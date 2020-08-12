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Дефицит бюджета России за месяц вырос на 85%

Дефицит более чем 1,5 трлн руб. сложился в результате превышения расходов федерального бюджета над его доходами — 11,92 трлн против 10,399 трлн руб.
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Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Дефицит федерального бюджета России по итогам января—июля 2020 года составил более 1,522 трлн руб., сообщает Минфин. При этом за июль дефицит составил свыше 699,2 млрд, в результате по сравнению с концом первого полугодия он вырос почти на 85% (было 823,14 млрд).

Дефицит сложился в результате превышения расходов федерального бюджета над его доходами — 11,92 трлн против 10,399 трлн руб. По данным Минфина, расходы федерального бюджета по итогам января—июля составили 60,6% от их общего объема, запланированного на 2020 год в целом, а доходы — 50,5%.

Налоговые доходы бюджета составили 6,215 трлн руб. (47,2% от плана на год), а таможенные поступления — 2,392 трлн руб. (43,6%).

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Июльский рост курса доллара — с 70,44 руб. за доллар на 1 июля до 73,36 руб. за доллар на 31 июля — и других валют привел к переоценке рублевой стоимости валютных резервов Минфина. За месяц она выросла на 709,625 млрд руб., что полностью покрывает дефицит бюджета в этом месяце. Кроме того, Минфин в июле привлек более 225,3 млрд руб. за счет размещения облигаций федерального займа.

Общий объем средств Фонда национального благосостояния (ФНС) в рублевом эквиваленте, по данным Минфина, на 1 августа 2020 года составил почти 12,96 трлн руб. При этом только благодаря переоценке валютной части накопленных в ФНС средств в результате снижения курса рубля к доллару, евро и фунту стерлингов его рублевый объем вырос на 1,492 трлн руб. Этой суммы практически достаточно для покрытия нынешнего дефицита федерального бюджета.

Автор: Евгений Калюков
Теги: дефицит бюджета, Минфин
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