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ВЭБ выставил на торги долги авиакомпании Utair за 45% от номинала

Фото:Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press
Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press

Госкорпорация «ВЭБ.РФ», один из кредиторов авиакомпании Utair, выставила на торги права по двум синдицированным кредитам авиаперевозчика на 1,5 млрд руб. по начальной цене 671,4 млн руб. (44,7% от номинала). Об этом говорится в сообщении госкорпорации, поступившем в РБК.

Согласно сообщению, открытый аукцион проходит на электронной площадке «Сбербанк-АСТ».

Указанные права перешли ВЭБ.РФ от Связь-банка в 2019 году. Изначально задолженность возникла в 2015 году в результате участия Связь-банка в двух кредитах, предоставленных UTair. Тогда общая сумма участия всех банков-кредиторов составила более 42 млрд руб.

Банк «Траст» в разговоре с РБК отказался от комментариев.

Госбанки получили предложение о продаже долгов Utair
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Фото:Василий Кузьмиченок / ТАСС

В конце октября еще один крупный кредитор авиакомпании, банк «Траст», выставил на аукцион долги Utair на 15,08 млрд руб. по начальной цене 4,5 млрд руб. (30% от номинала).

Крупнейшим кредитором авиаперевозчика является банк «Россия», который весной и летом 2020 года выкупил долги у частных кредиторов Utair. Он увеличил сумму требований к авиакомпании с 10,3 млрд руб. до 18,8 млрд руб., что составило 44% от двух синдицированных кредитов. Так, банк стал единственным частным кредитором Utair.

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