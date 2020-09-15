Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 сентября
USD ЦБ: 74,71 (-0,17) Инвестиции, 14 сен, 12:43
Курс евро на 15 сентября
EUR ЦБ: 88,58 (-0,09) Инвестиции, 14 сен, 12:43
Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 11:04 Как реализовать финтех-проект для заказчика из Европы Pro, 11:00 Госбанки получили предложение о продаже долгов Utair Бизнес, 11:00 В Москве впервые с 30 июня выявили более 700 зараженных COVID-19 Общество, 10:57 В России за сутки от COVID умерло максимальное с конца июля число людей Недвижимость, 10:53 Минобороны Белоруссии предупредило о силовом варианте ответа на угрозы Политика, 10:49 В России зафиксировали полуторамесячный максимум заболевших COVID Общество, 10:48 Главный продюсер «Матч ТВ» обвинила Okko в накрутке пользователей Спорт, 10:46 В Красноярском крае столкнулись два «КамАЗа» Общество, 10:40 Как стиль athleisure повлиял на современную моду «РБК Стиль» и Hugo Boss, 10:35 Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев Общество, 10:31 Иммунолог назвала необходимые для защиты здоровья осенью витамины Общество, 10:19 «Совкомфлот» объявил о намерении провести IPO Бизнес, 10:10 Как продуктивно провести время за рулем РБК и Mercedes-Benz, 10:06
Бизнес ,  
0 

Госбанки получили предложение о продаже долгов Utair

Банк «Россия» решил выкупить долги авиакомпании не только у частных, но и у государственных банков. Он ведет переговоры, как минимум, с двумя из трех крупнейших кредиторов — это позволит собрать кредиты на почти ₽40 млрд
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Банк «Россия», который выкупил долги авиакомпании Utair перед всеми частными банками и консолидировал кредиты на 18,8 млрд руб. (48% от двух синдицированных кредотов), намерен приобрести обязательства компании и перед государственными кредиторами — Сбербанком, «Трастом» и ВЭБом. Об этом РБК рассказали два источника среди кредиторов авиакомпании и собеседник, знакомый с ходом переговоров.

По данным источников РБК, госбанки уже сейчас ведут переговоры о продаже своих долей в синдикате. По итогам, банк «Россия» может консолидировать долгов на 39 млрд руб., став ее крупнейшим кредитором (общий долг компании на конец 2019 года оценивался в 75,7 млрд руб.), а в залоге у него окажется контрольный пакет авиакомпании — 50%+1 акция.

РБК направил запросы в банк «Россия» и Utair. Представитель «Траста» сказал, что «в настоящий момент банк не продает кому-бы то ни было права требования к компании Utair». Представители Сбербанка и ВЭБа отказались от комментариев.

У кого банк «Россия» скупает долги

Банк «Россия», которому Utair по состоянию на апрель 2020 года должна была 10,3 млрд руб. (26,4% от двух синдицированных кредитов), весной направил 10 остальным участникам синдиката — частным и государственным банкам — предложение о покупке их долгов, рассказывает один из собеседников РБК. На прошлой неделе стало известно, что он приобрел долги авиакомпании у всех частных банков. Это Московский кредитный банк (9,7%), «Оренбург» (0,4%), Сургутнефтегазбанк (0,58%), ЮниКредит Банк (8,8%), «Уралсиб» (0,5%), МТС Банк (1,4%) и НИКО-банк (0,2%). «Россия» выкупала их долги с дисконтом — за 25% от номинала, без учета штрафов и процентов, говорил РБК источник, близкий к одной сторон сделки. Это подтвердил один из кредиторов.

Банк «Россия» стал единственным частным кредитором Utair
Бизнес
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Теперь продажу долгов рассматривают и оставшиеся в синдикате госбанки: «Траст» (13,88 млрд руб. или 35,6% от двух синдицированных кредитов), Сбербанк (4,99 млрд руб., 12,8%), и ВЭБ (1,38 млрд руб., 3,6%). У Utair также есть кредит от Сбербанка на 17,4 млрд руб., но он обеспечен поручительством «Сургутнефтегаза» («дочка» НПФ «Сургутнефтегаз» «АК-Инвест» — основной акционер Utair). Этот долг банк продавать не планирует, так как у него хорошее обеспечение, говорят источники РБК.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Почему руководителю необходима эмпатия и как ее развить Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности

Из чего складываются долги Utair

Общий кредитный портфель Utair составляет 75,7 млрд руб.:

  • 39 млрд руб. по двум синдицированным кредитам — семилетний на 15,3 млрд руб. до 2022 года и 12-летний на 23,7 млрд руб. до 2027 года. По этим двум кредитам заложены 50%+1 акция Utair.
  • 17,4 млрд руб. — кредит Сбербанка до конца 2020 года.
  • 13,3 млрд руб. — обязательства по облигациям и еще на 6 млрд руб. — перед структурами «Сургутнефтегаза» (в обоих случаях — до 2022-2027 годов).

Utair начала переговоры о реструктуризации задолженности еще в конце 2018 года, объяснив это ростом цен на топливо и падением рубля,
но до сих пор не договорилась с кредиторами. По итогам 2019 года перевозчик достиг операционной прибыли в размере 1,5 млрд руб., но в июне 2020 года компания допустила четвертый по счету дефолт по кредитам. На этот раз компания объяснил отсрочку пандемией коронавируса, из которого у нее резко сократились полеты.

