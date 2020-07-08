Тони Блэр назвал Грефу причины неизбежного введения цифрового ID

Бывший премьер-министр Великобритании считает, что пандемия ускорит внедрение цифрового ID в различных странах. С его помощью люди смогут доказывать, что не заражены, что позволит избежать жесткого карантина и замедления экономики

Герман Греф и Тони Блэр (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Правительства неизбежно будут внедрять цифровые ID, сообщил Тони Блэр, отвечая на вопрос председателя правления Сбербанка Германа Грефа на международном онлайн-тренинге по повышению глобальной киберустойчивости Cyber Polygon (видеотрансляция велась на сайте мероприятия).

«Коронавирус, как игра, — большинство людей, кто заразится, выживет, но мы понимаем, что для некоторых он может иметь серьезные последствия. Проблема в том, что мы должны отправить на карантин всю экономику, чтобы это небольшое количество людей выжили», — отметил бывший премьер-министр Великобритании. По его словам, цифровой ID может позволить выйти из этой ситуации. Если люди будут иметь биометрическую информацию, привязанную к этому ID, смогут доказать, что их тест на коронавирус был отрицательным, или что они уже переболели и имеют антитела, то страны смогут вернуться к нормальной жизни.

Кроме того, цифровой ID может оказаться полезным в вопросах миграции, анализа, кто имеет право пребывать на территории страны, кто нет. «Много где жизнь граждан и их взаимодействие с властями могут быть улучшены за счет внедрения цифрового ID. При условии введения правильного регулирования в отношении конфиденциальности и т.д., чтобы защитить данные. Но абсолютно неизбежно, что правительства будут двигаться в этом направлении», — считает Тони Блэр. При этом он оговорился, что важно, чтобы власти взаимодействовали с теми, кто внедряет технологии, чтобы они могли регулировать их разумно.

В рамках Cyber Polygon команды из разных компаний могут проверить степень своей устойчивости к киберугрозам. В этом году на мероприятии с приветственными словами и докладами выступили председатель правительства России Михаил Мишустин и президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб. Cyber Polygon 2020 посвящен предотвращению глобальной цифровой пандемии, которая может произойти из-за высокой скорости цифровизации. По мнению докладчиков, все страны должны быть готовы к неожиданным кризисам как с точки зрения личной, так и корпоративной безопасности.