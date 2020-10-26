СМИ узнали об идее Минцифры привязать регистрацию сайтов к госуслугам

Клиентам придется проходить регистрацию на госпортале, чтобы получить доменное имя для сайта. По мнению экспертов, это позволит снизить риски мошенничества в Сети

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило идентифицировать администраторов доменов в зонах .ru и .рф через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется в госуслугах). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на служебную переписку.

Речь идет о подключении к ЕСИА регистраторов доменов, которые аккредитованы в Координационном центре национального домена сети Интернет (КЦ). Таким образом, клиенты должны будут регистрировать свои доменные имена через госуслуги. Это позволит регистраторам получать данные о клиентах из единой базы, а не запрашивать у них.

Инициатива направлена на борьбу с интернет-мошенничеством, когда преступники регистрируют доменное имя для сайта на подложные данные. Так регистрируются сайты-дубликаты платежных систем, сервисов доставки, социальных сетей. Зачастую с помощью подобных мошеннических схем преступники получают персональные данные интернет-пользователей и сведения об их банковских картах.

Директор КЦ Андрей Воробьев сообщил, что инициатива Минцифры нацелена на упрощение регистрации доменных имен, а также должна облегчить работу правоохранительным органам: им не придется каждый раз запрашивать данные о конкретных именах у регистраторов. Воробьев отметил, что вопрос достоверности данных клиентов, стоящих за доменами, особенно актуален сейчас, когда выросло число случаев интернет-мошенничества, связанных с коронавирусом.