«Аврора» улетела из-под материнского крыла

Власти Сахалина консолидируют пакет акций регионального авиаперевозчика

«Аэрофлот» продаст 51% дальневосточной авиакомпании «Аврора» правительству Сахалинской области за символический 1 руб. Сахалин консолидирует 100% перевозчика, это станет первым этапом создания единой компании на Дальнем Востоке

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

«Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», передаст всю свою долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%) всего за 1 руб. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко в ходе обсуждения бюджета в областной думе.

«Первый этап — это довыкуп акций, принадлежащих «Аэрофлоту» (51%), в собственность области. Там будет символическая стоимость в один рубль, фактически просто передача», — рассказал министр.

«Вопрос [о возможной продаже «Авроры»] на повестке действительно стоит. Это сложная процедура, которая требует в том числе корпоративного одобрения», — заявил РБК представитель «Аэрофлота» Михаил Демин. На сегодняшний день стороны находятся «в процессе финализации условий возможной сделки», добавил он.

Почему «Аэрофлот» отдает «Аврору»

«Аврора», созданная в ноябре 2013 года, — крупнейший перевозчик в Дальневосточном федеральном округе. С 2016 по 2019 год «Аэрофлот» инвестировал в «Аврору» 838,5 млн руб., следует из отчетов о реализации долгосрочной программы развития группы «Аэрофлот» и достижения ключевых показателей эффективности. При этом, согласно тем же отчетам, изначально группа планировала инвестировать в развитие этой компании в пять раз больше — около 4,2 млрд руб. В 2020 году плановый объем финансирования «Авроры» должен был составить 1,74 млрд руб. В январе—октябре 2020 года компания перевезла 677 тыс. пассажиров, что на 52,4% меньше аналогичного периода прошлого года.

В марте 2020 года стало известно, что «Аэрофлот» «хотел бы» продать долю в «Авроре» «Ростеху», контролирующему Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Стороны обсуждали обмен контрольного пакета в дальневосточной авиакомпании на долю «Ростеха» в «Аэрофлоте» (на тот момент его структурам принадлежало 3,5%, которые стоили 2,5 млрд руб. на Московской бирже). Но сделка так и не состоялась, а пакет «Ростеха» в «Аэрофлоте» сократился до 1,6% в ходе допэмиссии в октябре.

Смысл сделки по продаже контрольного пакета «Авроры» «Ростеху» заключался в том, что в январе 2020 года президент Владимир Путин поручал правительству внести предложения о создании авиакомпании, которая на самолетах российского производства станет возить пассажиров на Дальнем Востоке. Такие самолеты (в первую очередь Superjet) производит ОАК, но «Ростех» видел в этом поручении прежде всего способ увеличить их сбыт, говорили источники в группе «Аэрофлот» и собеседник, близкий к Минтрансу. При этом госкорпорация не хотела создавать авиакомпанию на базе «Авроры» для перевозок на Дальнем Востоке, считая это для себя «нецелесообразным».

«Аэрофлот» также не собирался участвовать в создании этой дальневосточной компании. Его экс-глава и нынешний министр транспорта Виталий Савельев говорил, что это «региональная компания», которой группа управляет «отдельно», в то время как «Аэрофлот», «Победа» и «Россия» «занимают свои ниши». В новой стратегии группы до 2028 года, утвержденной 16 июля, ничего не говорится об «Авроре». При этом стратегия предполагает, что авиакомпания «Россия» займется всеми социальными направлениями, в том числе с «плоскими тарифами», применяемыми на рейсах на Дальний Восток, в Калининград и Крым.

В итоге «Аэрофлот» решил продать «Аврору» правительству Сахалина. «Рассмотрев ваше предложение о приобретении акций АО «Авиакомпания «Аврора», сообщаю, что правительство Сахалинской области готово начать переговоры по данному предложению», — говорилось в ответном письме в компанию от губернатора Сахалина Валерия Лимаренко в мае.

