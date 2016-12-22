Авиакомпания Utair начала переговоры с банками о реструктуризации долгов

Авиакомпания Utair начала процедуру реструктуризации долгов из-за роста цен на топливо и падения рубля. Перевозчик считает, что это позволит оптимизировать расходы на обслуживание долга и найти деньги на операционную деятельность

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Utair, четвертая по размеру российская авиакомпания, начала реструктуризацию долгового портфеля, говорится в сообщении компании, которое поступило в РБК.

«Utair заблаговременно приступила к реструктуризации долговых обязательств в условиях нестабильной ситуации на авиарынке из-за роста цен на топливо и скачков валютного курса», — указано в сообщении. В 2018 году средняя стоимость тонны керосина для компании выросла на 35%, при этом на топливо приходилось 30% расходов компании. «Реструктуризация позволит оптимизировать расходы на обслуживание долга и высвободить ресурсы для операционной деятельности» — подчеркивает компания. Размер долга ее представитель не раскрывает.

Консультантом по реструктуризации выступит Райффайзенбанк, который уже консультировал компанию в 2015 году. Тогда перевозчик рефинансировал два синдицированных кредитах на 42,6 млрд руб. и два облигационных займа — еще на 13,3 млрд руб. Тогда в синдикат кредиторов вошло 11 банков, Сбербанк выступил организатором финансирования и агентом по кредиту и управляющего залогами.

«Переговоры с банками уже начались, общие принципы и условия реструктуризации будут представлены вместе с обновленной финансовой моделью», — отметил руководитель управления по работе с крупными компаниями, управляющий директор Райффайзенбанк Дмитрий Средин (его слова приводятся в сообщении Utair). Райффайзенбанк выступает консультантом по реструктуризации, подтвердил РБК его представитель. Банк «успешно зарекомендовал себя» в качестве консультанта по комплексной реструктуризации долгов Utair в 2015 году, добавил он

По словам генерального директора Utair Андрея Мартиросова, у компании нет задержек выплаты процентов и просроченной задолженности перед кредиторами. «Своевременное исполнение долговых обязательств — приоритет финансовой модели компании, но экономические факторы диктуют необходимость пересмотра существующих графиков платежей», — добавил он.

По словам источника РБК в одном из банков-кредиторов, примерно три недели назад Utair направила им предложение о реструктуризации задолженности, но банк его отклонил. Два источника, близких к Сбербанку, сообщили, что кредит Utair находится в «красной зоне», то есть под наблюдением, но для банка этот долг не является проблемным. Один из собеседников РБК добавил, что долг Utair находится под гарантией «Сургутнефтегаза» (контролирующий акционер перевозчика «АК-Инвест» на 100% принадлежит НПФ «Сургутнефтегаз»). Источник в другом банке-кредиторе сообщил, что в 2018 году Utair выплачивает только проценты по кредиту, а выплаты по «телу» кредита запланированы на 2019 год.

5 июля Utair сообщала, что на тот момент совокупная сумма выплаченных процентов по реструктурированному долгу превысила 8,2 млрд руб.: в 2018 году — 1,8 млрд руб., в 2017 — 3,3 млрд руб., в 2016 году — 3,1 млрд руб. Как следует из отчета по МСФО за первое полугодие, у компании банковские кредиты на общую сумму 38,66 млрд руб. со сроком погашения в 2020–2027 годах.

Выручка Utair по МСФО в 2017 году составила 75,8 млрд руб., чистая прибыль — 2,4 млрд руб. Из-за роста расходов на топливо компания ожидает убытков по итогам 2018 года, говорил один из ее топ-менеджеров. Согласно отчету компании по РСБУ за девять месяцев 2018 года, ее выручка составила 45,4 млрд руб., убыток — 1,9 млрд руб. ​



Utair в четверг объявила о плане увеличить пассажиропоток, снизив минимальную стоимость билета более чем вдвое, и назвала себя «гибридным лоукост-перевозчиком». Снижение тарифов происходит на фоне убытков, которые терпят российские авиакомпании из-за роста цен на авиакеросин.