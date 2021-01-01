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Общество ,  
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Мурашко заявил о бесперебойной работе системы маркировки лекарств

Фото:Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Система маркировки лекарственных препаратов в России работает без перебоев. Об этом в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Система маркировки лекарственных препаратов претерпела изменения и на сегодняшний день и в целом стала работать практически без перебоев. И отдельные вопросы, которые возникают, устраняются», — сказал Мурашко.

Ранее правительство разрешило продавать лекарства без подтверждения маркировки. Решение было связано с дефицитом лекарственных средств в ряде регионов страны, а также «с недостаточной технической готовностью дистрибьюторов и ряда аптечных организаций к работе с маркированными препаратами».

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Фото:Евгений Софийчук / ТАСС

На дефицит противовирусных лекарств жаловались в Пермском и Алтайском краях. О нехватке препаратов также писали омские и кемеровские СМИ. В частности, в Кемерово аптеки жаловались на нехватку «Арбидола».

Однако в октябре в Минздраве говорили, что в России хватает противовирусных препаратов в лечебных учреждениях. В ведомстве отметили, что совместно с Росздравнадзором и операторами системы маркировки оперативно реагируют на обращения и что на складах находится достаточное количество как маркированных, так и немаркированных лекарств.

лекарства Михаил Мурашко Минздрав
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