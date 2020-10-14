Памфилова назвала «день тишины» в эпоху интернета бессмысленным

По ее мнению, с учетом стремительного развития интернета и соцсетей следует взвесить все плюсы и минусы проведения «дня тишины» в ходе многодневного голосования. «Нужен ли он вообще в нынешних условиях?» — спросила глава ЦИК

Элла Памфилова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В условиях развития социальных сетей и интернета «день тишины», когда запрещена любая предвыборная агитация, потерял смысл. Об этом в ходе встречи с политологами и экспертами заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает ТАСС.

«Моя личная точка зрения — в данных современных условиях, когда у нас такие соцсети, когда у нас действительно превалирует интернет, он («день тишины». — РБК), наверное, в большей степени бессмыслен», — сказала она.

Как отметила Памфилова, она не навязывает никому свою точку зрения, но необходимо обсудить все плюсы и минусы проведения «дня тишины», если процедура многодневного голосования останется. «День тишины» не должен прыгать. Нужен ли он вообще в нынешних условиях?» — задалась вопросом глава ЦИК.

В июле источники РБК сообщили, что в Кремле обсуждался вопрос о применении норм, действовавших во время голосования по поправкам к Конституции, на будущих выборах. В частности, речь шла об отмене «дня тишины». Председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в беседе с РБК подтвердил, что отмена «дня тишины» обсуждались и в Совфеде.