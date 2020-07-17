Глава Якутии раскритиковал проект Минтранса словами «я еще не идиот»
Глава Якутии Айсен Николаев выступил против предложенного Минтрансом плана создать единую дальневосточную авиакомпанию на базе «Авроры», «дочки» «Аэрофлота», сообщает «Интерфакс».
На состоявшемся в пятницу заседании совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации замглавы департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев сообщил, что на первом этапе «Аэрофлот» продаст контрольный пакет своей «дочки» администрации Сахалинской области (сейчас владеет 49%), после чего властям других дальневосточных регионов будет предложено также войти в капитал «Авроры».
Николаев в ответ предложил создать дальневосточного перевозчика в виде альянса авиакомпаний, в который вошли бы в том числе подконтрольные властям Якутии «Полярные авиалинии» и «Якутия».
«Я все-таки настоятельно просил бы Минтранс очень серьезно рассмотреть вопрос по альянсу авиаперевозчиков. Потому что Якутии в четвертую авиакомпанию входить акционером <...> и оставить нам [действующим якутским авиаперевозчикам] только убыточные рейсы — ну я еще не идиот, чтобы такие решения согласовывать», — возмутился Николаев (цитата по «Интерфаксу»).