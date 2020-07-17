Глава Якутии раскритиковал проект Минтранса словами «я еще не идиот»

Айсен Николаев предложил создать дальневосточного перевозчика не в виде единой компании, а в виде альянса, в который вошли бы в том числе подконтрольные властям республики «Полярные авиалинии» и авиакомпания «Якутия»

Айсен Николаев (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Глава Якутии Айсен Николаев выступил против предложенного Минтрансом плана создать единую дальневосточную авиакомпанию на базе «Авроры», «дочки» «Аэрофлота», сообщает «Интерфакс».

На состоявшемся в пятницу заседании совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации замглавы департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев сообщил, что на первом этапе «Аэрофлот» продаст контрольный пакет своей «дочки» администрации Сахалинской области (сейчас владеет 49%), после чего властям других дальневосточных регионов будет предложено также войти в капитал «Авроры».

Николаев в ответ предложил создать дальневосточного перевозчика в виде альянса авиакомпаний, в который вошли бы в том числе подконтрольные властям Якутии «Полярные авиалинии» и «Якутия».

«Я все-таки настоятельно просил бы Минтранс очень серьезно рассмотреть вопрос по альянсу авиаперевозчиков. Потому что Якутии в четвертую авиакомпанию входить акционером <...> и оставить нам [действующим якутским авиаперевозчикам] только убыточные рейсы — ну я еще не идиот, чтобы такие решения согласовывать», — возмутился Николаев (цитата по «Интерфаксу»).