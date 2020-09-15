Госбанки получили предложение о продаже долгов Utair

Теперь продажу долгов рассматривают и оставшиеся в синдикате госбанки: «Траст» (13,88 млрд руб. или 35,6% от двух синдицированных кредитов), Сбербанк (4,99 млрд руб., 12,8%), и ВЭБ (1,38 млрд руб., 3,6%). У Utair также есть кредит от Сбербанка на 17,4 млрд руб., но он обеспечен поручительством «Сургутнефтегаза» («дочка» НПФ «Сургутнефтегаз» «АК-Инвест» — основной акционер Utair). Этот долг банк продавать не планирует, так как у него хорошее обеспечение, говорят источники РБК.

Из чего складываются долги Utair Общий кредитный портфель Utair составляет 75,7 млрд руб.: 39 млрд руб. по двум синдицированным кредитам — семилетний на 15,3 млрд руб. до 2022 года и 12-летний на 23,7 млрд руб. до 2027 года. По этим двум кредитам заложены 50%+1 акция Utair.

17,4 млрд руб. — кредит Сбербанка до конца 2020 года.

13,3 млрд руб. — обязательства по облигациям и еще на 6 млрд руб. — перед структурами «Сургутнефтегаза» (в обоих случаях — до 2022-2027 годов). Utair начала переговоры о реструктуризации задолженности еще в конце 2018 года, объяснив это ростом цен на топливо и падением рубля,

но до сих пор не договорилась с кредиторами. По итогам 2019 года перевозчик достиг операционной прибыли в размере 1,5 млрд руб., но в июне 2020 года компания допустила четвертый по счету дефолт по кредитам. На этот раз компания объяснил отсрочку пандемией коронавируса, из которого у нее резко сократились полеты.

На каких условиях будут продаваться обязательства

«Россия» предлагает госбанкам продавать доли в синдикате также за 25% от номинала, сказали два собеседника РБК. «Переговоры о продаже долга ведутся, но параметры сделки не определены», — отмечает еще один собеседник, подразумевая, что условия могут быть выгоднее. Госбанки хотели бы продать долги подороже, чем частные банки, но и 25% от номинала — это лучше, чем ничего, констатирует один из собеседников РБК. В случае продажи на тех же условиях, банку «Россия», который консолидирует обязательства на 39 млрд руб. (с учетом изначального долга в 10,3 млрд руб.), придется потратить на скупку долгов в общей сложности около 7,2 млрд руб.

Год назад, в сентябре 2019 года, сама Utair, предложила участникам двух синдикатов выкупить их долги с еще большими дисконтами — семилетний кредит на 15,3 млрд руб. за 20% от номинала, а 12-летний на 23,7 млрд руб. — за 6%. Тогда банки отказались от этих условий.

По словам источника в одном из банков-кредиторов, госбанки стали серьезно рассматривать возможность продажи долгов на условиях «России» после того, как начался коронавирус и резко упали авиаперевозки (например, в апреле-мае у Utair они снизились на 89-90%), а предложения авиакомпании по реструктуризации задолженности ухудшились. Еще в апреле Utair предлагала растянуть выплаты по 12-летнему кредиту на 35 лет под 0,01%, а по семилетнему просила списать 70% (10,7 млрд руб.) и выплатить оставшуюся сумму через 35 лет под те же 0,01%. Новые условия собеседник РБК не раскрывает. Однако источник, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что это был последний вариант реструктуризации, которые уже учитывал эффект от пандемии.

Сделки по продаже долгов вероятнее всего будут проходить через торги, а не напрямую, отмечает источник РБК в одном из банков-кредиторов. Так, например, поступил Московский кредитный банк, который весной объявил тендер на продажу обязательств авиакомпании через Центр электронных торгов B2B-Center. «Банки опасаются сделок напрямую из-за того, что «Россия» находится под западными санкциями», — объясняет он. Госбанки могут выставить долги Utair на продажу в течение нескольких недель, добавил еще один собеседник.

Зачем «Россия» собирает кредиты Utair

Выкуп банком «Россия» долгов Utair может быть связан с обязательствами «Сургутнефтегаза», говорит источник среди банков-кредиторов и подтверждает один из конкурентов авиакомпании. По словам одного из собеседников РБК, нефтяная компания не может допустить банкротства Utair, поскольку у нее есть поручительство по кредиту перевозчика перед Сбербанком. А «Россия» в этом случает выступает «дружественным банком», помогая ему сохранить авиакомпанию, добавляет он.

Гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов подтверждал РБК участие структур нефтяной компании в предыдущей реструктуризации долгов Utair в 2015 году. «Я знаю, что если бы НПФ «Сургутнефтегаз» не поддерживал Utair, то компания уже давно бы обанкротилась», — говорил тогда он.

Богданов давно знаком с акционерами банка «Россия», крупнейшим из которых является Юрий Ковальчук, рассказывал «Ведомостям» один из совладельцев банка. «Сургутнефтегаз» был акционером «России» с долей 5,4% (после введения санкций банк перестал раскрывать свою акционерную структуру целиком). К тому же, нефтяная компания вместе с «Россией» инвестировали в телевизионные активы, которые в 2008 году были объединены в рамках «Национальной Медиа Группы», и были совладельцами крупнейшего продавца телерекламы «Видео Интернешнл».

Консолидация долгов Utair на балансе одного банка дает ему возможность больше влиять на стратегию компании, например, в части ее закредитованности, считает аналитик Fitch Антон Лопатин. Если банк выкупает долги с дисконтом, то в случае нормализации финансового положения заемщика, результат выкупа может быть даже экономически выгодным для банка, полагает эксперт. Кроме того, поскольку акции Utair (50% плюс одна акция) в залоге, то в случае обратной ситуации — дефолта по кредиту — «Россия» сможет стать держателем этих акций, говорит он.

Utair располагает развитой маршрутной сетью, в том числе в отдаленные регионы, связанные с нефтедобычей, а также располагает парком соответствующей авиатехники на Севере, добавляет директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков. Консолидация ее долгов, обеспеченных контрольным пакетом акций, теоретически может позволить создать на базе авиакомпании мощного регионального перевозчика, замечает он.

РБК направил запрос в пресс-службу «Сургутнефтегаза».