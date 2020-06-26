К проголосовавшему дважды Лобкову пришла полиция

Павел Лобков (Фото: Александр Земляниченко / AP)

В Москве полиция пришла домой к журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову, который накануне смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию. Об этом он сообщил РБК.

Как уточнил Лобков, он отказался пускать сотрудников правоохранительных органов в отсутствии адвоката. «Я жду юриста, потом, видимо, у меня возьмут объяснения по поводу эксперимента, который я провел вчера», — сказал журналист.

Telegram-канал «Апология протеста» сообщает, что к Лобкову выехал ее адвокат Леонид Соловьев. Ранее канал сообщил, что полиция также приехала к активисту Василию Вайсенбергу, который зарегистрировался на электронное голосование, но беспрепятственно получил бюллетень на участке.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что такая информация им не поступала.

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