В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины»

Почему обсуждаются поправки

Сейчас назначать наблюдателей на выборах имеют право партии, кандидаты, Общественная палата — как федеральная, так и региональные. На голосовании по поправкам в Конституцию партии тоже могли выдвинуть своих наблюдателей, но для этого они должны были подать заявки в Общественную палату.

Распространение такой схемы может помочь отсеять «неудобных» наблюдателей, которых сейчас партии и кандидаты могут назначать напрямую, объясняет один из близких к администрации президента источников.

Публиковать экзитполы по итогам голосования, согласно нынешним правилам, можно только после закрытия всех избирательных участков по стране, если речь идет о федеральной кампании, или в регионе, если речь идет о региональной кампании.

На голосовании по поправкам в Конституцию не было ограничений на публикацию экзитполов, и первые данные опросов ВЦИОМа появились уже на второй день плебисцита, 26 июня. Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров позже пояснял, что, публикуя данные, они исходили из принципа «все, что не запрещено, разрешено». «Интерес к результатам голосования настолько велик, что мы решили обнародовать промежуточные результаты», — говорил глава ВЦИОМа.

Что касается нормы о «дне тишины», то, согласно ныне действующим правилам, в день, предшествующий голосованию, запрещена любая агитация. На голосовании по поправкам в Основной закон «дня тишины» не было, поскольку, как поясняла еще в марте глава ЦИК Элла Памфилова, агитация в ходе плебисцита никак не регламентируется. Тогда же Памфилова допустила, что отказ от «дня тишины» может быть распространен и на выборы, если опыт плебисцита сочтут успешным. «Возможно, это сделает живее процесс выборов и не будет отвлекать избиркомы от основной работы. Во многих странах нет «дня тишины», и ничего там страшного не происходит», — рассудила она.

Могут ли все эти нормы в случае решения «перенести» их на выборы начать действовать уже в единый день голосования 13 сентября, пока окончательно не ясно, но с высокой долей вероятности этого не произойдет — не успеют поменять законодательство, сказал один из близких к администрации президента источников РБК.

Ранее стало известно, что применить в ходе выборов могут и другую норму, которая использовалась во время плебисцита, — голосование в течение нескольких дней. О том, что эта практика полностью себя оправдала, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, предложившая подумать, чтобы «и впредь использовать эту возможность», так как гражданам удобно прийти в то время, когда они могут себе это позволить».

Позже выступил Клишас, сказавший, что сенаторы планируют обсудить с ЦИК и Общественной палатой возможность распространения этого опыта на все выборы. Проведение многодневного голосования уже заложено в избирательное законодательство: соответствующие поправки были внесены в закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан» еще в мае.

Обсуждается, что практику голосования в течение нескольких дней можно распространить на выборы всех уровней, но чтобы при этом само голосование длилось не неделю, а три дня, сказал РБК один из близких к Кремлю источников. Дело в том, что, когда проходят выборы (в сентябре — ЕДГ и в Госдуму, в марте — президентские), школы работают, учителя заняты с детьми и непонятно, как организовывать голосование в течение семи дней, пояснил он. В качестве варианта рассматривается возможность голосования с пятницы по воскресенье, уточнил собеседник РБК.

В Кремле действительно склоняются к голосованию в течение трех дней, но от варианта с неделей пока еще тоже не отказались, добавил другой близкий к администрации президента источник РБК.

Позиция наблюдателей

При многодневном голосовании возможности для фальсификаций увеличиваются, считает сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. «Комиссии в это время работают далеко не в полном составе (два-три члена) при отсутствии наблюдателей или их минимальном количестве. Это связано с тем, что досрочное голосование проходит в будние дни, когда независимые и оппозиционные члены комиссий и наблюдатели работают по основному месту работы», — уточняет он.

Появляются серые зоны как днем, так и в период ночного хранения документации, предупреждает эксперт, приводя в качестве примера технологию постановки фиктивных подписей избирателей за получение бюллетеней.

Публикация экзитполов до закрытия участков и отмена «дня тишины» в случае использования властью информационных ресурсов могут привести к доминированию, что будет препятствовать свободному волеизъявлению граждан, считает Мельконьянц. А назначение наблюдателей только через общественные палаты он считает «искусственно созданным бюрократическим фильтром». Партии, кандидаты и общественные объединения должны иметь возможность самостоятельно и свободно направлять на участки и осуществлять самостоятельную расстановку наблюдателей, уверен эксперт.

Устарели ли старые нормы

«Логика в проведении голосования в течение нескольких дней есть: это связано не только с соображениями безопасности людей, но и с соображениями их удобства. Голосование с пятницы по воскресенье было бы вполне разумным вариантом», — считает политолог Дмитрий Бадовский. Это дополнительная нагрузка на избиркомы и наблюдателей, но голосование в течение нескольких дней способно, например, повысить явку, особенно на региональных выборах, где она зачастую невысокая, рассуждает он.

В связи с голосованием в течение нескольких дней теряет смысл «день тишины», уверен Бадовский. «Тем более что его давно никто не соблюдал в полном смысле этого слова: информация о выборах распространялась через соцсети», — отмечает он.

То же самое касается запрета на публикацию экзитполов после закрытия участков: «Информационная проницаемость сейчас очень высокая, в том или ином виде экзитполы все равно публиковались (раньше времени) в соцсетях». Отказ от запрета на их публикацию до закрытия участков «может стать прививкой от вбросов и фейк-ньюс», говорит Бадовский.