На каких условиях будут продаваться обязательства

«Россия» предлагает госбанкам продавать доли в синдикате также за 25% от номинала, сказали два собеседника РБК. «Переговоры о продаже долга ведутся, но параметры сделки не определены», — отмечает еще один собеседник, подразумевая, что условия могут быть выгоднее. Госбанки хотели бы продать долги подороже, чем частные банки, но и 25% от номинала — это лучше, чем ничего, констатирует один из собеседников РБК. В случае продажи на тех же условиях, банку «Россия», который консолидирует обязательства на 39 млрд руб. (с учетом изначального долга в 10,3 млрд руб.), придется потратить на скупку долгов в общей сложности около 7,2 млрд руб.

Год назад, в сентябре 2019 года, сама Utair, предложила участникам двух синдикатов выкупить их долги с еще большими дисконтами — семилетний кредит на 15,3 млрд руб. за 20% от номинала, а 12-летний на 23,7 млрд руб. — за 6%. Тогда банки отказались от этих условий.

Utair предложила кредиторам новый план списания долгов
Бизнес
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

По словам источника в одном из банков-кредиторов, госбанки стали серьезно рассматривать возможность продажи долгов на условиях «России» после того, как начался коронавирус и резко упали авиаперевозки (например, в апреле-мае у Utair они снизились на 89-90%), а предложения авиакомпании по реструктуризации задолженности ухудшились. Еще в апреле Utair предлагала растянуть выплаты по 12-летнему кредиту на 35 лет под 0,01%, а по семилетнему просила списать 70% (10,7 млрд руб.) и выплатить оставшуюся сумму через 35 лет под те же 0,01%. Новые условия собеседник РБК не раскрывает. Однако источник, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что это был последний вариант реструктуризации, которые уже учитывал эффект от пандемии.

Сделки по продаже долгов вероятнее всего будут проходить через торги, а не напрямую, отмечает источник РБК в одном из банков-кредиторов. Так, например, поступил Московский кредитный банк, который весной объявил тендер на продажу обязательств авиакомпании через Центр электронных торгов B2B-Center. «Банки опасаются сделок напрямую из-за того, что «Россия» находится под западными санкциями», — объясняет он. Госбанки могут выставить долги Utair на продажу в течение нескольких недель, добавил еще один собеседник.

Зачем «Россия» собирает кредиты Utair

Выкуп банком «Россия» долгов Utair может быть связан с обязательствами «Сургутнефтегаза», говорит источник среди банков-кредиторов и подтверждает один из конкурентов авиакомпании. По словам одного из собеседников РБК, нефтяная компания не может допустить банкротства Utair, поскольку у нее есть поручительство по кредиту перевозчика перед Сбербанком. А «Россия» в этом случает выступает «дружественным банком», помогая ему сохранить авиакомпанию, добавляет он.

Богданов — «Сургутнефтегаз»: «Вопросы про деньги не для широкой публики»
Бизнес
Генеральный директор &laquo;Сургутнефтегаза&raquo; Владимир Богданов

Гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов подтверждал РБК участие структур нефтяной компании в предыдущей реструктуризации долгов Utair в 2015 году. «Я знаю, что если бы НПФ «Сургутнефтегаз» не поддерживал Utair, то компания уже давно бы обанкротилась», — говорил тогда он.

Богданов давно знаком с акционерами банка «Россия», крупнейшим из которых является Юрий Ковальчук, рассказывал «Ведомостям» один из совладельцев банка. «Сургутнефтегаз» был акционером «России» с долей 5,4% (после введения санкций банк перестал раскрывать свою акционерную структуру целиком). К тому же, нефтяная компания вместе с «Россией» инвестировали в телевизионные активы, которые в 2008 году были объединены в рамках «Национальной Медиа Группы», и были совладельцами крупнейшего продавца телерекламы «Видео Интернешнл».

Консолидация долгов Utair на балансе одного банка дает ему возможность больше влиять на стратегию компании, например, в части ее закредитованности, считает аналитик Fitch Антон Лопатин. Если банк выкупает долги с дисконтом, то в случае нормализации финансового положения заемщика, результат выкупа может быть даже экономически выгодным для банка, полагает эксперт. Кроме того, поскольку акции Utair (50% плюс одна акция) в залоге, то в случае обратной ситуации — дефолта по кредиту — «Россия» сможет стать держателем этих акций, говорит он.

Utair располагает развитой маршрутной сетью, в том числе в отдаленные регионы, связанные с нефтедобычей, а также располагает парком соответствующей авиатехники на Севере, добавляет директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков. Консолидация ее долгов, обеспеченных контрольным пакетом акций, теоретически может позволить создать на базе авиакомпании мощного регионального перевозчика, замечает он.

РБК направил запрос в пресс-службу «Сургутнефтегаза».

Авторы: Мария Кокорева, Тимофей Дзядко
При участии: Павел Казарновский
Теги: Utair, Сбербанк, Траст
Материалы по теме
Банк «Россия» стал единственным частным кредитором Utair
Бизнес
Банк «Россия» скупил часть долгов авиакомпании Utair
Бизнес
Utair увеличила максимально допустимое число животных на одном авиарейсе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter