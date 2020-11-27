Долги Utair приземляются в «России»

Банк «Траст» продаст обязательства одного из крупнейших авиаперевозчиков с серьезным дисконтом

Банк «Россия» выкупит долг перевозчика перед «Трастом», который тот не смог продать на аукционе. Долг достался с дисконтом — за 25% от номинала. Теперь у банка более 80% долгового портфеля, обеспеченного контрольным пакетом Utair

Фото: Ладислав Карпов / ТАСС

Банк «Россия», совладельцами которого как минимум до конца 2019 года были структуры Юрия Ковальчука и Геннадия Тимченко, договорился о выкупе долгов авиакомпании Utair перед «Трастом» на 15 млрд руб. Но за эти обязательства он заплатит лишь 3,5 млрд руб. (25% от номинала). Об этом РБК рассказали два источника, близкие к разным сторонам переговоров авиакомпании с кредиторами. О сделке знает и источник, близкий к одному из крупных кредиторов Utair.

В «Траст» и Utair от комментариев отказались, РБК направил запрос в пресс-службу банка «Россия».

«Траст» был участником двух синдицированных кредитов, которые Utair привлекла в 2015 году: 12-летнего на 23,7 млрд руб. и 7-летнего на 18,9 млрд руб. По второму кредиту Utair уменьшила сумму основного долга до 15,3 млрд руб. По этим двум кредитам заложено 50% плюс одна акция Utair. Доля кредитов «Траста» в двух синдикатах составляла 35%.

Как «Россия» скупал долги Utair

Utair начала переговоры о реструктуризации задолженности еще в конце 2018 года, объяснив это ростом цен на топливо и падением рубля, но до сих пор не договорилась с кредиторами. По итогам 2019 года перевозчик достиг операционной прибыли в размере 1,5 млрд руб., но в июне 2020 года компания допустила четвертый по счету дефолт по кредитам. На этот раз компания объяснила отсрочку пандемией коронавируса, из-за которой у нее резко сократились полеты. Сейчас Utair занимает шестое место в России по пассажиропотоку. За десять месяцев 2020 года она перевезла 3,93 млн пассажиров, что на 41% меньше аналогичного периода прошлого года, следует из данных Росавиации.

До сделки с «Трастом» банк «Россия» уже выкупал долги Utair у других кредиторов: всего на 8,5 млрд руб. у семи банков — весной у МКБ, Сургутнефтебанка и «Оренбурга», в сентябре — у ЮниКредит Банка, МТС Банка, «Уралсиба» и НИКО-банка — также за 25% от номинала.

До этих сделок доля «России» в обоих синдикатах составляла 26,4% (10,3 млрд руб.), а теперь банк консолидировал 84% (почти 33 млрд руб. без учета процентов), следует из данных трех источников РБК. Это подтверждает источник, знакомый с ходом переговоров кредиторов по выкупу долгов. Оставшаяся незначительная часть задолженности по этим синдицированным кредитам — у ВЭБ.РФ (1,38 млрд руб.) и Сбербанка (4,99 млрд руб.).

«Россия» выкупает долги каждого кредитора с дисконтом — за 25% от суммы долга компании перед кредитором, говорил РБК источник, близкий к одной из сделок. По его словам, эта сумма не учитывает проценты и штрафы. Таким образом, на скупку долгов Utair банк мог потратить 5,6–5,9 млрд руб.

Почему «Траст» не смог продать эти требования дороже

«Траст» в конце октября выставил долги Utair на аукцион по начальной цене 4,5 млрд руб. (30% от номинала). Торги должны были пройти 24 ноября, но они не состоялись из-за отсутствия претендентов, рассказал источник РБК, близкий к одной из сторон сделки, и подтвердил представитель организатора торгов — Российского аукционного дома.

Источник РБК, знакомый с переговорами Utair c кредиторами, еще в октябре говорил, что банк «Россия» не будет принимать участие в аукционе «Траста», так как счел цену завышенной, а других претендентов на долги авиакомпании нет.

