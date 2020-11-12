Тест на въезд

В ЕАЭС готовится единая система проверки на коронавирус

В России и Армении протестируют систему, с помощью которой граждане смогут подтвердить отсутствие у них COVID-19 и свободно перемещаться между двумя странами. В дальнейшем систему планируется распространить на весь союз

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В декабре в России и Армении начнется пилот проекта «Путешествую без COVID-19» — аналога цифрового документа, подтверждающего, что его предъявитель не болеет коронавирусом. Его разработал фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ЕАБР). Об этом РБК рассказал зампредправления ЕАБР Тигран Саркисян.

Желающие перемещаться между двумя странами граждане смогут сдать тест на коронавирус в сертифицированной лаборатории: результат будет отражаться в системе и мобильном приложении и являться подтверждением в другой стране. «Верифицированная» информация в приложении «Путешествую без COVID-19» не может быть сфальсифицирована, так как будет генерироваться перечнем доверенных лабораторий, определяемых национальными уполномоченными органами. При считывании кода можно будет увидеть обезличенную информацию о пользователе, достаточную для подтверждения результатов теста», — объясняет принцип работы Саркисян. По его словам, запуск аналогичных пилотов обсуждается и с другими странами, входящими в ЕАЭС (помимо России и Армении это Белоруссия, Казахстан и Киргизия).

Сумма инвестиций в создание системы, как и их источник, не раскрываются. Единая база данных создаваться не будет, планируется, что приложение будет интегрироваться с национальными информационными сервисами и использовать архитектуру распределенных баз данных, поэтому выбор оператора базы данных не потребуется, пояснил представитель ЕАБР.

Разработчики приложения рассчитывают, что после тестирования оно будет доступно в магазинах Google Play и App Store. В дальнейшем с его помощью можно будет подтверждать наличие прививки от COVID-19, информацию о медицинской страховке и т.д. По словам представителя ЕАБР, теоретически пользователи смогут предоставлять результаты в мобильном приложении любым организациям — гостиницам, транспортным компаниям и т.д. — технических ограничений для этого не будет. Но сферу применения подтвержденных результатов теста должно будет регулировать национальное законодательство.

Как перемещались жители ЕАЭС до и после пандемии

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, за девять месяцев этого года в Россию из Армении приехали 181,9 тыс. человек, за аналогичный период прошлого года — почти в 3,5 раза больше. Число россиян, выезжающих в Армению, также снизилось более чем в три раза, до 133,09 тыс. человек.

Число приезжих из Белоруссии снизилось в 1,8 раза, до 181,9 тыс. (данные о числе россиян, отправившихся в эту страну, не приводятся).

Из Казахстана — также снизилось в 1,8 раза, до 1,166 млн, из России в Казахстан — в 3,6 раза, до 733,4 тыс.

Из Киргизии — снизилось в 2,9 раза, до 238,19 тыс., а из России в Киргизию — в 4 раза, до 53,6 тыс.

Согласно распоряжению правительства № 635, с 18 марта 2020 года въезд иностранных граждан на территорию России ограничен. Исключения предусмотрены для сотрудников дипломатических представительств и консульств иностранных государств, международных организаций и других официальных представительств на территории России, а также членов их семей; водителей воздушного, морского, железнодорожного и грузового автомобильного транспорта; лиц, имеющих визы, выданные в связи со смертью близкого родственника или выданные по решению МИД России, и еще нескольких категорий.

После запуска пилота появится возможность возобновить свободное передвижение граждан, указал представитель ЕАБР.

Нужна ли единая система

Идеи разрешить передвижение тем людям, которые докажут, что они не заражены вирусом, звучали и раньше. Например, весной Национальная технологическая инициатива (НТИ, долгосрочная программа развития новых рынков) зафиксировала на питч-сессиях увеличение количества стартапов, которые намеревались развивать трансграничные блокчейн-системы, с помощью которых можно было бы подтверждать подлинность справки об отсутствии коронавируса в другой стране.

Тогда же появилось выражение «экономика чистых зон» — ситуация, когда у человека будут требовать доказательства того, что он не болен, и, если он сможет их предоставить, для него будут доступны различные экономические активности. Однако для реализации подобной идеи помимо системы нужно, чтобы были эффективные тесты с немедленным подтверждением наличия или отсутствия вируса, отметил представитель НТИ. По его словам, они внимательно следят за разрабатываемыми тест-системами.

О внедрении цифровой системы, в которой будет храниться информация о результатах тестов на коронавирус или о вакцинации, рассказывал также бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. По его мнению, правительства различных стран неизбежно будут внедрять цифровое ID, к которому будет привязана биометрическая информация. Это должно позволить вернуться к нормальной жизни. «Коронавирус, как игра, — большинство людей, кто заразится, выживут, но мы понимаем, что для некоторых он может иметь серьезные последствия. Проблема в том, что мы должны отправить на карантин всю экономику, чтобы это небольшое количество людей выжили», — отмечал бывший премьер-министр Великобритании. Имея такой ID, человек сможет предъявить его при входе в места большого скопления людей, что позволит не вводить тотальный карантин, пояснял Блэр.

В пилоте ЕАБР будут участвовать российские Минздрав, Минцифры и Роспотребнадзор. Представитель Минцифры отказался комментировать, когда подобный проект может быть запущен на территории всего ЕАЭС и рассматривается ли возможность введения подобной системы с другими странами. Представитель пресс-службы Роспотребнадзора лишь сообщил, что пока идет обсуждение с профильными ведомствами возможности использования в России системы, а также ее интеграции с уже имеющимися в стране технологическими платформами. Со странами ЕАЭС обсуждается «наличие технических возможностей внедрения подобной системы, юридических основ», уточняет представитель службы. РБК направил запрос в Минздрав.

Представитель пресс-службы «Инвитро» говорит, что при работе подобной системы необходимо организовать процесс передачи информации таким образом, чтобы не были нарушены права человека на конфиденциальность персональных данных, к которым относятся и данные о состоянии здоровья. Для этого есть разные способы, например можно использовать QR-коды, как это делает «Инвитро». Такой код присваивается результату анализа, а пациент может предоставить данные о них тем, кому сочтет нужным. «Главное, чтобы результаты не сохранялись на устройствах лиц, которые проверяют их валидность», — указал он.

«Пандемия повлияла на объем трудовых мигрантов в России. Кто-то оказался заперт в России, кто-то, кто хотел приехать на сезонные работы, не смог это сделать», — отметила заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Чудиновских. В первую очередь от сокращения количества мигрантов в стране пострадали такие отрасли, как строительство, торговля, частично общественное питание и ЖКХ. Однако Чудиновских сомневается в эффективности внедрения системы. «В условиях пандемии и полной неопределенности на подобных решениях пытаются заработать различные ИТ-компании, но по-настоящему снизить заболеваемость можно за счет сокращения перемещений, пока не пройдет массовая вакцинация, — указала она. — Кроме того, важно понять, на какой период рассчитана разработка и внедрение системы, — ожидается, что через год-полтора пандемия сама по себе пойдет на спад».