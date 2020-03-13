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Политика ,  
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Власти связали с «традициями» разницу в зарплатах мужчин и женщин

В России существует большая разница в оплате труда между мужчинами и женщинами; кроме того, женщины гораздо реже мужчин идут в политику. Об этом говорится в докладе, подготовленном для ООН Минэкономразвития и Росстатом
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Зарплаты меньше

В пятницу, 13 марта, в московском офисе ООН будет представлен доклад «Добровольный национальный обзор об осуществлении повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» (есть у РБК, подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом его разработки). Он составлен при участии аналитического центра при правительстве России, Минэкономразвития, МИДа, Росстата и других ведомств.

Это ежегодный доклад, в котором российские ведомства отчитываются о достижении 17 целей устойчивого развития до 2030 года, объявленных ООН. Одна из них — обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин.

В этой сфере в России есть проблемы, к примеру с разрывом в размерах оплаты труда между мужчинами и женщинами, говорится в документе. Так, в октябре 2017 года соотношение средней заработной платы женщин и мужчин составляло 71,7% (соответственно 32,6 тыс. против 45,5 тыс. руб.). Одной из причин такого разрыва авторы назвали «традиционное внутрисемейное разделение труда». Оно предполагает, что к функциям женщин относятся рождение детей, уход за ними и ведение домашнего хозяйства. «В данном случае женщины отдают предпочтение такому режиму работы и напряженности труда (с соответствующей им оплатой труда), который позволяет больше времени уделять воспитанию детей и семейным обязанностям», — уточняется в докладе.

Еще одна причина разрыва заключается в косвенной дискриминации — сегрегации, то есть в неравномерном распределении женщин и мужчин по профессиям и должностям. В результате первые оказываются занятыми на менее оплачиваемых рабочих местах. В целом уровень сегрегации по видам экономической деятельности оценивается в 36%.

Женщины преимущественно заняты в бюджетном секторе — там, где высокий уровень социальной защищенности при заниженной зарплате. К таким профессиям относятся медработники, работники в сфере образования, соцработники, научные сотрудники и работники учреждений культуры и науки.

Чтобы решить проблему разрыва в размерах зарплат, нужно повышать оплату труда в бюджетном секторе, считают авторы доклада. Работа для решения этой проблемы ведется с 2012 года, утверждают они.

Меньше женщин-политиков

В России женщин, занятых в политике и занимающих высокие государственные должности, гораздо меньше, чем мужчин, сказано в докладе. По оценкам Межпарламентского союза, на 1 сентября прошлого года доля представительниц слабого пола в органах власти высшего уровня составляла 18,2%, низшего — 15,8%. По числу женщин в парламенте Россия находится на 132-м из 193 мест в мире.

В докладе также приводятся данные Росстата: по данным за 2016 год, государственные должности и должности гражданской службы занимали 72% женщин и 28% мужчин. Однако первые были преимущественно в более низком служебном положении (секретари, обслуживающий персонал). Чем выше должности, тем меньше женщин их занимает, отмечается в докладе. Так, среди младших обеспечивающих специалистов 86% женщин, а среди высших руководителей — всего 40%. По состоянию на 1 января 2019 года доля женщин в Федеральном собрании составила 16,7%, в Совете Федерации — 18,3%, в Госдуме — 16,1%. Таким образом, проблема их выдвижения на руководящие посты в политике остается актуальной, уверены авторы документа.

Кроме того, среди проблем, связанных с представительством женщин в российской политике, — законодательство не предусматривает позитивных мер, направленных на улучшение их положения. Такими мерами могли бы стать квоты на представленность женщин в политических партиях, предпочтение их в качестве кандидатов при найме (в случае недостаточной представленности) и так далее. Помимо этого в России нет отдельных органов или учреждений, специализирующихся на продвижении прав женщин.

Есть проблема и с привлечением женщин на руководящие посты в бизнесе. В России 91% позиций членов советов директоров занимают мужчины и в около 40% российских компаний из топ-100 нет ни одной женщины в составе советов директоров, говорится в докладе. Чтобы решить эту проблему, предлагается снижать диспропорцию по гендерному признаку в руководстве федеральных и региональных органов власти, создавать благоприятные условия для продвижения женщин по службе и повышать роль женских организаций в общественно-политической жизни.

Другие выводы авторов доклада

Количество преступлений, связанных с насилием в отношении женщин, уменьшается. По данным МВД, если в 2015 году жертвами таких преступлений были 170,7 тыс. женщин, то в 2017-м — 129,7 тыс. Кроме того, насилие, в том числе внутрисемейное, стало носить «менее латентный характер», говорится в докладе. Ранее жертвы «не были склонны доводить дела в отношении своих супругов до суда, так как судимость негативно сказывалась на всей семье: даже с условной судимостью сложнее найти работу».

Не распространена в России и практика женского обрезания, убеждены авторы доклада: подобные случаи были зафиксированы в 2016–2018 годах лишь в двух регионах страны.

Практика заключения ранних браков в России не носит массового характера и распространена «в основном среди представителей некоторых народов в связи с имеющимися национальными особенностями», сказано в докладе. Сейчас в 58 регионах России нижняя граница вступления в брак — 16 лет, в пяти — 15 лет, в 20 — 14 лет. Основания, на которых разрешается вступление в брак до достижения установленного возраста, в регионах «варьируются с учетом национальных, культурных и других особенностей».

РБК направил запрос в Минэкономразвития и Минтруд.

Автор: Евгения Кузнецова
При участии: Юлия Старостина
Теги: гендерное неравенство, ООН, Росстат, Минэкономразвития, права женщин
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