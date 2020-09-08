Банк «Россия» стал единственным частным кредитором Utair

Банк «Россия» продолжил наращивать свою долю в синдикате кредиторов Utair и выкупил долги перевозчика у всех частных банков, в том числе у МТС Банка, требовавшего обанкротить авиакомпанию

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Банк «Россия», один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair, скупил ее долги у всех частных банков. Теперь доля «России» в синдикате кредиторов составляет почти 48%. Об этом РБК сообщили два источника — близкий к участникам переговоров о реструктуризации долгов и собеседник в одном из банков, продавших свою долю.

Какие банки избавились от долга Utair

Выкупались долги в рамках двух синдицированных кредитов, которые есть у авиакомпании, сообщили два источника РБК. Один из них — 12-летний на общую сумму 23,7 млрд руб., второй — семилетний на 15,3 млрд руб. Изначально в синдикат входили 11 банков. У «России» до апреля доля в двух кредитах составляла 26,4% (10,3 млрд руб.). Но весной банк увеличил свою долю примерно до 37% — тогда банк выиграл объявленный Московским кредитным банком тендер по продаже долгов Utair (9,7%), а также выкупил долги перевозчика перед банком «Оренбург» (0,4%) и Сургутнефтегазбанком (0,58%).

В рамках новых сделок речь идет о кредитах от четырех банков на сумму около 4 млрд руб., чьи доли в синдикате были небольшими: ЮниКредит Банк (8,8%), «Уралсиб» (0,5%), требовавший признать Utair банкротом МТС Банк (1,4%) и НИКО-банк (0,2%), утверждают источники РБК.

«Россия» выкупает долги каждого банка с дисконтом — за 25% от суммы долга компании перед кредитором, сообщил РБК источник, близкий к одной из сделок. По его словам, это сумма без учета процентов и штрафов.