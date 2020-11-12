Электронный бюллетень расширяет прописку

ЦИК определяется с перечнем регионов, где возможны онлайн-выборы

В 2021 году онлайн-голосование на выборах может пройти в Чечне, Подмосковье, Ставрополье, Калининградской области и Севастополе. Однако окончательный список регионов, где оно пройдет, в ЦИК пока не сформирован

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Где проголосовать онлайн

Платформы для дистанционного электронного голосования в следующем году могут появиться в 20 регионах, сообщила 9 ноября глава Центризбиркома Элла Памфилова. Как рассказали РБК два источника, близких к ЦИК, пока финальный список субъектов, готовых к проведению онлайн-голосования, не готов.

Однако уже известно, по каким принципам будут отбираться регионы для этого проекта. Во-первых, в список с большой вероятностью попадут субъекты, где электронное голосование уже проводилось, — Москва, Нижегородская, Курская и Ярославская области. Также в списке должны быть представлены регионы изо всех федеральных округов, рассказали собеседники РБК. Предпочтение, возможно, отдадут субъектам, которые находятся близко к центрам сервисного обслуживания ГАС «Выборы» (всего этих центров 12).

На рассмотрении в ЦИК, помимо перечисленных, находятся следующие регионы:

в Северо-Западном федеральном округе — Калининградская и Новгородская области;

в Дальневосточном — Приморский край и Сахалинская область;

в Сибирском — Новосибирская область и Красноярский край;

в Уральском — Тюменская и Челябинская области;

в Приволжском — Татарстан;

в Центральном — Калужская и Воронежская области, Подмосковье;

в Южном — Краснодарский край, Ростовская область, Крым и Севастополь;

в Северо-Кавказском — Ставропольский край и Чечня.

При этом в ЦИК категорически против внесения в этот список Санкт-Петербурга. Памфилова не раз выражала недовольство работой петербургского избиркома и даже угрожала комиссии роспуском.

Регионы на рассмотрение выносит ЦИК, уточнили источники РБК, но систему электронного голосования готовит «Ростелеком», поэтому окончательный список субъектов, где может пройти электронное голосование, будет во многом зависеть от позиции этой компании.

В 2021 году в России должны, помимо прочих, состояться выборы в Госдуму. РБК направил запросы в ЦИК. В пресс-службе «Ростелекома» РБК сообщили, что регионы для онлайн-голосования определяет ЦИК России. «Мы создаем технические решения для электронного голосования, тестируем его, проводим испытания, совершенствуем, — отметили там. — В сентябре 2020 года на базе решения «Ростелекома» успешно реализовано электронное голосование в Курской и Ярославских областях, о дальнейшем масштабировании в 2021 году могут рассказать только в ЦИК, так как они принимают это решение».

В пресс-службе Центризбиркома РБК сказали, что на выборах в 2021 году применять электронное голосование полномасштабно не планируется. Решение о том, где именно оно пройдет, будет принято после обсуждения ЦИК, Министерства цифрового развития и «Ростелекома», уточнили в пресс-службе. «По результатам проведенных исследований будет принято решение о том, в каких масштабах и в каких регионах дистанционное электронное голосование будет применяться на будущих выборах», — сообщили там.

Как голосовали до этого

Рассуждая о думских выборах в следующем году, Памфилова подчеркивала, что не знает, получится ли внедрить до них электронное голосование.

«В будущем году это трудная кампания у нас, выборы в Государственную думу. И я не могу пока с уверенностью сказать, я не уверена, что мы к этому времени будем готовы технически, чтобы повсеместно наряду с традиционным голосованием внедрить электронное голосование», — заявила она.



Глава Центризбиркома сказала, что в ЦИК поставили задачу разработать дистанционную форму голосования к выборам, однако для этого необходимо «многое сделать». По ее словам, есть ряд проблем, поэтому Центризбирком работает одновременно «интенсивно и осторожно».

По словам сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца, судить о готовности того или иного региона к онлайн-голосованию сложно, так как «фактически всю работу за избирательные комиссии будет делать электронная система, администрируемая «Ростелекомом», поэтому роль избирательных комиссий будет символической». По мнению Мельконьянца, система онлайн-голосования не готова к применению на федеральных выборах. «Для ее применения стоило бы сначала публично обсудить критерии для подбора регионов, которыми могли бы стать плотность проживания и количество избирателей, количество регистраций на портале «Госуслуги», проникновение интернета, позиция региональных отделений политических партий, и главное — честность избирательного процесса в регионе», — считает эксперт.

Впервые дистанционное голосование было внедрено во время голосования по поправкам к Конституции, которое проходило с 25 июня до 1 июля. Такой формат был доступен для жителей Москвы и Нижегородской области. Позже формат онлайн-голосования попробовали в ходе довыборов в Госдуму в Курской и Ярославской областях в сентябре.

В ходе онлайн-голосования по поправкам к Конституции в Москве о возможности проголосовать за изменения в Конституции дважды с помощью онлайн-голосования говорили журналист Павел Лобков и эксперт «Голоса» Василий Вайсенберг. Они зарегистрировались на портале для голосования, что не помешало им после получить бюллетень на избирательном участке. Полиция заявила о заранее спланированной акции по дискредитации голосования и начала проверку. В начале октября «Коммерсантъ» сообщил, что УВД Южного административного округа Москвы не нашло состава преступления или административного правонарушения в действиях Вайсенберга.