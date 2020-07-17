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Бизнес ,  
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Минтранс указал властям Якутии на непродуктивный «фирменный стиль»

Выносить обсуждение вопросов по проектам на публику — «очень непродуктивная практика», заявил Минтранс. До этого глава Якутии раскритиковал идею создания единой дальневосточной авиакомпании на базе «дочки» «Аэрофлота»
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Фото: Андрей Шапран / РИА Новости
Фото: Андрей Шапран / РИА Новости

Вместо конструктивного обсуждения плана по созданию единой дальневосточной компании власти Якутии вынесли вопрос на публику, что в последнее время стало «фирменным стилем» республики при обсуждении «сложнейших проектов». Об этом говорится в сообщении Минтранса, поступившем в РБК.

Речь идет о заявлении главы Якутии Айсена Николаева, который выступил против предложенного ведомством плана создать единую дальневосточную авиакомпанию на базе «Авроры», «дочки» «Аэрофлота». Вместо этого он предложил сформировать альянс, в который вошли бы в том числе подконтрольные властям республики авиакомпании «Полярные авиалинии» и «Якутия».

В Минтрансе отметили, что решение о создании единого регионального перевозчика было принято еще в феврале, после чего проект дорожной карты направили во все субъекты ДФО.

«Представители же Якутии вместо конструктивного обсуждения документа и представления замечаний по нему выносят вопрос на публику. В последнее время это стало фирменным стилем региона при обсуждении сложнейших проектов. Очень непродуктивная практика», — заявили в Минтрансе. РБК направил запрос Николаеву.

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<p>Айсен Николаев</p>

Гендиректор авиакомпании «Якутия» Владимир Горбунов заявил, что Николаев «как глава самого большого региона России прекрасно понимает все риски и перспективы проекта». Его слова РБК передал его представитель.

Горбунов добавил, что чтобы выполнить поставленную президентом задачу по созданию единой дальневосточной авиакомпании «совсем не обязательно работать под одним сертификатом эксплуатанта и быть одним юридическим лицом» и что «мировая практика подразумевает создание альянсов разной глубины и кооперации». У этих альянсов своя маршрутная сеть, при этом они во многом объединены одной политикой в области качества и сервиса, у них налажена совместная продажа билетов, пояснил Горбунов.

По его мнению, поручение президента «пытаются исполнить абсолютно формально, не вникая в детали и не оценивая риски». «Нас буквально окончательно хотят перевести на западные самолеты, поставить в зависимость от зарубежных производителей и поставщиков, а также буквально поставить крест на развитии наших компетенций в области самолетостроения, летной и технической эксплуатации отечественной техники», — заявил глава авиакомпании.

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Фото: Андрей Шапран / РИА Новости

«Логический смысл, заложенный в поручении президента, подразумевает развивать не только маршрутную сеть на базе российских самолетов, но и вытекающее из этого создание опорных центров эксплуатации по всему Дальнему Востоку — это прежде всего Якутск и Хабаровск с полным набором компетенций», — пояснил Горбунов.

Например, рядом с Хабаровском расположен Комсомольск-на-Амуре, где производят SuperJet — «значит, поставки структурных компонентов будут молниеносными», привел пример Горбунов. Рядом также находится Иркутск, который сможет поставлять компоненты для МС-21, а затем возможно развитие технических центров в Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Чите, Благовещенске и Магадане, указал он. Предложение же «Авроры» — это прежде всего западная техника, отметил Горбунов. «Эти самолеты практически сразу займут все ниши от Сахалина, Владивостока, Петропавловска и до Новосибирска, <...> поэтому развиваться нам уже будет некуда — ни поставок новых SSJ100, ни рабочих мест в производстве, ни центров компетенций по технической и летной эксплуатации отечественной техники просто не будет», — сказал он.

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Фото: Роман Пятаков / РИА Новости

На заседании совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации замглавы департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев сообщил, что на первом этапе «Аэрофлот» продаст контрольный пакет своей «Авроры» администрации Сахалинской области, которая сейчас владеет 49%. После этого войти в капитал авиакомпании предложат властям и других дальневосточных регионов, отметил он.

Николаев в ответ выступил против создания единого перевозчика, предложив сформировать альянс авиакомпаний, в который вошли бы в том числе подконтрольные властям Якутии «Полярные авиалинии» и «Якутия».

«Я все-таки настоятельно просил бы Минтранс очень серьезно рассмотреть вопрос по альянсу авиаперевозчиков. Потому что Якутии в четвертую авиакомпанию входить акционером <...> и оставить нам [действующим якутским авиаперевозчикам] только убыточные рейсы — ну я еще не идиот, чтобы такие решения согласовывать», — заявил Николаев.

Создание альянса, участники которого будут работать в единой системе продажи билетов, вести единую тарифную политику и поделят между собой маршруты в Дальневосточном регионе, он назвал стандартной мировой процедурой.

Авиакомпания «Якутия», основными аэропортами базирования которой являются Якутск и Внуково (Москва), выполняет регулярные и чартерные полеты по Якутии, в города Дальневосточного федерального округа, центральные регионы России, страны СНГ, Юго-Восточной Азии и дальнего зарубежья.

По итогам 2019 года авиакомпания перевезла 713,15 тыс. человек, заняв 20-е место среди российских перевозчиков. «Аврора», обслужившая 1,66 млн клиентов, находится на 15-м месте. В авиапарке «Авроры» — 23 самолета, в том числе десять среднемагистральных Airbus A319 и 13 турбовинтовых Bombardier разных моделей. «Якутия» эксплуатирует более 20 самолетов иностранного и российского производства, включая шесть магистральных лайнеров Boeing 737 NG, пять среднемагистральных Sukhoi Superjet-100 и четыре региональных турбовинтовых самолета Bombardier Dash 8 Q300.

Авторы: Виктория Полякова, Тимофей Дзядко, Мария Кокорева
Теги: Минтранс, Якутия, «Аврора»
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