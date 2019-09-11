Парфюмеры заявили о срыве эксперимента по маркировке духов

Из ответа замглавы Минпромторга Виктора Евтухова следует, что методические рекомендации сейчас создаются на заседаниях проектно-экспертных групп совместно с участниками рынка.
Какие еще товары маркируются
С 2017 года в России идет эксперимент по маркировке лекарств (продлен до 31 декабря 2019 года). В табачной и обувной отраслях эксперимент уже завершился, с 1 марта 2019 года маркировка стала обязательной для сигарет, а с 1 июля 2019-го — для обуви.
Правительство также утвердило проведение пилотных проектов для товаров, для которых обязательная маркировка начнется с 1 декабря 2019 года, в частности одежды. Чиновники обсуждают дальнейшее расширение перечня — в частности, в него может войти молочная продукция по результатам эксперимента (будет проходить с 15 июля по 29 февраля 2020 года).
К 2024 году в России по поручению правительства цифровыми штрихкодами должна быть промаркирована большая часть товаров, которые производятся, ввозятся и продаются в стране.
Парфюмерная отрасль не выступала с инициативой введения маркировки на свою продукцию, указывал на совещании в ЕЭК Бобровский. В беседе с РБК он сослался на открытые данные Роспотребнадзора и ФТС: нарушения в парфюмерной продукции, в том числе контрафакт, затрагивают не более 1% рынка.
В прошлом году ассоциации, объединяющие производителей и продавцов косметики, обратились к президенту Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой не маркировать парфюмерную продукцию. Введение маркировки усложнит бизнес-процессы, указывал представитель Faberlic Владислав Даванков, а Oriflame заявляла, что это может вызвать «существенный рост цен» и в конечном итоге негативно отразится на потребителях. Парфюмеры также предупреждали о том, что из-за маркировки с рынка могут пропасть пробники духов: «потому что нереально все это маркировать», возмущался замдиректора по логистике сети «Л’Этуаль» Андрей Кривенцев.
В случае введения маркировки иностранные компании, поставляющие парфюмерию в Россию, будут вынуждены прекратить поставки, предупреждал на совещании в ЕЭК Дмитриев. По оценкам РПКА, около 50% всех духов и туалетной воды на российском рынке ввозится из-за рубежа.
Бобровский предупреждает: если не учесть специфику отрасли, то могут возникнуть сложности при ввозе импортной парфюмерии, поскольку заводы в Евросоюзе и других странах не маркируют продукцию под локальные требования, а на таможенных складах в России отсутствуют инфраструктура и оснащение для поштучной маркировки товара. В результате некоторые бренды могут сократить поставки из-за того, что выполнение требования по обязательной маркировке до границы существенно увеличит их издержки.
Введение маркировки без соответствующей инфраструктуры может привести к тому, что небольшие импортеры примут решение оптимизировать свой каталог и отказаться от поставки части позиций, потому что им будет слишком сложно исполнить требования законодательства, подтверждает крупный импортер — участник РПКА. Так как маркировать товары на производстве за рубежом невозможно, участники рынка считают наиболее оптимальным вариантом разрешение маркировать продукцию на складах импортеров после таможенной очистки.
Кто еще обеспокоен маркировкой
Производители и импортеры других товаров также обеспокоены введением маркировки — по их мнению, это может привести к возникновению непреодолимых препятствий во взаимной торговле и «потенциально полностью подрывает общий рынок Евразийского экономического союза». Письмо в ЕЭК с описанием этой проблемы 30 августа 2019 года направили семь отраслевых ассоциаций, среди которых Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Ассоциация производителей и потребителей масложировой продукции, «Русбренд».
Из-за маркировки могут пострадать, к примеру, потребители безалкогольных напитков. Россия ввозит из-за рубежа только 2% от общего объема рынка воды, но речь идет о брендах, имеющих устоявшуюся аудиторию, говорит президент Союза производителей безалкогольных напитков Максим Новиков. По его словам, не все компании будут готовы ради российского рынка менять устоявшиеся процессы производства и логистику.
Подписавшие письмо союзы просят не расширять перечень маркируемых товаров до получения результатов пилотных проектов. Они настаивают на том, что каждое предложение по расширению перечня маркируемых товаров должно быть проанализировано с точки зрения готовности к этому других стран — членов ЕАЭС. Расширять перечень следует, только если такое решение на основе консенсуса приняли все страны ЕАЭС — Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия. Сейчас на всей территории союза маркируются только шубы.
Маркировка как инструмент противодействия незаконному обороту товаров не может создавать препятствий для движения легальных товаров внутри Таможенного союза, возражает авторам письма представитель Минпромторга. Он напоминает, что решение о маркировке тех или иных товаров страны ЕАЭС принимают на основе ратифицированного всеми его членами соглашения. Если инициатива одной из стран о введении маркировки не находит поддержки внутри ЕАЭС по разным причинам, такая страна может вводить маркировку на локальном уровне.