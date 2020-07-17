Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 71,71 (+0,48) Инвестиции, 14:35
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 81,68 (+0,45) Инвестиции, 14:35
Глава Якутии раскритиковал проект Минтранса словами «я еще не идиот» Общество, 18:23 Неизвестные сообщили о «минировании» трех судов в Москве Общество, 18:18 Кумиры о зумерах: борцы за прогресс или прагматичные консерваторы Стиль, 18:16 В РФС увидели опасность массовых беспорядков из-за жеста Кикнадзе Спорт, 18:11 Мурашко сообщил о «большой поставке» вакцины от гриппа в регионы Общество, 18:10 Как на самом деле устроена Кремниевая долина Pro, 18:01 Лукашенко позвал Путина на очную встречу в Минск Политика, 17:55 В Минобороны назвали сроки окончания внезапной проверки войск Политика, 17:46 Кризисные лидеры: какие отрасли показали рост в период пандемии РБК и #CloudMTS, 17:40 Рособрнадзор ответил на претензии школьников к сложности ЕГЭ по химии Общество, 17:36 Власти Израиля вернули ограничения на работу спортзалов и ресторанов Общество, 17:30 Плющенко сообщил о новых программах для Трусовой Спорт, 17:26 Ганус назвал аудит РУСАДА вызовом для всех антидопинговых агентств мира Спорт, 17:24 СМИ узнали о попавших в красную зону по коронавирусу 18 штатах США Общество, 17:19
Общество ,  
0 

Глава Якутии раскритиковал проект Минтранса словами «я еще не идиот»

Айсен Николаев предложил создать дальневосточного перевозчика не в виде единой компании, а в виде альянса, в который вошли бы в том числе подконтрольные властям республики «Полярные авиалинии» и авиакомпания «Якутия»
Аэрофлот AFLT ₽82,9 +0,73% Купить
Айсен Николаев
Айсен Николаев (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Глава Якутии Айсен Николаев выступил против предложенного Минтрансом плана создать единую дальневосточную авиакомпанию на базе «Авроры», «дочки» «Аэрофлота», сообщает «Интерфакс».

На состоявшемся в пятницу заседании совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации замглавы департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев сообщил, что на первом этапе «Аэрофлот» продаст контрольный пакет своей «дочки» администрации Сахалинской области (сейчас владеет 49%), после чего властям других дальневосточных регионов будет предложено также войти в капитал «Авроры».

«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»
Бизнес
Фото: Андрей Шапран / РИА Новости

Николаев в ответ предложил создать дальневосточного перевозчика в виде альянса авиакомпаний, в который вошли бы в том числе подконтрольные властям Якутии «Полярные авиалинии» и «Якутия».

«Я все-таки настоятельно просил бы Минтранс очень серьезно рассмотреть вопрос по альянсу авиаперевозчиков. Потому что Якутии в четвертую авиакомпанию входить акционером <...> и оставить нам [действующим якутским авиаперевозчикам] только убыточные рейсы — ну я еще не идиот, чтобы такие решения согласовывать», — возмутился Николаев (цитата по «Интерфаксу»).

Создание альянса, участники которого могут создать единую систему продажи билетов, проводить единую тарифную политику и поделить между собой маршруты в дальневосточном регионе, Николаев назвал стандартной мировой процедурой. Попытку же загнать власти регионов в единую авиакомпанию глава Якутии считает путем в никуда.

«Не увлекайтесь созданием новой авиакомпании, куда хотите загнать все субъекты, которые через два года ничего хорошего не получат. <...> Говорить, что давайте мы создадим одну компанию... Вы, еще раз говорю, ничего кроме негатива не получите», — добавил глава Якутии.

«Аврора», созданная путем объединения двух авиакомпаний «Сахалинские авиатрассы» и «Владивосток Авиа», базируется в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Хабаровске. Она связывает регулярными рейсами города Дальнего Востока и Сибири, выполняет местные перевозки в дальневосточных регионах, летает в Китай, Республику Корея и Японию. В 2019 году «Аврора» перевезла 1,66 млн пассажиров. В ее парке 23 самолета — десять среднемагистральных Airbus A319 и 13 турбовинтовых Bombardier разных моделей. Но единая дальневосточная авиакомпания по замыслу правительства должна будет летать только на росcийских самолетах. Министр промышленности Денис Мантуров говорил, что для такого перевозчика могут быть поставлены 20 Sukhoi Superjet-100.

«Аэрофлот» решил сделать «Победу» самой крупной авиакомпанией России
Бизнес
Фото: Роман Пятаков / РИА Новости

На состоявшемся в пятницу заседании совета по Арктике и Антарктике Айсен Николаев вновь заявил, что во исполнение поручения президента дальневосточный авиа-альянс, который будет работать в ДФО, в том числе в его арктической части, должен эксплуатировать воздушные суда российского производства. «Мы должны поддерживать свою промышленность и отечественную авиацию. Я уверен, что Арктику, Север и Дальний Восток будут обслуживать наши российские самолеты», — отметил глава Якутии.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Якутия, «Аврора», Минтранс
Материалы по теме
«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»
Бизнес
«Аэрофлот» решил сделать «Победу» самой крупной авиакомпанией России
Бизнес
Читайте на РБК Pro
«Библия инвестора» и военный трактат: что читают лучшие CEO мира «Библия инвестора» и военный трактат: что читают лучшие CEO мира
Хипстеры или клерки: зачем корпорации переодевают работников Хипстеры или клерки: зачем корпорации переодевают работников
Барбара Окли — РБК: «Не хотите закончить официантом — учите точные науки» Барбара Окли — РБК: «Не хотите закончить официантом — учите точные науки»
Опасная привычка тратить меньше: как коронавирус научит людей «плохому» Опасная привычка тратить меньше: как коронавирус научит людей «плохому»
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter