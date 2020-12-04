Праздничный аромат дефицита

У парфюмерно-косметических сетей серьезно замедлился прием товара

Магазины столкнулись со сложностью: из-за системы маркировки духов они вынуждены принимать тысячи товаров поштучно. Оператор системы и Минпромторг объясняют проблемы попыткой продажи контрафакта и человеческим фактором

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В сезон высоких продаж парфюмерно-косметическая розница рискует войти со значительно обедневшим ассортиментом товаров на полках, рассказала РБК Людмила Кузнецова, исполнительный директор Национальной ассоциации производителей и дистрибьюторов парфюмерии (производители «ПарфюмСтиль», «Арома Пром», «Химсинтез» и другие). По ее словам, многие производители, дистрибьюторы и розничные продавцы парфюмерии испытывают сложности из-за системы маркировки «Честный знак».

Одной из основных проблем в специализированных сетях, отмечает Кузнецова, стала приемка товара: в некоторых случаях ее сроки на распределительном центре растягиваются на несколько суток. Происходит это из-за того, что крупнейшие ретейлеры сейчас не обрабатывают поступающие товары по коду агрегации, то есть единому коду на транспортной упаковке (в которой, в свою очередь, содержатся товары с собственными кодами). Вместо этого парфюмерия — «а это тысячи товаров!» — принимается и сканируется поштучно.

Причиной такой поштучной приемки Кузнецова называет нежелание получать штрафы из-за так называемой пересортицы — когда при поступлении товара выясняется, что произошло «задвоение» кодов: два товара из одной партии были промаркированы одним кодом и, значит, количество уникальных кодов, «зашитых» в агрегационный код, не совпадет.

Система маркировки предусматривает, что товар может быть промаркирован как производителем, так и дистрибьютором. Как считают в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак»), появление дублированных, двух одинаковых кодов может означать, что в товарной цепи кто-то попытался скопировать легальный код и нанести его на нелегальную продукцию. «Возможно, на промежуточном этапе в оптовом звене. К сожалению, экспертные оценки говорят о том, что уровень нелегальной продукции в парфюмерной отрасли довольно высок», — объясняет представитель оператора.

В Минпромторге известно о сложностях отрасли с разагрегацией транспортной упаковки и осуществлением поштучной приемки духов и туалетной воды — они были озвучены представителями парфюмерной отрасли в ходе заседания проектно-экспертной группы в ноябре, сообщили в пресс-службе министерства. Однако в ведомстве считают, что причина проблемы — человеческий фактор, ошибки сотрудников, участников оборота, которые допускаются на этапе формирования транспортных упаковок и не связаны с функционалом системы маркировки. Однако вопрос «принят во внимание», и пути решения проблемы прорабатываются вместе с оператором системы. Также там уточнили, что постановлением правительства № 438 до конца 2020-го введены ограничения на проведение проверок контрольно-надзорными органами. В 2021-м также предусмотрено снижение административной нагрузки. Однако это относится к компаниям малого и среднего бизнеса, а также к индивидуальным предпринимателям.

Когда маркировка стала обязательной Для парфюмерной продукции (как отечественной, так и импортной) цифровая маркировка и передача сведений об обороте товаров в систему стали обязательными с 1 октября 2020 года. До 30 сентября 2021 года разрешается реализация немаркированных товарных остатков духов и туалетной воды, произведенных или ввезенных на территорию России до 1 октября 2020 года. Эксперимент по маркировке проходил в июле—ноябре 2019 года. Система прослеживаемости товаров от производителя до продавца «Честный знак» уже стала обязательной для меховых изделий, лекарств, фотоаппаратов, шин и покрышек, а также обуви и табака. Маркировать продукцию обязаны производители, импортеры, дистрибьюторы, предприятия оптовой и розничной торговли. Единый оператор системы маркировки — Центр развития перспективных технологий, принадлежащий структурам совладельца USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому, — был утвержден в 2017 году.

О вынужденной поштучной приемке товаров рассказали и два источника на парфюмерном рынке. «Время приемки увеличилось в среднем в полтора раза минимум. Кроме того, растут наши логистические издержки, поскольку сканирование — это дополнительная операция и за нее тоже нужно платить», — сетует один из собеседников.

Заметить пересортицу чаще всего можно только на этапе приемки товара, объясняет Кузнецова. С этим вопросом Национальная ассоциация производителей и дистрибьюторов парфюмерии обращалась в Минпромторг: сейчас игроки рынка собирают свои данные о таких случаях, для того чтобы министерство могло установить предельный уровень этого показателя для отрасли.

Поштучный прием товаров — это решение самих компаний, объясняет представитель ЦРПТ. Он обращает внимание на то, что розница может заказывать и наносить коды маркировки самостоятельно, например в случае если товар принят на комиссию без нанесенного кода, если необходимо выполнить перемаркировку или промаркировать остатки.

На текущий момент сложностей с системой маркировки нет, уверяет представитель «Магнит Косметик». Представители сетей «Л'Этуаль» и «Золотое яблоко», а также российского офиса L'Oreal воздержались от комментариев. В сети «Подружка» не ответили на запрос РБК.

На что еще жалуются парфюмеры

Поштучная приемка товара не единственная сложность, вызванная маркировкой, отмечает Кузнецова. По ее словам, участники рынка сталкиваются с тем, что увеличиваются сроки генерации кодов, а при сканировании у части товаров их карточки не соответствует тем, что заведены в национальный каталог — выставить такой товар на полку нельзя. Ожидание ответа от системы по новым заведенным товарам иногда составляет до шести дней.

«Мы испытываем сложности в части регистрации продукции и агрегации кодов, которые могут длиться днями», — подтверждает Сергей Аредов, гендиректор компании «Арома Пром», выступающей производственной площадкой для производителя Brocard и занимающейся контрактным производством для других российских марок.

Возникают проблемы и с импортным товаром на таможне, когда грузы обрабатываются дольше обычного из-за проблем между системами таможни и «Честного знака», продолжает Кузнецова.

Какие проблемы возникали с маркировкой лекарств С начала осени стало известно о двух масштабных сбоях системы маркировки лекарств — 30 сентября и 20 октября. В результате данные об уже загруженных в систему лекарствах были утрачены, а на фармацевтическом рынке произошел коллапс, одним из итогов которого стало то, что аптеки не могли отпускать товары потребителям. В ноябре власти перевели систему маркировки в уведомительный режим.

Учет товара и его продвижение по цепочке сейчас происходит в ручном режиме, существуют проблемы с невозможностью распознания системой части кодов, их не так просто нанести на товар, перечисляет источник в специализированной рознице. Он надеется, что текущие проблемы никак не отразятся на покупателях — для этого до 1 октября, когда маркировка еще не стала обязательной, был заказан дополнительный сток. «Это все ощущается, как работа плохого интернет-магазина, только не покупать в нем нельзя», — сетует другой собеседник РБК.

Представитель ЦРПТ в свою очередь отмечает: процесс эмиссии кодов работает стабильно, среднее время выполнения заказа по генерации кодов (причем заказ может включать в себя до 150 тыс. кодов) составляет до 10 секунд. Не наблюдает ЦРПТ и сложностей с импортной продукцией — взаимодействие с системами таможни устойчиво.

В настоящее время проблемных вопросов, связанных с таможенным оформлением парфюмерии, не зафиксировано, добавляет представитель Федеральной таможенной службы. По его словам, среднее время получения информации от оператора системы маркировки не превышает двух минут, программные средства таможни работают в штатном режиме.