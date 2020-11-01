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Сахалин откажется от услуг «Аэрофлота» в пользу борьбы с коронавирусом

«Аэрофлот» AFLT ₽57,3 +1,02% Купить
Международный аэропорт Южно-Сахалинск
Международный аэропорт Южно-Сахалинск (Фото: airportus.sakh / Facebook)

Правительство Сахалинской области приняло решение прекратить субсидирование рейсов «Аэрофлота» в связи с оптимизацией расходов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Сэкономленные средства пойдут на мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусом. По словам председателя правительства региона Алексея Белика, в условиях пандемии нужно правильно распределять приоритеты.

«В связи с пандемией в Сахалинской области значительно повысились расходы на сферу здравоохранения. Необходимо закупать тесты, средства защиты, оборудование, лекарства, расширять премиальный фонд для стимулирования медицинских работников», — сказал Белик, отметив, что на первом месте для правительства региона стоит «здоровье и благополучие сахалинцев и курильчан».

С 5 ноября в Москву из региона будут летать только самолеты дочерней компании «Аэрофлота» «Россия». Полеты будут осуществляться ежедневно. «Пассажиры, купившие билеты на рейсы «Аэрофлота», могут не переживать. Авиакомпания пересадит их на самолеты «России», — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко.

В региональном минтрансе также отметили, что в связи с пандемией пассажиропоток значительно сократился. Зачастую самолеты не были заполнены полностью.

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Фото:sakhalin.info

По данным оперштаба, за последние сутки коронавирус обнаружили у 96 жителей острова. Всего в Сахалине коронавирус диагностировали у 7903 человек. Умерли за время пандемии два человека.

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