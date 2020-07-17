«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»

«Аэрофлот» продаст правительству Сахалинской области 51% «Авроры», на базе которой будет создана дальневосточная авиакомпания. На втором этапе в число ее акционеров должны войти другие регионы Дальнего Востока

Фото: Андрей Шапран / РИА Новости

«Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания. Об этом заявил в пятницу, 17 июля, заместитель директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев, выступая на заседании совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации по развитию арктической авиации.

«На первом этапе, действительно, эти акции «Авроры» с учетом решений, которые приняты правительством по созданию этой [дальневосточной] компании, <...> первым этапом будет, естественно, приобретение акций, которые сейчас у «Аэрофлота», именно субъектом, Сахалинской областью», — сказал Белавинцев (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, это предусмотрено «дорожной картой» по созданию дальневосточной авиакомпании, работа над которой ведется по поручению президента Владимира Путина.

А на втором этапе создания дальневосточной компании — рассмотрение целесообразности вхождения в капитал «Авроры» других регионов Дальнего Востока, чтобы в рамках этой компании «учитывались интересы всех субъектов», добавил он.

Ранее в пятницу утром вице-премьер и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что Сахалинская область не будет владеть 100% «Авроры». «Мы обсудили это. Так не будет, потому что Сахалин, конечно, наиболее финансово обеспеченный регион на Дальнем Востоке, он может себе позволить поучаствовать в таких важных для всего Дальнего Востока проектах. Но тем не менее эта авиакомпания должна работать на весь округ», — заявил Трутнев, отвечая на вопрос ТАСС. Иначе, по его словам, «будет стоять акцент прежде всего на Сахалин. А нам надо для всего Дальнего Востока решить проблему».