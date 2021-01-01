Результаты тестов на коронавирус появятся в личном кабинете на Госуслугах

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Результаты тестов на коронавирус будут загружаться в личный кабинет пользователей портала Госуслуг. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минцифры.

Сервис запустили совместно с Роспотребнадзором. При сдаче теста в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора, пользователи получат уведомления о результатах на Госуслугах.

«Результаты будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус». Загрузка на портал результатов тестов на COVID-19 происходит в течение 60 минут после их получения», — говорится в сообщении.

По словам замглавы министерства Олега Качанова, в первую очередь сервис станет инструментом хранения справок о болезни для предъявления по месту требования. «Во-вторых, снизит долю поддельных справок с результатами тестов, сократит время получения результата исследования, а также избавит от необходимости направлять справку в Роспотребнадзор после возвращения из-за рубежа», — добавил чиновник.