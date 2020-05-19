Путин сообщил о задачах ЕАЭС для победы над пандемией коронавируса

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Чтобы окончательно победить пандемию коронавируса, странам Евразийского экономического союза предстоит решить еще множество задач. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводятся на сайте Кремля.

«Многое предстоит сделать для того, чтобы окончательно победить эпидемию коронавирусной инфекции», — сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, проходившего в формате видеоконференции.

Президент добавил, что перед объединением стоят такие масштабные задачи, как восстановление роста экономик, решение социальных проблем.

Ранее в апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что ограничительные меры, которые ввели страны-участники ЕАЭС для борьбы с распространением COVID-19, представляют опасность для союза. По его мнению, карантинные меры повысили риски разрушения промышленности и ее «производственных и кооперационных связей». Это ставит под угрозу всю экономическую систему ЕАЭС.

На саммите ЕАЭС в середине апреля Путин говорил, что для борьбы с распространением коронавируса необходимо принимать экстраординарные меры. Чтобы система здравоохранения справилась с нагрузкой, экономика и социальная сфера восстановились, нужно тесное сотрудничество между государствами ЕАЭС, сказал президент.