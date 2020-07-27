ЦИК назвала два новых региона для онлайн-голосования осенью

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Дистанционное голосование планируется провести в Курской и Ярославской областях во время дополнительных выборов депутатов Госдумы , сказал зампред Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. Его слова приводит Telegram-канал ЦИКа.

«На предстоящих выборах ЦИК планирует провести дистанционное голосование в двух регионах Курской и Ярославской областях на новом направлении — дополнительных выборах депутатов Госдумы», — заявил он.

На прошлой неделе глава комиссии Элла Памфилова допустила, что к Единому дню голосования в сентябре список регионов с разрешенным электронным голосованием может быть расширен.

Впервые такой формат был опробован во время голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-голосование было доступно для жителей Москвы и Нижегородской области.

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