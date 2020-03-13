Власти связали с «традициями» разницу в зарплатах мужчин и женщин

Женщины преимущественно заняты в бюджетном секторе — там, где высокий уровень социальной защищенности при заниженной зарплате. К таким профессиям относятся медработники, работники в сфере образования, соцработники, научные сотрудники и работники учреждений культуры и науки.
Чтобы решить проблему разрыва в размерах зарплат, нужно повышать оплату труда в бюджетном секторе, считают авторы доклада. Работа для решения этой проблемы ведется с 2012 года, утверждают они.
В России женщин, занятых в политике и занимающих высокие государственные должности, гораздо меньше, чем мужчин, сказано в докладе. По оценкам Межпарламентского союза, на 1 сентября прошлого года доля представительниц слабого пола в органах власти высшего уровня составляла 18,2%, низшего — 15,8%. По числу женщин в парламенте Россия находится на 132-м из 193 мест в мире.
В докладе также приводятся данные Росстата: по данным за 2016 год, государственные должности и должности гражданской службы занимали 72% женщин и 28% мужчин. Однако первые были преимущественно в более низком служебном положении (секретари, обслуживающий персонал). Чем выше должности, тем меньше женщин их занимает, отмечается в докладе. Так, среди младших обеспечивающих специалистов 86% женщин, а среди высших руководителей — всего 40%. По состоянию на 1 января 2019 года доля женщин в Федеральном собрании составила 16,7%, в Совете Федерации — 18,3%, в Госдуме — 16,1%. Таким образом, проблема их выдвижения на руководящие посты в политике остается актуальной, уверены авторы документа.
Кроме того, среди проблем, связанных с представительством женщин в российской политике, — законодательство не предусматривает позитивных мер, направленных на улучшение их положения. Такими мерами могли бы стать квоты на представленность женщин в политических партиях, предпочтение их в качестве кандидатов при найме (в случае недостаточной представленности) и так далее. Помимо этого в России нет отдельных органов или учреждений, специализирующихся на продвижении прав женщин.
Есть проблема и с привлечением женщин на руководящие посты в бизнесе. В России 91% позиций членов советов директоров занимают мужчины и в около 40% российских компаний из топ-100 нет ни одной женщины в составе советов директоров, говорится в докладе. Чтобы решить эту проблему, предлагается снижать диспропорцию по гендерному признаку в руководстве федеральных и региональных органов власти, создавать благоприятные условия для продвижения женщин по службе и повышать роль женских организаций в общественно-политической жизни.
Другие выводы авторов доклада
Количество преступлений, связанных с насилием в отношении женщин, уменьшается. По данным МВД, если в 2015 году жертвами таких преступлений были 170,7 тыс. женщин, то в 2017-м — 129,7 тыс. Кроме того, насилие, в том числе внутрисемейное, стало носить «менее латентный характер», говорится в докладе. Ранее жертвы «не были склонны доводить дела в отношении своих супругов до суда, так как судимость негативно сказывалась на всей семье: даже с условной судимостью сложнее найти работу».
Не распространена в России и практика женского обрезания, убеждены авторы доклада: подобные случаи были зафиксированы в 2016–2018 годах лишь в двух регионах страны.
Практика заключения ранних браков в России не носит массового характера и распространена «в основном среди представителей некоторых народов в связи с имеющимися национальными особенностями», сказано в докладе. Сейчас в 58 регионах России нижняя граница вступления в брак — 16 лет, в пяти — 15 лет, в 20 — 14 лет. Основания, на которых разрешается вступление в брак до достижения установленного возраста, в регионах «варьируются с учетом национальных, культурных и других особенностей».
РБК направил запрос в Минэкономразвития и Минтруд.