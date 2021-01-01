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Пандемия коронавируса ,  
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Результаты тестов на коронавирус появятся в личном кабинете на Госуслугах

Фото:Arnold Jerocki / Getty Images
Фото: Arnold Jerocki / Getty Images

Результаты тестов на коронавирус будут загружаться в личный кабинет пользователей портала Госуслуг. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минцифры.

Сервис запустили совместно с Роспотребнадзором. При сдаче теста в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора, пользователи получат уведомления о результатах на Госуслугах.

«Результаты будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус». Загрузка на портал результатов тестов на COVID-19 происходит в течение 60 минут после их получения», — говорится в сообщении.

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Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

По словам замглавы министерства Олега Качанова, в первую очередь сервис станет инструментом хранения справок о болезни для предъявления по месту требования. «Во-вторых, снизит долю поддельных справок с результатами тестов, сократит время получения результата исследования, а также избавит от необходимости направлять справку в Роспотребнадзор после возвращения из-за рубежа», — добавил чиновник.

В августе власти обязали загружать результаты тестов на Госуслуги тех граждан, которые вернулись из-за границы. Тест необходимо сдать в течение трех дней после прибытия. Несмотря на это, во второй половине сентября Роспотребнадзор вновь постановил гражданам, вернувшимся из-за границы, уходить на карантин до получения отрицательного результата теста.

За последние сутки в России коронавирусную инфекцию обнаружили у 23 675 человек. Всего за время пандемии болезнь обнаружили у 2,162 млн человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

коронавирус Минцифры Роспотребнадзор Госуслуги
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25748 Случаев 2,2 млн +23675 Умерли 37,5 тыс. +507
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