Летом заместитель директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев заявил, что консолидация 100% «Авроры» у Сахалина — лишь первый этап создания на ее базе единой дальневосточной авиакомпании. «Первым этапом будет, естественно, приобретение акций, которые сейчас у «Аэрофлота», именно субъектом, Сахалинской областью», — сказал тогда он, выступая на заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации по развитию арктической авиации. На втором — рассмотрение целесообразности вхождения в капитал «Авроры» других регионов Дальнего Востока, чтобы в рамках этой компании «учитывались интересы всех субъектов», добавил Белавинцев. Однако условия готовящейся сделки с «Аэрофлотом» не раскрывались.

Как будет создаваться дальневосточная авиакомпания

«Идет процесс консолидации дальневосточной региональной авиакомпании. Этот процесс должен быть завершен так, чтобы учесть интересы всех субъектов и максимизировать транспортную доступность даже самых отдаленных территорий Дальнего Востока», — передал РБК через представителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, комментируя продажу контроля в «Авроре» правительству Сахалина.

Спиченко пояснил, что создание единой авиакомпании, в частности, позволит значительно увеличить качество и плотность полетов по Сахалину и Курилам. Ранее необходимость в такой авиакомпании для Дальнего Востока объяснялась тем, что для этого региона воздушное сообщение особенно важно из-за больших расстояний, сложных климатических условий и нехватки инфраструктуры. По данным «Ведомостей», на ее создание будет потрачено 30 млрд руб. Это предусмотрено общенациональным планом восстановления экономики.

Ранее рассматривались два варианта создания дальневосточной авиакомпании — на базе «Авроры» и в форме альянса нескольких авиаперевозчиков. Вице-премьер и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в июле говорил, что «Аврора» станет базовым предприятием для новой дальневосточной авиакомпании. «Это будет точно новая авиакомпания, но она соберет в себя те ресурсы, которые уже есть. Будет ли она называться «Аврора», потому что, так скажем, основной пласт все равно относится к этой компании, или как-то по-другому — мы еще не думали», — пояснял он.

Глава Якутии Айсен Николаев предлагал создать дальневосточного авиаперевозчика именно в виде альянса нескольких компаний, в который могли войти в том числе подконтрольные властям республики «Полярные авиалинии» и авиакомпания «Якутия». «Я все-таки настоятельно просил бы Минтранс очень серьезно рассмотреть вопрос по альянсу авиаперевозчиков. Потому что Якутии в четвертую авиакомпанию входить акционером <...> и оставить нам [действующим якутским авиаперевозчикам] только убыточные рейсы — ну я еще не идиот, чтобы такие решения согласовывать», — возмущался чиновник. Вместо конструктивного обсуждения плана по созданию единой дальневосточной компании власти Якутии вынесли вопрос на публику, что в последнее время стало «фирменным стилем» республики при обсуждении «сложнейших проектов», ответил на это Минтранс.

По итогам совещания в Минтрансе 9 сентября, посвященного созданию дальневосточной авиакомпании, было принято решение начать ее формирование в форме консорциума региональных авиакомпаний. «Как один из вариантов организации новой структуры обсуждалась возможность управления консорциумом авиакомпанией «Аврора». Говорилось о том, что модель консорциума должна базироваться на долгосрочной масштабной стратегии авиаперевозок, которая позволит входящим в него компаниям приобретать в будущем отечественные воздушные суда», — поясняли в ведомстве.

В конце сентября создание компании более предметно обсуждалось в Южно-Сахалинске с участием руководителей авиакомпаний «Аврора», «Якутия» и «Полярные авиалинии». В ходе этого совещания они обсудили вопросы выбора схемы и формы управления, единых подходов к страхованию участников такой компании единым пулом, консолидированной закупки авиационного топлива, покупки самолетов, управления пулом запчастей и схемы совместной коммерческой эксплуатации рейсов (код-шеринга). Об этом РБК рассказал источник в российском правительстве.

В октябре после встречи Лимаренко с Евгением Дитрихом, который на тот момент занимал пост главы Минтранса, стало известно о том, что регионы Дальнего Востока договорились об организационно-правовой форме единой авиакомпании, которая будет совершать перевозки по его территории. Дальневосточная авиакомпания на первом этапе будет функционировать в форме союза региональных авиаперевозчиков, которые будут летать под единым брендом «Тайга», сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области. Представитель губернатора Якутии это не комментировал, как и готовящуюся сделку Сахалина с «Аэрофлотом» по выкупу «Авроры».