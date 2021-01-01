ВЭБ выставил на торги долги авиакомпании Utair за 45% от номинала

Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press

Госкорпорация «ВЭБ.РФ», один из кредиторов авиакомпании Utair, выставила на торги права по двум синдицированным кредитам авиаперевозчика на 1,5 млрд руб. по начальной цене 671,4 млн руб. (44,7% от номинала). Об этом говорится в сообщении госкорпорации, поступившем в РБК.

Согласно сообщению, открытый аукцион проходит на электронной площадке «Сбербанк-АСТ».

Указанные права перешли ВЭБ.РФ от Связь-банка в 2019 году. Изначально задолженность возникла в 2015 году в результате участия Связь-банка в двух кредитах, предоставленных UTair. Тогда общая сумма участия всех банков-кредиторов составила более 42 млрд руб.

Банк «Траст» в разговоре с РБК отказался от комментариев.