплате труда между мужчинами и женщинами; кроме того, женщины гораздо реже мужчин идут в политику. Об этом говорится в докладе, подготовленном для ООН Минэкономразвития и Росстатом

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Зарплаты меньше

В пятницу, 13 марта, в московском офисе ООН будет представлен доклад «Добровольный национальный обзор об осуществлении повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» (есть у РБК, подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом его разработки). Он составлен при участии аналитического центра при правительстве России, Минэкономразвития, МИДа, Росстата и других ведомств.

Это ежегодный доклад, в котором российские ведомства отчитываются о достижении 17 целей устойчивого развития до 2030 года, объявленных ООН. Одна из них — обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин.

В этой сфере в России есть проблемы, к примеру с разрывом в размерах оплаты труда между мужчинами и женщинами, говорится в документе. Так, в октябре 2017 года соотношение средней заработной платы женщин и мужчин составляло 71,7% (соответственно 32,6 тыс. против 45,5 тыс. руб.). Одной из причин такого разрыва авторы назвали «традиционное внутрисемейное разделение труда». Оно предполагает, что к функциям женщин относятся рождение детей, уход за ними и ведение домашнего хозяйства. «В данном случае женщины отдают предпочтение такому режиму работы и напряженности труда (с соответствующей им оплатой труда), который позволяет больше времени уделять воспитанию детей и семейным обязанностям», — уточняется в докладе.

Еще одна причина разрыва заключается в косвенной дискриминации — сегрегации, то есть в неравномерном распределении женщин и мужчин по профессиям и должностям. В результате первые оказываются занятыми на менее оплачиваемых рабочих местах. В целом уровень сегрегации по видам экономической деятельности оценивается в 36%.