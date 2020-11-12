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Минфин закончил квартал за шесть дней
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Газета
Минфин закончил квартал за шесть дней
Газета № 090 (3257) (1211) Финансы,
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Минфин закончил квартал за шесть дней

Системно значимые банки обеспечили перевыполнение плана по продаже ОФЗ
Минфин привлек свыше 2 трлн руб. госдолга всего за шесть аукционных дней, досрочно выполнив годовой план по заимствованиям. Быстро получить деньги для покрытия бюджетного дефицита удалось благодаря спросу со стороны банков
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Минфин перевыполнил план по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на четвертый квартал в рекордно короткие сроки: ведомству потребовалось шесть аукционных дней вместо 12, чтобы привлечь на рынке запланированные 2 трлн руб.

11 ноября Минфин разместил 15-летние ОФЗ с фиксированной ставкой на 18,478 млрд руб. и 7-летние гособлигации с переменным купоном на 294,5 млрд руб. (итого — на 313 млрд руб.). Оба аукциона проводились без лимита — объем удовлетворения заявок определялся спросом участников. План министерства по заимствованиям на четвертый квартал к 3 ноября был выполнен на 96,5%, ему оставалось продать облигации всего на 70 млрд руб. для достижения годовой цели.

С начала октября объем размещений ОФЗ практически еженедельно обновлял рекорды. Максимальную сумму — свыше 436,56 млрд руб. за один день — Минфину удалось привлечь 28 октября. С начала года заимствования государства на внутреннем рынке достигли 5,1 трлн руб. По данным Минфина, на 1 октября объем внутреннего госдолга составлял 12,4 трлн руб. С тех пор ведомство еще разместило ОФЗ на 2,2 трлн руб.

Для чего понадобилось наращивание выпуска ОФЗ

На фоне кризиса и пандемии Россия столкнулась с ростом дефицита бюджета. Только в первом полугодии разрыв между доходами и расходами страны увеличился почти на 85% и превысил 1,5 трлн руб., писал РБК. Из расчетов Минфина следует, что в 2020 году дефицит бюджета составит 4,4% ВВП против ранее запланированного профицита на уровне 1% ВВП. Согласно проекту бюджета, принятому Госдумой, доходы будут не дотягивать до расходов еще как минимум три года. Для покрытия бюджетного дефицита Минфин планирует наращивать госдолг. Если по итогам 2019 года показатель составлял 12,3% ВВП (13,6 трлн руб.), то уже в этом году он вырастет до 19% ВВП (20,3 трлн руб.). Финансирование в основном будет привлекаться на внутреннем рынке за счет размещения ОФЗ, уточнял Минфин.

Экономика
Российский госдолг через три года достигнет 21,3% ВВП Фото: Александр Щербак / ТАСС

Как банки профинансировали дефицит российского бюджета

Разместить рекордные объемы ОФЗ в четвертом квартале Минфину помогли банки. Именно они предъявляли повышенный спрос на облигации с плавающим купоном. По оценкам ЦБ, в октябре системно значимые кредитные организации приобрели ОФЗ примерно на 1,35 трлн руб., или 89,9% всего объема размещения в прошлом месяце. Для сравнения: в июле доля участия крупных банков на аукционах Минфина составляла всего 57,2%.

На скорость привлечения средств через ОФЗ повлияла совокупность факторов — это внешняя угроза санкций и внутренний спрос, говорит экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец. «Нужно понимать, что важным триггером для новых санкций считаются не сами выборы в США, а те события, которые могут развиваться через месяц-полтора после голосования. Поэтому откладывать размещение ОФЗ на декабрь — значит принимать более высокие риски, чем в начале квартала. И второй фактор — состояние банковской ликвидности, которая обычно поддерживает спрос на ОФЗ. Пик снижения профицита ликвидности как раз обычно приходится на конец года, поэтому пока у банков были деньги, размещения ОФЗ шли динамично», — поясняет она.

Правительство обсуждало планы по заимствованиям с банками и рассчитывало на их поддержку, говорил на форуме «Россия зовет!» вице-премьер Антон Силуанов. «У нас были риски, что такой объем ресурсов мы не поднимем в бюджет. Проговорили с кредитными организациями, выслушали их требования, условия и пошли на то, чтобы, конечно, платить несколько больше премии. Но за это мы раздвинули горизонт заимствований, мы сейчас стараемся занимать на срок больше десяти лет», — отмечал он (цитата по «Интерфаксу»).

Увеличение объема ОФЗ в портфелях банков уже повлияло на их активность в сделках с ЦБ: кредитные организации используют гособлигации в качестве залога по сделкам РЕПО с регулятором. В октябре банки впервые поучаствовали в аукционах «длинного» РЕПО с ЦБ сроком на месяц, заняв 600 млрд руб., а в ноябре удвоили спрос на аналогичном аукционе. По статистике Банка России, на 11 ноября объем обязательств кредитных организаций по сделкам РЕПО составлял 628,24 млрд руб.

Финансы
Сбербанк стал крупнейшим заемщиком ЦБ Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Продолжит ли Минфин наращивать заимствования

Несмотря на досрочное выполнение плана, Минфин не станет отменять следующие аукционы по продаже ОФЗ, считают аналитики Райффайзенбанка. «Учитывая бюджетную ситуацию, могут понадобиться дополнительные средства в этом или следующем году», — говорится в их обзоре, поступившем в РБК.

«Думаю, что в ноябре еще могут быть какие-то размещения, но в декабре аукционы наверняка будут приостановлены. Это распространенная практика: когда Минфин видит, что не нуждается в дополнительных средствах, он отменяет аукционы», — не соглашается Донец. По ее словам, на планы ведомства может повлиять размещение еврооблигаций (Минфин 10 ноября назвал будущих организаторов новых выпусков бумаг в 2020 году: к «ВТБ Капиталу» и Газпромбанку, которые участвовали в размещении евробондов в 2019-м, добавился «Сбербанк КИБ».

«Возможно, ранее размещение еврооблигаций было под некоторым вопросом и аукционы ОФЗ могли его заместить. Сейчас уже таких сомнений нет», — говорит Донец. По ее оценкам, по итогам года дефицит бюджета окажется чуть меньше прогноза Минфина и составит 4,3% ВВП, а привлеченный объем через ОФЗ в полной мере покроет его.

«В следующем году размещение ОФЗ должно сократиться до 3 трлн руб., более чем на 1 трлн руб. по сравнению с текущим годом. Сокращение предложения может оказать некоторую поддержку доходностям», — резюмирует Донец.

РБК направил запрос в Минфин.
Автор: Юлия Кошкина.
Теги: Минфин , ОФЗ , госдолг
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