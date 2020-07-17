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«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»

«Аэрофлот» продаст правительству Сахалинской области 51% «Авроры», на базе которой будет создана дальневосточная авиакомпания. На втором этапе в число ее акционеров должны войти другие регионы Дальнего Востока
Аэрофлот AFLT ₽82,94 +0,78% Купить
Фото: Андрей Шапран / РИА Новости
Фото: Андрей Шапран / РИА Новости

«Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания. Об этом заявил в пятницу, 17 июля, заместитель директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев, выступая на заседании совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации по развитию арктической авиации.

«На первом этапе, действительно, эти акции «Авроры» с учетом решений, которые приняты правительством по созданию этой [дальневосточной] компании, <...> первым этапом будет, естественно, приобретение акций, которые сейчас у «Аэрофлота», именно субъектом, Сахалинской областью», — сказал Белавинцев (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, это предусмотрено «дорожной картой» по созданию дальневосточной авиакомпании, работа над которой ведется по поручению президента Владимира Путина.

А на втором этапе создания дальневосточной компании — рассмотрение целесообразности вхождения в капитал «Авроры» других регионов Дальнего Востока, чтобы в рамках этой компании «учитывались интересы всех субъектов», добавил он.

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Фото: Роман Пятаков / РИА Новости

Ранее в пятницу утром вице-премьер и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что Сахалинская область не будет владеть 100% «Авроры». «Мы обсудили это. Так не будет, потому что Сахалин, конечно, наиболее финансово обеспеченный регион на Дальнем Востоке, он может себе позволить поучаствовать в таких важных для всего Дальнего Востока проектах. Но тем не менее эта авиакомпания должна работать на весь округ», — заявил Трутнев, отвечая на вопрос ТАСС. Иначе, по его словам, «будет стоять акцент прежде всего на Сахалин. А нам надо для всего Дальнего Востока решить проблему».

Еще в мае стало известно, что «Аэрофлот» готов продать 51% «Авроры» правительству Сахалинской области. Об этом сообщало «Авиатранспортное обозрение» со ссылкой на письмо губернатора Сахалина Валерия Лимаренко. «Рассмотрев ваше предложение о приобретении акций АО «Авиакомпания «Аврора», сообщаю, что правительство Сахалинской области готово начать переговоры по данному предложению», — говорил тогда он.

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Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

А в новой стратегии «Аэрофлота», которую в четверг, 16 июля, утвердил совет директоров, ничего не говорится про «Аврору». Накануне заседания совета директоров на встрече с премьером Михаилом Мишустиным глава «Аэрофлота» Виталий Савельев сказал лишь, что это «региональная компания», которой группа управляет «отдельно», в то время как «Аэрофлот», «Победа» и «Россия» «занимают свои ниши». При этом стратегия предполагает, что авиакомпания «Россия» займется всеми социальными направлениями, в том числе с «плоскими тарифами», которые применяются на рейсах на Дальний Восток (по этим направлениям сейчас летает «Аврора»), в Калининград и Крым. В пятницу представитель «Аэрофлота» не ответил на вопрос РБК про продажу 51% «Авроры».

По итогам совещания с правительством в декабре 2019 года Путин поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке, где воздушное сообщение особенно важно из-за больших расстояний, сложных климатических условий и нехватки инфраструктуры. По данным «Ведомостей», на ее создание будет потрачено 30 млрд руб. — это предусмотрено общенациональным планом восстановления экономики. «Аврора», созданная путем объединения двух авиакомпаний «Сахалинские авиатрассы» и «Владивосток Авиа», как раз базируется в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Хабаровске. Она связывает регулярными рейсами города Дальнего Востока и Сибири, выполняет местные перевозки в дальневосточных регионах, летает в Китай, Республику Корея и Японию.

Автор: Тимофей Дзядко
При участии: Мария Кокорева
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