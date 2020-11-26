Борьба за Думу пойдет без госуслуг

В Кремле решили не менять выборное законодательство к 2021 году

В Кремле не планируют распространять на думские выборы возможность сбора подписей избирателей через «Госуслуги» — это может облегчить процедуру для оппозиции и нет гарантий, что система не даст сбоев, поясняют источники РБК

Элла Памфилова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

«Госуслуги» остаются регионам

В администрации президента не планируют распространять возможность сбора подписей избирателей через портал «Госуслуги» на выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом РБК рассказали два источника, близких к Кремлю.

В настоящее время законодательством предусмотрено, что кандидаты или партии могут собирать подписи граждан через «Госуслуги» на региональных выборах. При этом число подписей, собранных через портал, не должно превышать 50% от требуемого количества подписей. Соответствующие поправки были приняты весной, право воспользоваться ими оставлено на усмотрение регионов. Эксперимент провели в трех регионах: Пермском крае, Чувашии и Челябинской области. В ходе осенней кампании таким образом было собрано более 7 тыс. подписей, сообщала глава ЦИК Элла Памфилова.

«В Чувашской Республике и Пермском крае подписи, собранные через портал госуслуг, представили два кандидата [в губернаторы]. При этом они собрали максимально возможное для портала количество подписей. В Челябинской области новацией воспользовались пять политических партий и три кандидата, которые были выдвинуты в одномандатных округах [на выборах в законодательное собрание]», — говорила Памфилова. Ни одна из подписей, собранных в электронном виде, не была признана недействительной или недостоверной, подчеркивала она. В Челябинске кандидаты собрали через «Госуслуги» не более 9% от максимально возможного числа подписей.

Возможность собирать через портал до 50% подписей избирателей — достаточно сырая норма, говорит один из близких к администрации президента источников РБК. Распространять ее на всю страну на думских выборах рискованно, потому что нет гарантий, что система не даст сбоя, добавляет он. Логичнее продолжить эксперимент, разрешив собирать подписи через «Госуслуги» еще двум-трем регионам, полагает собеседник РБК.

Есть и другая причина, по которой Кремль не хочет распространять новую норму на думские выборы, — признать собранные через портал подписи недействительными практически невозможно в отличие от традиционной процедуры сбора, поясняет еще один близкий к Кремлю источник. Это значит, что для оппозиции возможность собрать подписи облегчится, не допустить ее к выборам станет сложнее, что невыгодно власти, говорит он. Речь как о сторонниках Алексея Навального, которые могут пойти на выборы самовыдвиженцами, так и о нелояльных региональным властям кандидатах на местах, которые могут пойти либо самовыдвиженцами, либо от малых партий, уточняет источник РБК.

От сбора подписей на выборах в Госдуму освобождаются парламентские партии и те, которые имеют фракцию хотя бы в одном региональном заксобрании. После кампании этого года число партий, освобожденных от сбора подписей, возросло с 13 до 16 — в региональные парламенты прошли три новые политических силы, созданные при поддержке администрации президента, — «Новые люди», «За правду» и «Зеленая альтернатива».

О возможности распространения сбора подписей через «Госуслуги» на выборах в Госдуму речь шла на встрече главы ЦИК с политологами 14 октября. Элла Памфилова тогда сказала, что идею поддерживает, но необходимы законодательные изменения.

Если законодательство предусматривает возможность сбора подписей через «Госуслуги» на региональных выборах, то логично было бы распространить эту норму и на федеральные кампании, считает политолог Дмитрий Бадовский. На думских выборах избирательные округа больше по размеру, соответственно, нужно собрать больше подписей — 15 тыс., и возможность собирать их через портал «Госуслуги» существенно помогла бы кандидатам, продолжает эксперт.

При этом если говорить о балансе контроля со стороны власти за сбором подписей, то введенные недавно более высокие требования к процедурам ручного сбора подписей помогли бы этот баланс сохранить, полагает Бадовский. К тому же процесс цифровизации выборов неизбежен, в ходе парламентской кампании планируется увеличить число регионов, где само голосование будет проходить электронным образом, — логично было бы в этих же субъектах разрешить собирать подписи через «Госуслуги», резюмирует эксперт.

День тишины остается для всех

Не планируют в Кремле отменять и день тишины на выборах, хотя ранее эта возможность обсуждалась. О бессмысленности в эпоху интернета дня тишины на выборах говорила и Памфилова. Кроме того, день тишины выглядит странно в условиях многодневного голосования, добавляла она. «День тишины не должен прыгать. Нужен ли он вообще в нынешних условиях?» — задавалась вопросом глава ЦИК.

Отмена дня тишины — рискованный ход, поскольку есть вероятность, что все три дня голосования «будет литься грязь», говорит один из близких к администрации президента источников.

Днем тишины, по его словам, следует считать четверг и последующие три дня голосования, поскольку в дни выборов агитация тоже запрещена.

Сохранение дня тишины — это еще и дополнительная возможность привлечь к ответственности кандидатов за возможные нарушения, добавляет второй собеседник РБК.

В середине ноября глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн подготовил законопроект, ужесточающий наказание за нарушения дня тишины. Законопроект предусматривает увеличение штрафов для граждан до 20 тыс. руб., для должностных лиц — до 30–50 тыс., для юридических лиц — до 100–500 тыс.

Также подготовлен законопроект, который предлагает распространить требования к агитации на публикации в интернете.

По словам Бадовского, идея дня тишины заключалась в том, чтобы дать людям возможность спокойно подумать, за кого голосовать, и его соблюдение теоретически возможно, когда день голосования один. Но в условиях существования соцсетей идея дня тишины размывается. И тем более она размывается, когда день голосования не один, а несколько, и им предшествует еще один, который можно считать непосредственно днем тишины, рассуждает Бадовский. Сложно представить, что все участники выборов смогут соблюдать правила в течение всех четырех дней, говорит эксперт. По его мнению, запретами и санкциями проблему не решить, и если традиционные СМИ скорее будут соблюдать день тишины, то в соцсетях, которые контролировать намного сложнее, возможностей для его безнаказанного нарушения намного больше.