Парфюмеры заявили о срыве эксперимента по маркировке духов

Пилотный проект по маркировке духов и туалетной воды, который должен был начаться еще в июле, до сих пор, как утверждают парфюмеры, не стартовал. По их словам, не готовы методические рекомендации Минпромторга

Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

Утвержденный правительством эксперимент по маркировке духов и туалетной воды фактически так и не начался, следует из протокола совещания, прошедшего 1 августа в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). С копией документа ознакомился РБК.

Духи и туалетная вода входят в перечень товаров, которые по распоряжению правительства должны в обязательном порядке маркироваться QR-кодами с 1 декабря 2019 года. Введению обязательной маркировки предшествует эксперимент. В конце июня правительство утвердило даты его проведения: с 1 июля по 30 ноября 2019 года. Требования к информационной системе по маркировке должен был до 15 июля разработать ее оператор — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

По состоянию на 1 августа эксперимент не работал «в связи с отсутствием программного обеспечения и требований для его реализации», рассказал на совещании в ЕЭК Илья Дмитриев, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА; объединяет Avon, Mary Key, Faberlic, «Рив Гош» и др.).

Эксперимент не начался до сих пор, уточнили во вторник, 10 сентября, исполнительный директор РПКА Александра Скоробогатова и Петр Бобровский, исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (Oriflame, Yves Rocher, L'Oreal, Estee Lauder, Chanel). По словам одного из участников РПКА, Минпромторг так и не утвердил методические рекомендации для проведения эксперимента, хотя рабочая группа при ЦРПТ, в которую входят многие участники отрасли, получает описания и рекомендации для начала отладки бизнес-процессов.

Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды «находится в активной фазе», в нем на сегодняшний день 160 участников, настаивает заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. По его словам, это российские и иностранные производители, импортеры, розничные и логистические компании, которые «запрашивают коды маркировки, тестируют их нанесение, ввод товара в оборот и другие процессы».