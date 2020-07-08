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Пандемия коронавируса ,  
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Тони Блэр назвал Грефу причины неизбежного введения цифрового ID

Бывший премьер-министр Великобритании считает, что пандемия ускорит внедрение цифрового ID в различных странах. С его помощью люди смогут доказывать, что не заражены, что позволит избежать жесткого карантина и замедления экономики
Герман Греф и Тони Блэр
Герман Греф и Тони Блэр (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Правительства неизбежно будут внедрять цифровые ID, сообщил Тони Блэр, отвечая на вопрос председателя правления Сбербанка Германа Грефа на международном онлайн-тренинге по повышению глобальной киберустойчивости Cyber Polygon (видеотрансляция велась на сайте мероприятия).

«Коронавирус, как игра, — большинство людей, кто заразится, выживет, но мы понимаем, что для некоторых он может иметь серьезные последствия. Проблема в том, что мы должны отправить на карантин всю экономику, чтобы это небольшое количество людей выжили», — отметил бывший премьер-министр Великобритании. По его словам, цифровой ID может позволить выйти из этой ситуации. Если люди будут иметь биометрическую информацию, привязанную к этому ID, смогут доказать, что их тест на коронавирус был отрицательным, или что они уже переболели и имеют антитела, то страны смогут вернуться к нормальной жизни.

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Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Кроме того, цифровой ID может оказаться полезным в вопросах миграции, анализа, кто имеет право пребывать на территории страны, кто нет. «Много где жизнь граждан и их взаимодействие с властями могут быть улучшены за счет внедрения цифрового ID. При условии введения правильного регулирования в отношении конфиденциальности и т.д., чтобы защитить данные. Но абсолютно неизбежно, что правительства будут двигаться в этом направлении», — считает Тони Блэр. При этом он оговорился, что важно, чтобы власти взаимодействовали с теми, кто внедряет технологии, чтобы они могли регулировать их разумно.

В рамках Cyber Polygon команды из разных компаний могут проверить степень своей устойчивости к киберугрозам. В этом году на мероприятии с приветственными словами и докладами выступили председатель правительства России Михаил Мишустин и президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб. Cyber Polygon 2020 посвящен предотвращению глобальной цифровой пандемии, которая может произойти из-за высокой скорости цифровизации. По мнению докладчиков, все страны должны быть готовы к неожиданным кризисам как с точки зрения личной, так и корпоративной безопасности.

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Тони Блэр в 1997–2007 годах был премьер-министром Великобритании, сейчас является председателем Института глобальных изменений Тони Блэра. Выступая в начале июня на виртуальной технологической конференции CogX, Блэр отмечал, что цифровой ID будет работать параллельно с программами отслеживания по мере открытия экономики. По его мнению, за счет внедрения цифрового ID можно восстановить международные поездки. «Если вы собираетесь снова начать международные поездки, как вы можете это сделать, если люди не могут быть легко протестированы [на коронавирус] и иметь запись результата?» — цитировала Блэра Daily Mail. В статье Института глобальных изменений в качестве примера того, каким должен быть биометрически защищенный цифровой код, приводился QR-код, хранящийся на телефоне человека.

Ранее Тони Блэр также призывал правительство Великобритании создать программу массового тестирования, в ходе которой большая часть населения страны будет проверена на коронавирус. По его мнению, это единственный способ предотвратить повторную вспышку заболевания.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Анна Балашова, Анастасия Скрынникова
Теги: Тони Блэр, Герман Греф, киберпреступность, пандемия
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