На прошлой неделе, 20 ноября, ВЭБ также выставил на аукцион долги Utair за 44% от номинала. Проведение этого аукциона запланировано на 30 декабря. В этих торгах банк «Россия» также не планирует участвовать, рассчитывая выкупить требования дешевле — за 25% от номинала (около 378 млн руб.), рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров.

Банк «Россия» направлял в ВЭБ и Сбербанк, как в «Траст», предложение о выкупе обязательств авиакомпании после консолидации прав требований к Utair всех частных кредиторов, рассказывали РБК в сентябре два источника среди кредиторов авиакомпании и собеседник, знакомый с ходом переговоров. Представитель ВЭБа сказал РБК, что сейчас госкорпорация рассматривает возможность продажи требований к Utair только через публичный аукцион. «Победителем аукциона будет признан покупатель, соответствующий документации к торгам и предложивший наибольшую цену», — добавил он. Сбербанк по-прежнему изучает несколько вариантов по урегулированию задолженности авиакомпании в рамках синдикатов, но решение о продаже требований к Utair пока не принято, рассказал источник, близкий к одному из кредиторов. Представитель Сбербанка отказался от комментариев.

В случае выкупа долгов ВЭБа и Сбербанка на аналогичных условиях в 25% от номинала банк «Россия» суммарно потратит на консолидацию требований к Utair около 7 млрд руб. и станет единственным обладателем залога — 50% плюс одна акция Utair.

Почему госбанки проводят аукционы Проводить аукцион при продаже проблемных активов необязательно, формально это нигде не закреплено, замечает юрист Forward Legal Станислав Бородаев. Но в последние годы госбанки стали использовать такую возможность при работе с проблемными активами. «Банки с государственным участием, такие как ВЭБ и «Траст», проверяются внутренней службой аудита, Счетной палатой и другими организациями, которые изучают целесообразность сделок и выявляют факты коррупции», — поясняет эксперт. Поскольку работа с проблемными активами всегда находится под пристальным вниманием проверяющих организаций, аукцион позволяет разрешить любые споры по стоимости актива и прозрачности сделки, что, в свою очередь, влияет на результаты проверок, замечает Бородаев. Подобные аукционы также проводятся, чтобы установить рыночную цену, поскольку оценка и возможности покупателей не всегда совпадают, добавляет он.

Зачем «Россия» консолидирует долги Utair

Выкуп долгов Utair может быть связан с обязательствами «Сургутнефтегаза» (его структуры контролируют Utair), рассказывал РБК источник среди банков-кредиторов и подтверждал один из конкурентов авиакомпании. По словам одного из собеседников РБК, нефтяная компания не может допустить банкротства Utair, поскольку у нее есть поручительство по кредиту перевозчика перед Сбербанком на 17,4 млрд руб. А «Россия» в этом случае выступает «дружественным банком», помогая ему сохранить авиакомпанию, полагал он. Гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов давно знаком с акционерами банка «Россия». «Сургутнефтегаз» сам был акционером «России» с долей 5,4% (после введения санкций банк перестал раскрывать свою акционерную структуру целиком). К тому же нефтяная компания вместе с банком «Россия» инвестировали в телевизионные активы, которые в 2008 году были объединены в рамках Национальной медиа группы, и были совладельцами крупнейшего продавца телерекламы «Видео Интернешнл».

Структура кредитов Utair 39 млрд руб. по двум синдицированным кредитам — 7-летний на 15,3 млрд руб. до 2022 года и 12-летний на 23,7 млрд руб. до 2027 года. По этим долгам заложено 50% плюс одна акция Utair. 17,4 млрд руб. — кредит Сбербанка до конца 2022 года. До конца года Сбербанк утвердит реструктуризацию этого кредита, рассказал РБК источник, знакомый с процессом реструктуризации задолженности Utair. 3,6 млрд руб. — кредит перед «Сургутнефтегазом» до 2027 года.